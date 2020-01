Reggie Miller a sauvé le basketball professionnel dans l’Indiana et est l’un des meilleurs tireurs de tous les temps. Mais était-il vraiment une superstar?

Reggie Miller a sauvé le basketball professionnel dans l’Indiana et est l’un des meilleurs tireurs de tous les temps. Mais était-il vraiment une superstar? HBO et The Ringer’s Bill Simmons débattent de cette prémisse avec Shea Serrano.