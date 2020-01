Bataille sur le bateau 125 descend ce vendredi Emerald Queen Casino

RINGSIDE 16/01/2020

Brian Halquist Productions entamera sa saison 2020 avec le 125e épisode de la série de boxe Battle at the Boat vendredi au Emerald Queen Casino à Tacoma, Wash.

Un combat poids welter de 10 rounds entre Andre Keys (12-1) et Dannie Williams (23-3) sera l’événement principal de la carte à six combats, qui comprendra également un événement semi-principal entre Antonio Neal et Niko McFarland et un affrontement undercard entre combattants invaincus Jose Cervantes et Cody Brown.

«Andre a remporté 11 combats consécutifs et vient de remporter sa première victoire au Main Event. C’est facilement le plus grand combat de sa carrière », a déclaré le promoteur Brian Halquist. «Williams est un vétéran qui a été sur le ring avec certains des parieurs du monde. Cela devrait être un événement principal passionnant. “

Les billets sont disponibles à la billetterie EQC et dans tous les points de vente Ticketmaster. Les combats préliminaires débuteront à 20 h. Ouverture des portes à 19 h

Keys, originaire de Tacoma, a vaincu Manuel Monteiro par décision lors de Battle at the Boat 124 le 9 novembre. C’était la première fois que Keys faisait 10 tours au cours de sa carrière.

«(Cela m’a montré) André est prêt à faire 10 rounds forts sous la pression de son public. Il a toujours été équilibré et patient dans son tempérament, et je pense que les rondes supplémentaires ont permis à ces couches de son jeu de se mettre en valeur », a déclaré l’entraîneur des Keys, Nathaniel Glenn. «J’ai été très satisfait de sa forme physique et de son endurance en 10 rounds. Il avait l’air très professionnel. “

Après avoir ouvert sa carrière 12-0, Williams a subi sa première défaite contre le Washingtonien Eloy Perez lors d’un combat pour le champion des poids plume du World Boxing Council des États-Unis le 12 septembre 2009. Il a réagi à la défaite en remportant neuf victoires consécutives, a souligné par une victoire sur Manuel Leyva pour le titre intérimaire des poids lourds continentaux du World Boxing Council en 2011, avant de s’incliner face à Henry Lundy en 2012.

Williams a établi son record à 22-2 avant de perdre contre John Molina Jr en 2013 dans une lutte pour le titre NABO de l’Organisation mondiale de boxe vacant.

Il a marqué son dernier combat depuis son retour sur le ring en avril lorsqu’il a battu Ronald Rivas par décision majoritaire dans sa ville natale de Saint-Louis.

Maintenant, avec neuf mois complets d’entraînement, la rouille annulaire a disparu et Williams cherche à remonter dans la course au titre. Une victoire sur l’étoile montante Keys contribuerait grandement à en faire une réalité.

“Mon adversaire est un ancien concurrent de haut niveau avec 18 KO à son palmarès”, a déclaré Keys. «Il a de bonnes compétences et beaucoup d’expérience. Je serai en pleine forme et je serai un boxeur technique le soir du combat. »

La tête d’affiche de l’undercard sera un combat de poids mi-moyens de 4 rounds entre Cervantes (1-0) et Brown (1-0).

Combattant sous la carte de bataille sur le bateau 124, Cervantes a décroché sa première victoire en carrière en battant Nikolas Vasquez en jeu par un KO au deuxième tour.

«Gagner mon premier combat professionnel était incroyable. Je me sentais accompli. C’est quelque chose que je veux faire depuis plusieurs années maintenant. Pour une raison ou une autre, je n’étais pas en mesure de devenir pro, mais nous y sommes parvenus », a déclaré Cervantes. “Et gagner par KO au deuxième tour, quelle soirée.”

Il n’a pas eu beaucoup de temps pour célébrer la victoire, cependant, un peu plus d’une heure après sa victoire, Cervantes se précipitait à l’hôpital pour être aux côtés de sa femme alors qu’elle accouchait de leur troisième enfant.

“C’était une journée incroyable. Ce matin-là, je l’ai emmenée à l’hôpital, je suis restée avec elle en espérant que le bébé sortirait, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Cervantes. «Je suis resté jusqu’à ce que je doive partir pour le combat. Je suis arrivé au casino, je me suis préparé pour le combat, j’ai combattu, gagné et écrasé à l’hôpital. Dès que j’entrais sur l’autoroute, elle m’envoie une photo de sa naissance. C’était un petit garçon que nous avons appelé Ezekiel. Une nuit incroyable, mec. J’ai gagné mon premier combat professionnel et mon troisième bébé est né. »

Cervantes affrontera Brown, qui a également décroché sa première victoire en carrière en éliminant la carte Battle at the Boat 124. Brown, qui se bat hors de Chicago, a battu Dylan Blakesley par KO au premier tour.

“Je n’ai pas eu la chance de le voir se battre depuis que je devais sortir précipitamment du bâtiment”, a déclaré Cervantes à propos de Brown. «Mais je me prépare à chaque combat comme si je partais en guerre, comme si je me battais pour une ceinture de championnat. Je ne prends jamais la lumière. Donc, je serai plus que préparé à tout ce qu’il apportera. “

D’autres combats undercard incluent un combat de 170 livres entre Juan Jackson de Seattle et Joe Aguilar et un concours de 136 livres entre Louis De Alba et Marco Garcia.

“Luis est un boxeur très talentueux avec beaucoup d’expérience et de connaissances en boxe”, a déclaré Francisco Reyes, entraîneur de De Alba. «Luis travaille avec nous depuis quelques mois maintenant. Ce que nous aimons chez Luis, c’est qu’il nous écoute et travaille dur au gymnase. Nous avons parlé de ses combats précédents et de ce que nous pouvons faire pour obtenir les victoires. Nous y travaillons certainement et avoir le combat que Luis a maintenant fera une différence dans sa performance. Il cherche à gagner à coup sûr. “

Garcia a fait ses débuts professionnels à Battle at the Boat 124, combattant William Parra Smith, qui est entré dans le combat après avoir éliminé trois de ses cinq derniers adversaires, pour un tirage au sort.

“J’étais en fait super nerveux avant de me battre”, a déclaré Garcia. “Normalement, je ne suis pas comme ça quand je suis là-dedans, mais comme ce sont mes débuts, cela m’a rendu nerveux.”

Malgré les mouches à beurre, Garcia a quitté la finale avec une pensée limpide.

“Au moment où je suis passé à travers les cordes, j’ai su que je voulais y retourner”, a déclaré Garcia. «J’ai demandé à m’inscrire sur la toute prochaine carte.»

Bataille au bateau 125 Card

Vendredi 17 janvier 2020

Main Event 10 rounds – Poids welter

Andre Keys (12-1) contre Dannie Williams (23-3)

Semi-Main 6 Round Event – Poids mi-moyen

145 livres: Antonio Neal (5-12) contre Niko McFarland (4-5-2)

4 Bouts Undercard Ronds

170 livres: Juan Jackson (2-2) contre Joe Aguilar (0-0)

136 livres: Louis De Alba (0-3) contre Marco Garcia (0-0-1)

144 livres: Jose Cervantes (1-0) contre Cody Brown (1-0)

Poids lourds: Nick Mills (2-0) contre Michael Johnson (0-0)