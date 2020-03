Beterbiev vs Fanlong undercard gonfle pour le 28 mars à Québec

RINGSIDE 06/03/2020

Janibek Alimkhanuly apportera sa marque de «style Qazaq» au nord de la frontière. Alimkhanuly, la dernière sensation de poids moyen du Kazakhstan, défendra ses ceintures WBO Global et WBC Continental Americas dans un round de 10 contre son compatriote invaincu Issah Samir le samedi 28 mars au Centre Vidéotron à Québec, Canada.

Alimkhanuly-Samir ouvrira le double-tête télévisé ESPN (22 h HE) mettant en vedette le champion du monde des poids lourds légers WBC / IBF Artur Beterbiev contre le challenger obligatoire Meng Fanlong.

Le undercard (ESPN +, 19 h HE) verra le retour du concurrent poids lourd Oscar «Kaboom» Rivas en 10 rounds contre l’Olympien américain Devin Vargas 2004. Rivas, de Colombie, a élu domicile à Montréal depuis qu’il est devenu professionnel en 2009.

«Quelle undercard nous avons à Québec, car Janibek est vraiment l’un des jeunes talents spéciaux dans tout le sport», a déclaré le président de haut rang, Bob Arum. “Oscar Rivas est un train de marchandises dangereux d’un poids lourd, et il est dans le mélange pour se battre pour un titre mondial en 2020. Ce sera une soirée pleine d’action.”

Alimkhanuly (8-0, 4 KO), qui est formé par Buddy McGirt et dirigé par le triple gestionnaire de l’année BWAA Egis Klimas, a représenté le Kazakhstan aux Jeux olympiques de Rio 2016 et a remporté l’or aux Championnats d’Asie et du Monde 2013. Classé n ° 4 par la WBO, Alimkhanuly a pris la voie express pour contester, battant le vétéran spoiler Vaughn Alexander dans seulement son quatrième combat professionnel. Il est allé 4-0 avec trois KO en 2019, dont un KO au sixième tour contre l’ancien champion canadien et NABO des poids moyens Albert Onolunose en novembre dernier à Fresno, en Californie.

«Je ne veux que la compétition la plus difficile. C’est pourquoi je suis un concurrent après huit combats professionnels », a déclaré Alimkhanuly. «C’est une excellente occasion de montrer mes compétences en direct sur ESPN. Je quitterai le Canada avec le «0» sur mon dossier. Je tiens à remercier Samir d’avoir combattu, mais il ne pourra pas résoudre le casse-tête du «style Qazaq». »

Samir (18-0, 15 KO) est le dernier pugiliste de classe mondiale d’Accra, au Ghana, une fière ville de combat qui a produit les champions du monde Azumah Nelson, Ike Quartey, David Kotey, Joshua Clottey et Richard Commey, entre autres. Il a représenté le Ghana aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin et est devenu professionnel en 2011, éliminant huit adversaires lors de sa première année dans les rangs rémunérés. Samir a remporté le titre de poids moyen ghanéen contre le vétéran Philip Kotey en 2015 et, après une mise à pied de près de trois ans, il est revenu à l’action en juin 2018. Il a une fiche de 4-0 avec trois KO depuis lors et fera sa première apparition professionnelle loin de sa patrie.

«Je viens au Canada pour voler la vedette», a déclaré Samir. «Chaque fois que j’entre sur le ring, je me bats pour le Ghana et nos grands champions qui ont ouvert la voie. Janibek est un combattant qualifié, mais je sais qu’il n’a combattu personne comme moi. »

Rivas (26-1, 18 KO), qui a récemment signé un accord de co-promotion avec Top Rank, a connu une année 2019 pleine d’action. Il a éliminé l’ancien challenger du titre mondial Bryant Jennings en janvier et a renversé – et presque assommé – Dillian Whyte en juillet avant d’abandonner une décision unanime pour le titre mondial provisoire des poids lourds WBC. Classé n ° 3 par la WBC, Rivas est toujours dans l’épaisseur du mélange des poids lourds malgré la perte de Whyte. Vargas (22-6, 9 KO) a relancé sa carrière en janvier avec une victoire bouleversée face à l’Olympien portoricain de 2004 Victor Bisbal. En août dernier, il a éliminé Niall Kennedy, un espoir irlandais alors invaincu, en cinq rounds.

“L’année dernière, j’ai prouvé que je suis l’un des poids lourds de l’élite mondiale”, a déclaré Rivas. «Cette année, mon objectif est de prouver que je mérite ma chance d’affronter le meilleur boxeur poids lourd au monde, Tyson Fury, qui est également sous contrat avec Top Rank. Le 28 mars, je briserai mon adversaire avec un spectaculaire «Kaboom». »