Bernard Hopkins donne son avis sur Wilder vs Fury 2 et offre des conseils plus audacieux

Publié le 03/05/2020

Dans une interview qui a été diffusée sur Boxing Insider Radio, le boxeur Bernard Hopkins, nouvellement intronisé au Temple de la renommée, s’est assis avec l’équipe pour donner son avis sur Wilder vs Fury 2. Il a également donné son avis sur ce que Wilder doit faire pour gagner. la trilogie. Pour suivre la conversation, assurez-vous de vous abonner à Boxing Insider Radio sur iTunes, Spotify ou simplement rendez-vous sur Boxinginsider.com. Tous les mardis, quelques-uns des plus grands noms associés à ce sport, viennent vous donner leur avis sur certains des sujets les plus intéressants du monde de la boxe.

En ce qui concerne les grands combats et les lumières vives qui y sont associées, peu de gens connaissent mieux ce cadre que l’ancien champion du monde de division multiple Bernard Hopkins.

Dans une carrière qui a duré plus de quatre décennies, il est sûr de dire que Hopkins a tout vu et tout fait. De ses victoires sur Roy Jones Jr et Oscar De La Hoya à devenir le plus vieil homme de l’histoire de la boxe à remporter un titre mondial à l’âge de 48 ans, Hopkins sait une chose ou deux quand il s’agit non seulement de participer à de grands combats, mais aussi les gagner.

En parlant de grands combats, il y a quelques semaines à peine, la boxe a été traitée à un match revanche entre l’ancien titlist WBC Heavyweight Deontay Wilder et le champion Lineal Tyson Fury.

Pendant des années, le monde de la boxe s’est habitué à concentrer son attention sur les classes de poids plus petites. Hopkins, un champion dans les divisions Middleweight et Light Heavyweight, a également profité de beaucoup de projecteurs. Pourtant, maintenant que les feux de la rampe sont revenus dans la division glamour de la boxe, Hopkins pense que c’est exactement là où il devrait être.

“La division des poids lourds était en quelque sorte dans le coma depuis un certain temps”, a déclaré Hopkins sur Boxing Insider Radio. «Même si Fury a dominé le combat, jusqu’à ce que le combat devienne final, il y avait beaucoup de drame et de suspense. Il a ramené la division Heavyweight sous les projecteurs. Il a répondu à toutes les attentes. Ce fut un grand succès basé sur le retour de la boxe à la pointe du sport. »

Le battage médiatique entourant le concours était à peu près aussi élevé que n’importe quel autre concours de l’histoire de la boxe. Et non, ce n’est pas non plus une hyperbole. Avec FOX et ESPN soutenant la promotion, il a été présenté comme l’un des plus grands combats de l’histoire des poids lourds.

Par tous les comptes, il a été à la hauteur du battage médiatique. Au moins pour les chiffres. Fury vs Wilder 2 a franchi la porte des poids lourds de tous les temps à Las Vegas, Nevada, avec 16 916 440 $. Les chiffres à la carte étaient également impressionnants. Avec près d’un million d’achats, il est sûr de dire que le monde est tombé dans le battage médiatique.

Mais en termes de concours lui-même, c’était une affaire unilatérale qui manquait de véritable drame. Fury a frappé Wilder à la suite de deux éliminations et d’un arrêt de septième ronde. Cependant, cet arrêt susmentionné s’est accompagné d’une tonne de contrecoups.

Les doigts de la critique ont été dirigés vers l’entraîneur adjoint de Wilder, Mark Breland. Alors que beaucoup ont mis le blâme sur ses épaules, ne comptez pas Hopkins parmi eux. Non seulement Hopkins pense qu’il n’a rien fait de mal, mais il comprend également parfaitement le plan de match avec lequel Fury est entré dans le ring.

«Je suis d’accord avec l’arrêt. Je pensais que Mark Breland avait fait ce qu’il fallait. Laisse-moi te dire, j’ai choisi Wilder pour gagner une décision mais Fury a prouvé que beaucoup de gens avaient tort. Il avait un plan de match pour faire pression et se présenter. Faites que Wilder étouffe cette main droite. Il n’a pas essayé de le boxer, il s’est avancé et Wilder a dû essayer de le tenir éloigné de lui et il n’a pas pu. ”

Chaque fois qu’un combattant subit une défaite pour la première fois, en particulier un avec la stature de Wilder, cela peut être dévastateur. Un record invaincu peut devenir toute l’identité d’un combattant, donc rebondir n’est pas facile. Alors que de nombreux combattants font de leur mieux pour conserver leur précieux zéro dans la colonne des pertes, Hopkins ne se souciait pas beaucoup du sien.

Enfer, Hopkins a de toute façon perdu le tout premier combat de sa carrière. Mais contrairement à la plupart des combattants qui auraient perdu leur chemin au moment où ils ont subi leur première défaite, Hopkins a non seulement rebondi, mais il a également réussi à se tailler une carrière au niveau du Temple de la renommée.

Wilder, de son propre chef, a construit un curriculum vitae impressionnant qui pourrait très bien le faire atterrir dans le hall quand il décidera de raccrocher les gants pour de bon. Il n’a donc surpris personne lorsqu’il a activé sa clause de revanche moins de 24 heures après sa perte brutale.

Ambitieux? Oui.

Sage? Peut-être pas tant que ça.

Les mises à jour sont toujours difficiles à appeler. Tout simplement parce qu’un combattant remporte le premier concours, cela ne signifie pas exactement que l’histoire se répétera. Si quelqu’un peut fournir une estimation éclairée de la façon dont le troisième concours se déroulera entre eux, alors c’est Bernard Hopkins.

Oubliez les multiples titres mondiaux qu’il a remportés. Jetez également de côté sa récente intronisation au Temple de la renommée. Jetez simplement un œil à l’historique des rematches.

En 1993, Hopkins a perdu une décision déséquilibrée face à Roy Jones Jr, 17 ans plus tard, Hopkins a décroché sa propre victoire déséquilibrée. En 1994, Hopkins a pris le Segundo Mercado non annoncé. Étonnamment, Mercado a réussi à retirer un tirage de décision partagée. Le prochain concours cependant, Hopkins s’est occupé des affaires par KO. En 1998, Hopkins a embauché Robert Allen. Les resultats? Pas de concours. Dans le combat suivant, Hopkins a continué à gagner via un arrêt. Jean Pascal était encore un autre ancien champion qui a été victime de Hopkins après que leur premier concours eut été déclaré nul.

Alors qu’est-ce que tout cela dit sur Hopkins? Il sait parfaitement dominer quand il est là avec un visage familier. Cela étant dit, Wilder n’est pas Hopkins.

Donc, si Wilder pouvait descendre et parler à la salle des célébrités, quel type de conseil lui donnerait-il?

«Si vous me demandez, je pense qu’il aurait dû l’exercer maintenant? Je dirais non. Je dirais qu’il se bat contre Joshua et vous battez le vainqueur. Maintenant, vous obtenez deux au lieu d’un. Je ne suis pas surpris qu’il ait pris le rematch immédiat car Wilder veut revenir dans le mix et il veut se racheter, mais j’aurais déconseillé. Je pense juste qu’il a le numéro de Wilder. “

Le fait d’avoir le numéro de quelqu’un arrive parfois dans le sport de la boxe. Mais cela ne signifie pas que Wilder ne peut pas appeler son fournisseur de services et demander un changement de numéro.

Même Bernard Hopkins a eu affaire à des combattants qui avaient apparemment son numéro, comme Jermain Taylor qui l’a battu lors de concours consécutifs en 2005.

Pourtant, selon Wilder, il n’a pas de problème de match avec Fury. L’ancien champion a insisté sur le fait que la raison de sa perte était simplement son costume d’avant-combat de 40 livres. Si vous secouez actuellement la tête à l’excuse de Wilder, alors vous n’êtes pas le seul.

“Cela n’a aucun sens pour moi. Mais néanmoins, les excuses sont légères après coup. Vous pouvez aller à n’importe quel groupe de fitness ou n’importe quel centre de fitness et trouver un entraîneur. Mais un enseignant? Un enseignant qui peut vous enseigner la douce science? Wilder n’y avait pas de professeur. Il n’y a aucun moyen au monde qu’un professeur vous laisse sortir avec un costume aussi lourd et y aller et combattre 12 rounds avec un gars qui peut se battre. Non seulement Fury peut se battre, mais il mesure également 6 pieds 9 pouces et pèse 270 livres. Il va s’appuyer sur toi et tu vas y aller avec toute cette armure? “

“Vous ne vous battez pas avec ce genre de choses”, a poursuivi Hopkins. “Vous avez cette armure comme si vous alliez prendre des balles ou quelque chose. C’est insensé. De toute façon, il n’aurait pas dû choisir une tenue comme ça, et ce n’est pas seulement parce qu’elle pesait trop. Cela coûte trop cher. Je vous garantis que la tenue coûte au moins six chiffres. »

Avec Wilder qui aurait rapporté plus de 25 millions pour son combat contre Fury, un maigre chèque à six chiffres ne lui ferait pas trop de mal aux poches.

Que Wilder choisisse de porter une tenue d’avant-combat qui pèse 100 livres ou s’il décide simplement de ne rien porter du tout, Hopkins pense que Wilder est contre le meilleur boxeur poids lourd au monde.

«Je pense que Fury est probablement le meilleur boxeur, perforateur de la division Heavyweight. Il est grand et il est le plus gros poids lourd que je connaisse depuis longtemps qui peut se déplacer comme un Cruiserweight. Je pense qu’il est le favori pour être le visage de la division des poids lourds. ”

Difficile est une chose, mais impossible en est une autre. Hopkins ici, semble dire ce dernier. Le plan de match est facile à suivre pour l’ancien champion, mais va-t-il essayer de se réinventer? Ou revenir à son ancien moi.

«Wilder doit être le premier, être en position de frapper et non de se faire frapper. Il doit utiliser sa petite taille et sa capacité athlétique pour faire rater Fury. Il doit frustrer Fury. Il doit faire un peu ce que Fury lui a fait. Faites sentir à Fury qu’il doit gagner par KO. Il doit le retirer de son plan de match mais ça va être très, très, très difficile de le faire. Surtout à ce stade de sa carrière. »