Bienvenue au Danny Garcia Show

Publié le 21/12/2019

Par: Hans Themistode

2020 est prêt à être un grand pour l'ancien champion du monde en deux divisions Danny Garcia.

Après avoir échoué lors de deux compétitions contre Keith Thurman et Shawn Porter en 2017 et 2018, Garcia a rebondi de façon spectaculaire. Plus tôt cette année, il a été vu en train d'arrêter le très difficile Adrian Granados lors de la septième manche de leur concours. Si Garcia cherchait à faire une déclaration, il l'a sûrement accompli.

Avec 8 défaites à son actif, Granados n'est en aucun cas un batteur mondial. Son niveau de compétence a apparemment atteint un plateau et on pourrait le confondre avec un boxeur de niveau élite. Cependant, sa ténacité, son courage et sa volonté de gagner sont sans égal. Garcia a tout battu hors de Granadas lorsque les deux se sont rencontrés sur le ring.

Avec la victoire, Garcia s'est aligné avec succès sur le champion unifié des poids welter Errol Spence Jr. Pourtant, Spence souffrant de blessures graves en raison d'un horrible accident de voiture, leur combat a été reporté. C'était une opportunité que Garcia attendait aussi avec impatience, mais s'il y a une chose que la vie a apprise non seulement à Garcia, mais à tout le monde, c'est que le temps ne s'arrête pour personne.

"Oui, mon état d'esprit était définitivement contre Spence", a déclaré Garcia lors d'une récente conférence de presse à Brooklyn, New York. «C'était mon rendez-vous. Quand c'est arrivé, je suis content qu'il aille bien mais le spectacle doit continuer. "

Les fans de boxe et à tort, ont critiqué Garcia et son niveau d'opposition. Avec le récent choix d'Ivan Redkach comme prochain adversaire, les fans ont une fois de plus montré à Garcia un peu de critique pour ce choix. La condamnation de Redkach doit être levée. Le concurrent autrefois marginal qui est devenu légitime, a décroché trois victoires consécutives, y compris un arrêt de sixième tour contre l'ancien détenteur du titre Devon Alexander.

Pourtant, la question demeure, comment un combat contre Ivan Redkach peut-il conduire Garcia à un mémorable 2020? C'est facile. Si Garcia réussit à vaincre Redkach le 25 janvier, il se positionnera pour une éventuelle confrontation avec certains des plus grands noms de la division.

"Si Pac-man veut me combattre ou si Spence veut me combattre alors je suis prêt pour qui que ce soit. Mais pour l'instant, Redkach a beaucoup de sens parce qu'il est gaucher et je vais me battre contre un gaucher après avoir remporté cette victoire, donc je serai déjà prêt pour un gaucher. Il s'agit de préparer un plan de match. "

Au cours d'une carrière qui a duré près d'une décennie et demie, Garcia a bâti son nom sur le dos des grands combattants qu'il a vaincus à l'intérieur du ring. Avec une victoire contre Redkach, Garcia sera de nouveau en ligne pour affronter l'un des plus grands noms de la division. Pour l'instant cependant, il n'est pas tourné vers l'avenir.

Le combattant né à Philadelphie cherche simplement à faire un spectacle dans sa maison loin de chez lui.

"J'ai combattu ici un quart de tous les combats qui ont eu lieu ici, alors vous pouvez dire que c'est ma maison. Je suis content d'être de retour, je me sens béni. Le 25 janvier, ce sera le spectacle de Danny Garcia. Ce sera un grand spectacle et attendez-vous à voir des feux d'artifice bébé. "