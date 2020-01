«Big Baby» Miller signe avec des promotions de premier ordre

Publié le 30/01/2020

Par: Sean Crose

Les fans de boxe peuvent facilement se rappeler le 1er juin dernier, quand Anthony Joshua est entré sur le ring pour ses débuts américains au Madison Square Garden, pour être stupéfait par le gros outsider Andy Ruiz. Bien que Johsua ait depuis récupéré les ceintures de titre qu’il a perdues ce soir-là, peu de gens oublieront le temps que Ruiz a stupéfait le monde. Ces choses restent dans la mémoire. Ce qui peut ne pas rester dans la mémoire, c’est le fait que Ruiz n’était même pas censé être l’adversaire de Joshua cette nuit-là. Gerald “Big Baby” Miller de Brooklyn, l’homme qui devait accueillir Joshua en Amérique ce soir-là dans le jardin. Des tests de dépistage positifs ont cependant empêché Miller de se battre. L’occasion a fini par aller à Ruiz.

Maintenant, cependant, il semble que le 23-0-1 Miller soit de retour sur la voie rapide des poids lourds, car il a été annoncé mercredi que le joueur de 31 ans avait signé avec Bob Arum’s Top Rank Promotions. “Jarrell Miller veut vraiment revenir, faire les choses correctement et devenir champion du monde des poids lourds”, a déclaré Arum via un communiqué de presse. “Il est l’un des personnages de boxe les plus uniques et les plus excitants, mais surtout, il peut se battre.” Signer avec Arum peut ouvrir de nouvelles portes pour Miller. Tyson Fury, l’homme que beaucoup considèrent comme le champion du monde des poids lourds linéaires (l’homme qui a battu l’homme, qui a battu l’homme) se bat avec Top Rank. De plus, les combattants de haut rang sont capables de se battre en direct devant le vaste public d’ESPN.

“Un revers mineur pour un retour majeur”, a déclaré Miller, se référant aux tests de dépistage positifs qui l’ont empêché de faire face à Joshua. «Je viens pour tout et pour tout le monde. Personne n’est en sécurité. Dites bonjour au méchant. »Il était clair que le poids lourd invaincu voulait faire valoir sa revendication parmi les personnages colorés qui peuplent maintenant la division des poids lourds. “Tout le monde veut dépeindre le super-héros”, a-t-il ajouté. “Nous ne vivons pas dans un monde ensoleillé. Je ne serai jamais le super-héros. Dans mon monde, la majorité du temps, le méchant gagne. »

Le communiqué de presse de Top Rank qualifiait Miller de «l’une des figures les plus polarisantes de la boxe, un poids lourd à poinçonnage combiné qui est également passé 22-2 en tant que kickboxeur professionnel.» Après avoir été l’un des kickboxeurs les mieux payés aux États-Unis, Miller a toujours ses yeux se sont tournés vers la domination des poids lourds. Il a également maintenant le soutien nécessaire pour obtenir les types de combats qui peuvent y arriver.

“Je ne pourrais pas être plus heureux qu’après des mois de dur labeur et de persévérance, nous ayons pu concrétiser cet accord”, a déclaré Greg Cohen, qui co-promeut maintenant Miller, avec Top Rank et Dmitriy Salita. “Depuis que j’ai commencé à promouvoir Jarrell en tant que combattant à six rounds”, a déclaré Salita. «J’ai dit qu’il serait le prochain champion poids lourd de Brooklyn. En travaillant avec Top Rank, je suis convaincu qu’il aura la chance de réaliser cet objectif. »

“Il est temps”, a déclaré Cohen, “pour Big Baby de revenir dans le ring!”

Top Rank a déclaré que Miller «fera son premier rang sur ESPN débuts en 2020».