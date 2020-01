Banane sur ces brownies au chocolat, Babi?

Nouvelles de boxe du monde 20/01/2020

📾 Mark Robinson

L’ancien champion du monde Kell Brook pourrait viser le nouveau roi des super poids moyens Jeison Rosario aprĂšs la victoire choc de ce dernier sur Julian Williams.

‘The Special One’ revient le mois prochain contre Mark DeLuca sachant qu’une plus grande chance se profile Ă l’horizon.

À condition que Brook reste invaincu en 2020, un tir contre le vainqueur du match revanche Rosario contre Williams pourrait ĂȘtre en vue.

Cela signifie Brook, cĂ©lĂšbre pour sa phrase «Brownies au chocolat», ajoutant peut-ĂȘtre un peu plus de bontĂ© sous la forme de Rosario, connu sous le nom de «La banane».

Rosario commencera favori pour battre Williams Ă nouveau dans le retour, malgrĂ© sa victoire en 9-1 contre l’opprimĂ© dans la nuit.

Williams a succombĂ© en cinq rounds. De plus, si l’ex-dirigeant n’a plus envie de travailler, il est possible que Brook gagne son opportunitĂ© plus tĂŽt que prĂ©vu.

Pour l’instant, Brook sait qu’il doit d’abord envoyer DeLuca.

«DeLuca est devant moi. C’est un ancien marin, un combattant trĂšs en forme, trĂšs fort, il va venir ici comme si c’Ă©tait son combat pour le titre mondial », a dĂ©clarĂ© Brook.

“Les fans sont pour un vrai rĂ©gal et j’ai hĂąte de leur donner ce rĂ©gal. J’ai hĂąte de jouer et que la foule me soutienne et me pousse.

“Dom (inic Ingle, trainer_ a regardĂ© DeLuca en direct plusieurs fois. J’ai vu de petits morceaux de lui. Il s’agit simplement d’y entrer et de l’exĂ©cuter.

«Je me sens bien, je me sens bien. Ça fait du bien de se prĂ©parer Ă nouveau pour un combat. Je me bats Ă Sheffield. Nous savons ce que nous recevons des fans – un soutien incroyable.

“C’est toujours une atmosphĂšre incroyable dans l’arĂšne.”

CHAMPS

En ciblant spĂ©cifiquement les porte-ceintures, Brook a conclu: «J’essayais de faire quelques combats, mais ils ne se sont jamais concrĂ©tisĂ©s. J’ai des affaires en suspens et je veux donner tout ce que j’ai.

«Je veux quiconque dĂ©tient une ceinture. Et je veux ĂȘtre double champion du monde cette annĂ©e. Je veux ĂȘtre sur toutes les lĂšvres. Donc ils disent; «Je ne peux pas croire ce que ce gars a fait. Je ne peux pas le croire.

“Que s’est il passĂ©? Il est Ă nouveau l’homme principal ». C’est ce que je vise. “