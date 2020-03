Avons-nous acheté trop tôt Adam Kownacki?

Publié le 03/08/2020

Par: Hans Themistode

Les prétendants à la boxe semblent arriver sur la scène tous les deux jours. Ils affichent souvent un peu de vitesse, de puissance et de perspicacité défensive. Mais plus que tout, ils semblent avoir ce facteur «ça».

Dans le cas du concurrent des poids lourds Adam Kownacki, il n’a jamais vraiment vérifié toutes les cases. Il n’a jamais été considéré comme un combattant aux mains rapides. Il n’était pas non plus considéré comme un énorme frappeur. Bien sûr, il a 15 KO dans ses 20 victoires en carrière, mais Kownacki est connu beaucoup plus pour son punching de volume. Un exemple typique serait Kownacki et son dernier adversaire, Chris Arreola battant le record des poids lourds pour le plus grand nombre de coups de poing et atterri dans un concours.

Alors revenons sur tout pour l’instant. Est-ce que Kownacki a des mains rapides? Non. Coup de poing puissant? Pas encore.

Alors que diriez-vous de son sens défensif? Eh bien, Kownacki est devenu connu comme un combattant qui sautera dans la ligne de tir pour obtenir sa propre offensive. Donc, encore une fois, Kownacki ne coche pas cette case non plus.

Cela nous laisse dans notre dernière boîte. Le facteur «it».

Le facteur «il» est toujours quelque chose de difficile à expliquer. Cela signifie essentiellement un combattant qui vous donne la conviction qu’il peut battre n’importe qui. Qu’importe ce qui lui est jeté, il le traversera et sortira indemne de l’autre côté. Plus important encore, le facteur «il» est un combattant préféré des fans.

Kownacki n’a peut-être coché aucune des cases susmentionnées, mais quand en termes de facteur «il», personne ne semblait l’exposer plus que le Né en Pologne, Brooklyn a élevé l’étoile.

Contrairement aux années précédentes, où obtenir une chance de remporter le titre des poids lourds était considéré comme un jeu d’enfant, gravir les échelons demande beaucoup plus de travail.

Au cours des 11 dernières années, Kownacki faisait exactement cela. Travailler son chemin dans l’échelle des poids lourds et faire de vrais titres en cours de route.

Dans un monde de boxe qui récompense principalement le type bruyant et autoritaire, Kownacki était exactement le contraire. Ses fans, en revanche, lui tournaient le dos.

Ils criaient du haut de leurs poumons chaque fois que leur homme montait sur le ring. Et pour les 11 dernières années, cela a fonctionné. Mais le 7 mars 2020, au Barclay Center de Brooklyn, New York, les cris des fans de Kownacki qui étaient généralement rencontrés avec leur homme dépassant ses limites sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Kownacki a fait son chemin sur le ring dans la nuit avec le plus grand combat de sa vie devant lui. Non, son adversaire, Robert Helenius, n’était pas la meilleure personne qu’il ait jamais affrontée. Il n’était pas non plus le plus dangereux. Mais le prix qui attendait Kownacki en fin de soirée était exactement ce qu’il espérait. Un coup au titre WBA Heavyweight.

À ce stade, la seule chose qui comptait était quand, pas si, Kownacki allait affronter l’actuel champion Anthony Joshua.

Personne n’a donné à Helenius une chance de gagner ce combat. Ses chances de 30-1 représentaient exactement cela.

Alors qu’Helenius se dirigeait vers le ring, il sourit comme pour dire qu’il avait tout sous contrôle.

Au moment où la cloche d’ouverture sonna cependant, ce sourire disparut rapidement, rapidement et à la hâte. Kownacki a exercé une pression sur son homme et semblait bien parti pour un début de nuit.

En fait, les fans ont eu la chance de rentrer tôt, mais pas pour les raisons qu’ils espéraient.

Helenius a battu le favori de la foule au rythme d’un arrêt de quatrième ronde. Les acclamations des fans de Kownacki se sont transformées en un silence de mort alors que leur homme a connu la première perte de sa carrière.

Tout change maintenant. Kownacki était considéré comme un prétendant légitime au titre. Maintenant cependant, pas tellement.

“Ce n’était pas ma nuit”, a déclaré Kownacki lors du pressage d’après-combat. «C’est de la boxe. C’est un sport difficile et les choses ne se sont pas passées comme ça ce soir. Ce fut une expérience d’apprentissage et je vais retourner à la planche à dessin et me remettre au travail. “

La route vers un championnat n’est pas terminée, mais le train hype qu’est Adam Kownacki est officiellement tombé sur les rails.