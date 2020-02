Ben Davison a fendu le mauvais coup, mais Tyson Fury KO possible

Nouvelles de boxe du monde 18/02/2020

📾 Team Fury

L’ancien champion du monde des poids lourds Joseph Parker a exprimĂ© son opinion sur Tyson Fury face Ă Deontay Wilder pour la deuxiĂšme fois ce week-end.

Parker, qui dĂ©tenait la version WBO jusqu’Ă ce qu’il soit dĂ©trĂŽnĂ© par Anthony Joshua, est un ami proche et un partenaire d’entraĂźnement de Fury.

Bien qu’il ne soit pas d’accord avec la compagnie de sĂ©paration Fury avec l’entraĂźneur Ben Davison, Parker pense toujours que “The Gypsy King” peut KO Wilder Ă Las Vegas.

«Je connais Ben (Davison) et je pense qu’il est un grand et talentueux entraĂźneur. Je ne pense pas que c’Ă©tait la bonne dĂ©cision de changer. C’est Ă peu prĂšs faire ou dĂ©faire pour l’un d’eux, c’est un combat Ă©norme », a dĂ©clarĂ© Parker Ă VegasInsider.com.

«Ben Ă©tait lĂ depuis le dĂ©but et a tout vu au dĂ©but avec son retour, et rappelez-vous que le pĂšre de Tyson pensait qu’il ne gagnerait pas son premier combat. Mais la croyance que Ben avait de Tyson dans son cƓur et ils l’ont prouvĂ© et ont rĂ©alisĂ© une grande performance.

“Je ne sais pas d’oĂč viennent les pensĂ©es de Ben faisant un bon entraĂźneur, pour ĂȘtre honnĂȘte. Mais j’espĂšre que tout va bien pour lui. »

PRÉDICTION

À propos du combat lui-mĂȘme, Parker a ajoutĂ©: «J’aime la façon dont tout le monde a une opinion diffĂ©rente sur ce combat.

«Ça va ĂȘtre incroyable et excitant Ă regarder. Nous connaissons tous les raisons pour lesquelles le premier Ă©tait si controversĂ© et serrĂ©.

“Vous ne pouvez pas simplement marcher et intimider Wilder. Il a prouvĂ© qu’il avait un bon menton. Plus l’un des plus gros coups de poing au monde. Entendant des histoires de son camp, il est un gars talentueux.

«Cela Ă©tant dit – et je me trompe peut-ĂȘtre – mais je crois que Fury peut le retirer par l’approche qu’il a dit qu’il ferait pour mettre plus de pression et la lui porter. Je crois que la capacitĂ© de boxe bat le pouvoir. “

«Tyson a entraĂźnĂ© Guido (Vianello) au dĂ©but de son camp et j’Ă©tais lĂ Ă les encourager tous les deux. Je les ai vus faire de nombreuses rondes dans le gymnase dans cette accumulation et il a l’air bien.

«La raison pour laquelle je dis qu’il va mettre plus de pression, c’est que je l’ai vu au camp. En avançant, en arriĂšre, en avant dans son mouvement, il semble qu’il met en Ɠuvre ce qu’il dit qu’il va faire. Pour avancer, lancez plus de coups de poing, soyez plus agressif.

“Je pense que Tyson va essayer d’Ă©liminer Wilder Ă un certain stade du combat, c’est sĂ»r.”