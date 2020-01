“Bad Boys for Life” est conçu pour un théâtre bondé, pas pour le streaming

Si vous avez le moindre intérêt à voir Bad Boys for Life, le troisième volet longtemps menacé d’une franchise de copains-flics joyeusement violente de 25 ans, résumée comme Grand Theft Auto: Looney Toons, je vous implore d’aller voir film en ce moment. Ce soir. Ce n’est peut-être pas le meilleur argument pour le cinéma, au sens scorsesien, mais cela représente un argument terriblement solide pour les cinémas et les foules indisciplinées qui affluent encore de temps en temps.

Plus précisément, vous voulez un théâtre débordant, en sueur, bavard, d’ouverture le week-end. Vous ne voulez pas de porte-gobelets disponibles. Vous voulez l’ouverture audible des boîtes Junior Mints. Vous voulez une proximité inconfortable au point d’exaspération. Parce que vous voulez avant tout un enthousiasme de masse bruyant. Chaque 25 personnes supplémentaires dans la salle rend ce film live-action, mais résolument caricatural, 100% meilleur et 500% plus drôle. À la masse critique, du coude au coude d’étranger, même une ligne de lowbrow de niveau intermédiaire comme «Juste parce que j’ai baisé ta mère ne fait pas de moi ton grand-père» ou «Tu as baisé une sorcière mariée!» Pourrait bien être la chose la plus hilarante vous avez déjà entendu dans toute votre vie, tant que tout le monde autour de vous le pense.

Vous pouvez regarder à la fois Bad Boys (1995) et Bad Boys II (2003) – les deux mettant en vedette les superstars ascendantes Will Smith et Martin Lawrence comme les flics les plus fous et les plus heureux de Miami, et tous deux dirigés par l’auteur de bon goût Michael Bay, dont l’approche de l’éclairage et du décor peut même faire ressembler un poste de police à un bordel d’un milliard de dollars – sur Netflix dès cette seconde. Aller de l’avant. Des utilisations bien pires pour votre temps. (Dolittle, par exemple.) Sachez simplement que vous n’obtenez pas l’expérience complète, et ce n’est pas un problème que vous regardez sur votre téléphone, c’est qu’il n’y a pas au moins 100 autres fêtards heureux de le regarder avec vous problème.

Car c’est une expérience vraiment communautaire, comme un pique-nique à l’église, comme une émeute en prison. Poursuites extravagantes en voiture, explosions gratuites, fusillades infernales. (Smith fait toujours le slo-mo, la pleine extension, le truc de plongée et de tir à double poing, mais maintenant il a un de ces tapis roulants géants de mécanicien automobile à parcourir.) Bawdy Banter-dysfonction érectile dysfonctionnement, feuilleton complots, myriade d’hélicoptères surprises. (“Où diable trouvent-ils tous ces hélicoptères?”, S’exclame Lawrence près de la finale de ce nouveau film mexicain, peu de temps après avoir observé: “Ceci est une vraie merde de telenovela.”) Blagues sur Dick, blagues sur la teinture de barbiche, interrogatoire approfondi blagues. (Dans Bad Boys for Life, l’artiste anciennement connu sous le nom de Fresh Prince bat l’artiste actuellement présenté comme «Khaled (DJ Khaled) Khaled» avec un attendrisseur à viande, un texte riche en effet.) L’appel criard du multivers de Bad Boys n’est pas simple et, en fin de compte, non diminué; malgré tous les discours sur la retraite, nos héros ne sont pas, en fait, trop vieux pour cette merde, et vous n’êtes probablement pas non plus.

Il a fallu une éternité pour que ce film soit réalisé; c’est dommage que Michael Bay lui-même n’y soit pas arrivé. (Il obtient un caméo délicieux, cependant, et pendant que nous sommes ici, son nouveau Netflix jam 6 Underground est exactement le genre de spectacle d’action-comédie le mieux servi par un théâtre bondé, juste pour répandre l’incrédulité autour.) Bad Boys for Life, coproduit comme toujours par son compatriote de bon goût Jerry Bruckheimer, est plutôt dirigé par le duo maroco-belge d’Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui prennent la décision bizarre mais non infructueuse de le traiter comme un film normal, avec les enjeux et les arcs de personnages et, vous savez, les émotions. Je dois pleurer dans ce film! Lotta passionné de monologues dans les chapelles des hôpitaux et sur les gradins des terrains de basket et ainsi de suite! “Je t’aime, mec”, se déclarent textuellement les Bad Boys. Le moment le plus doux et le plus drôle de tout cela est, en effet, la vue de Martin Lawrence teignant une barbiche inconsciente de Will Smith avec une teinture pour cheveux Midnight Cocoa Bean. Vous deviez être là. Il faut que la moitié au moins des autres salles de théâtre soient présentes.

L’intrigue n’a pas d’importance. Il y a un nouveau méchant joué par Jacob Scipio que je vais appeler le Google Sniper en raison du nom de quelqu’un sur Google, puis en tirant brutalement sur cette personne, généralement sur les souches d’une chanson de City Girls appelée “Money Fight”. La mère de Google Sniper (Kate del Castillo) est postée au Mexique en train de comploter des plans pervers; quant aux gentils, il y a maintenant une équipe quasi-CSI de jeunes criminels attrayants et de haute technologie dont le travail est de piloter des drones et de “surveiller 4chan” et de suivre les directives d’un nouvel intérêt amoureux de Will Smith joué par Paola Núñez, dont le travail consiste à dire des choses comme «Je ne risque pas de dommages collatéraux» tout en sachant très bien que les dommages collatéraux sont tout l’intérêt de films comme celui-ci. Bientôt, elle aussi, tire encore une autre mitrailleuse sur un autre hélicoptère surprise.

Mais l’intérêt d’un film Bad Boys est de regarder Will Smith et Martin Lawrence plaisanter pendant deux heures, plus le contexte est absurde, mieux c’est. Les Bad Boys d’origine passent un pourcentage vraiment incroyable de leur temps d’exécution consacré à un peu dans lequel le personnage détective de Lawrence (marié, asexué, débraillé, nauséeux autour des cadavres) doit faire semblant d’être le personnage détective de Smith (suave, playboy-ish, indépendamment riche , flagrant badass) au profit du personnage témoin en péril de Téa Leoni (une femme dans un film de Michael Bay); la fusillade la plus flashy implique, comme, 10 000 barils d’éther explosant. Bad Boys II dure près de deux heures et demie, culmine dans un champ de mines entourant la baie de Guantanamo après que nos héros ont déjà fait exploser 60% de Cuba, et comprend une scène dans laquelle Lawrence et Smith terrorisent un adolescent de 30 ans essayant de sortir la fille de Lawrence à un rendez-vous. Je paierais 25 $ pour revoir cette séquence dans un théâtre bondé.

Cet adolescent de 30 ans reçoit un joli rappel dans Bad Boys for Life, qui a, pour tous ses tirs à la tête pulpeux et ses explosions de la taille d’une ogive nucléaire, un sens de l’histoire, de la gravité, de la camaraderie macho choquant mais choquant. . Il faut un certain temps pour s’y habituer. Ces divers monologues larmoyants sont si sincères et sincères qu’ils scannent, au départ, comme des blagues; Joe Pantoliano, reprenant son rôle de capitaine de police harcelé qui a passé les deux premiers films à faire des blagues de proctologie, livre une parabole quasi-zen bizarre qui flirte sans jamais succomber à l’auto-parodie. Le ton devient confus. “Cet imbécile m’a mis des trous”, crie Smith en se plaignant du Google Sniper; “Et vous les remplissez de haine”, réplique Lawrence sérieusement. Un pourcentage vraiment incroyable de Bad Boys II est consacré à se moquer de toute notion d’entraide ou d’amélioration personnelle (“Whoosah!”), Mais je suppose que c’est la différence entre laisser Michael Bay parler dans votre film pendant 10 secondes et le laisser diriger le tout.

Qu’il suffise de dire que Bad Boys for Life se termine, comme les films comme celui-ci ont tendance à se terminer, avec tous nos héros sautant dans un avion et faisant irruption dans un pays étranger et le nivelant plus ou moins. C’est absurde et assez apaisant. Un quart de siècle après la naissance sans gloire de cette franchise, la technologie a évolué au point où vous pouvez regarder un film dans lequel Martin Lawrence s’écrie: «Comment tu baises une sorcière sans préservatif?» Dans l’intimité de votre propre maison, sur la appareil de votre choix, seul. Ne fais pas ça. C’est une franchise de retour dans un genre de retour avec deux superstars du retour, mais la vraie joie d’un film de Bad Boys en 2020 réside dans le fait de le regarder non pas entouré de vos proches, mais entouré de dizaines d’inconnus raillants qui l’aiment aussi.