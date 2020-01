Billets en vente pour l’épreuve de qualification olympique de l’équipe GB à Londres en mars

RINGSIDE 22/01/2020

Les BILLETS pour l’événement de qualification olympique de Boxing Road to Tokyo à Londres sont maintenant en vente sur www.seetickets.com, avec des prix à partir de 5 £ (2,50 £ de réduction) pour de nombreuses sessions du plus grand événement olympique de boxe qui aura lieu en Angleterre. depuis les Jeux Olympiques de 2012.

Le tournoi de 11 jours se tiendra à la Copper Box Arena du parc olympique Queen Elizabeth du 14 au 24 mars 2020 et verra plus de 350 hommes et femmes de plus de 40 pays concourir pour 77 places aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

L’action se déroulera dans huit catégories de poids pour les hommes et cinq pour les femmes. 50 places de qualification sont disponibles pour les hommes et 27 pour les femmes.

Huit hommes et cinq femmes de l’équipe de boxe GB seront sélectionnés pour participer au tournoi qui sera leur première opportunité de se qualifier pour Tokyo 2020.

Le super poids lourd de GB Boxing, Frazer Clarke, qui a de grands espoirs d’être sélectionné pour participer à l’événement, a déclaré: «J’ai attendu longtemps pour avoir l’opportunité de me qualifier pour les Jeux olympiques afin d’avoir cet événement sur le sol national avec la foule derrière nous allons être massifs pour moi et tous mes coéquipiers.

«En tant que membre de l’équipe de boxe GB, nous ne rivalisons presque jamais au Royaume-Uni, donc c’est formidable que les gens aient la chance de venir nous soutenir alors que nous cherchons à obtenir une qualification pour Tokyo.

«Le standard de la boxe en Europe est très élevé, donc c’est une chance pour les gens de faire l’expérience de la boxe d’élite de haut niveau et de voir des hommes et des femmes, de Grande-Bretagne et de l’étranger, qui vont être de grandes stars de l’avenir.»

L’arène de Boxing Road to Tokyo aura deux anneaux pour les cinq premiers jours de compétition. Les places ne seront pas réservées dans le Upper Bowl, permettant aux spectateurs de se déplacer entre les deux anneaux et d’avoir la meilleure vue de l’action qu’ils veulent regarder.

Pour les six derniers jours de compétition où les boxeurs peuvent commencer à s’assurer leur place à Tokyo 2020, il y aura un seul anneau avec des sièges réservés.



Semaine, session de jour

Soirée en semaine &

sessions de week-end

Sur la porte (séances en semaine, en soirée et le week-end)

Adulte

5 £

10 £

£ 15

Tarif réduit (U18, 65 ans et plus, étudiants)

£ 2,50

5 £

5 £

Boxing Road to Tokyo à Londres est un événement du CIO qui est financé par la Loterie nationale et le maire de Londres et sera livré en association avec un éventail de partenaires, dont UK Sport, GB Boxing, la British Olympic Association (BOA) et le parc olympique Queen Elizabeth.