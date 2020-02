Billets en vente pour la qualification olympique GB Boxing ‘Road to Tokyo 2020’

RINGSIDE 26/02/2020

GB BOXING a identifié les sessions spécifiques lorsque les boxeurs de son équipe peuvent obtenir leur qualification pour les Jeux olympiques de 2020 lors du prochain tournoi de qualification de Boxing Road to Tokyo à la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park du 14 au 24 mars 2020.

Le calendrier de la compétition a été publié ici et permet aux fans d’identifier et d’acheter des billets pour les sessions précises au cours desquelles les boxeurs de Grande-Bretagne auront leur première opportunité de se qualifier pour Tokyo 2020.

Les billets sont en vente dès maintenant sur https://see.tickets/boxingroadtotokyo, avec des prix à partir de 5 £. Moins de 2000 billets sont disponibles pour chaque session et quiconque souhaite regarder des boxeurs de Grande-Bretagne se qualifier pour Tokyo 2020 est invité à acheter des billets à l’avance.

Assurer la participation britannique à ces combats de qualification dépend de la réussite des boxeurs à travers les tours préliminaires de la compétition.

Pourvu qu’ils le fassent, la première occasion de voir un boxeur de Grande-Bretagne se qualifier pour les Jeux olympiques sera dans la session de 18h00 le lundi 16 mars 2020, qui comprendra des combats de qualification dans les catégories de poids de Galal Yafai (52 kg) et Peter McGrail (57 kg).

La prochaine session où un boxeur de Grande-Bretagne pourra se qualifier aura lieu le mardi 17 mars 2020 à 18h00, lorsque les combats de qualification dans la catégorie de Luke McCormack (63kg) auront lieu.

Les quarts de finale du jeudi 19 et du vendredi 20 mars 2020 seront deux des plus grands jours de la compétition, lorsque jusqu’à 10 membres de l’équipe de boxe GB auront le potentiel d’obtenir une qualification pour Tokyo 2020.

La séance de 12:00 le jeudi 19 mars 2020 proposera des combats de qualification dans les catégories de poids de Charley Davison (51 kg) et de la boxeuse de la ville natale, Caroline Dubois (60 kg).

La séance en soirée du 19, qui débute à 18h00, est celle où les combats de qualification auront lieu dans les classes de poids de Karriss Artingstall (57kg) et Cheavon Clarke (91kg).

Jusqu’à six membres de l’équipe de boxe GB pourraient se qualifier lors de la deuxième journée des quarts de finale qui auront lieu le vendredi 20 mars 2020.

Vendredi 20 mars, à 12 h 00, des matchs de qualification auront lieu dans les divisions de poids de Rosie Eccles (69 kg), Pat McCormack (69 kg) et Ben Whittaker (81 kg).

Vendredi 20 mars, à 18 h 00, des matchs de qualification seront organisés dans la catégorie de poids de Sammy Lee (75 kg) et du super poids lourd Frazer Clarke (91 kg +).

Les quarts de finale dans la catégorie 75 kg femmes se répartiront sur les séances de l’après-midi (12h00) et du soir (18h00) vendredi, alors même s’il est possible de dire que la championne du monde en titre, Lauren Price, aura l’occasion de se qualifier pour Tokyo le 20 mars 2020, il ne sera pas possible d’identifier quelle session, jusqu’à ce que le tirage au sort soit effectué.

Les billets pour toutes ces sessions sont en vente dès maintenant sur https://see.tickets/boxingroadtotokyo



Semaine, session de jour

Soirée en semaine &

sessions de week-end

Sur la porte (séances en semaine, en soirée et le week-end)

Adulte

5 £

10 £

£ 15

Tarif réduit (U18, 65 ans et plus, étudiants)

£ 2,50

5 £

5 £

Dans les catégories de poids où il y a six places de qualification disponibles (femmes 51kg, 57kg, 60kg et hommes 69kg, 75kg et 81kg) les boxeurs qui perdent leur quart de finale auront une seconde chance de se qualifier en participant à un Box-Off avec l’autre perdant quarts de finalistes.

Les Box-Offs dans les catégories Femmes 51kg, 57kg et 60kg auront tous lieu le soir (18h00) le samedi 21 mars 2020.

Les Box-Offs dans les divisions Hommes 69kg et 75kg auront lieu dans la session de l’après-midi (13h00) du dimanche 22 mars 2020. Le Box-Off à 81 kg sera dans la session du soir de ce jour (18h00).

Dans la catégorie de poids 69kg féminin, où il y a cinq places de qualification disponibles, les quarts de finalistes perdants s’affronteront à nouveau dans deux Box-Offs avec les vainqueurs de ces concours, puis entreront dans un deuxième Box-Off où le vainqueur obtiendra la cinquième et finale créneau de qualification pour Tokyo 2020.

Le Box-Off final dans cette catégorie de poids aura lieu lors de la dernière session du tournoi Boxing Road to Tokyo dans la soirée (18h00) du mardi 24 mars 2020.

Boxing Road to Tokyo à Londres est un événement du CIO qui est financé par la Loterie nationale et le maire de Londres et sera livré en association avec un éventail de partenaires, dont UK Sport, GB Boxing, la British Olympic Association (BOA) et le parc olympique Queen Elizabeth.

De plus amples informations sur l’événement sont disponibles sur https://www.boxingroadtotokyolondon.org.