Billy Joe Saunders défend Dave Allen après que les fans se soient battus contre les accusations «correctives»

Nouvelles de boxe du monde 09/02/2020

📸 Amanda Westcott / Dave Thompson

Le champion du monde Billy Joe Saunders a sauté à la défense du poids lourd Dave Allen après que les fans aient affirmé qu’un correctif avait eu lieu lors de son récent combat.

Allen a arrêté Dorian Darch en trois tours après avoir examiné les motions des deux précédentes.

«Le rhinocéros blanc» a explosé dans la vie et des accusations de quelque chose de fâcheux ont ensuite frappé les médias sociaux.

Les commentaires comprenaient: «Fixez-vous sur le combat de Dave Allen? On dirait que quelqu’un est très désireux de le soutenir lors de sa victoire au tour 3 sur Betfair, il ressemble aussi à un soutien avec les bookmakers.

3 minutes avant la première cloche Allen dans le 3e a été suspendu sur sky bet – fix?

C’était une solution flagrante, les 2 premiers rounds étaient embarrassants puis tout de suite dans le 3e Allen devient agressif et Darch dit “continue” et tombe sur la toile d’une tape sur le corps, puis il y a ça.

Alors laissez-moi comprendre, il y a eu un mouvement de vapeur sur RD3 Allen et les deux premiers tours, Allen tirait ses coups de poing, puis dès que le troisième tour a commencé, il l’a tourné et a remporté par KO facilement l’un des pires emplois fixes que j’ai jamais vu dans ma vie.

En voyant les tweets viser Allen et Darch, Saunders a nié que le «Doncaster De La Hoya» tenterait une telle démarche.

La lecture du combat de Dave Allen a été corrigée. Plz arrête de parler des gens de merde essayant toujours de faire tomber les gens dans ce monde, il a gagné son combat juste et carré contre un adversaire du jeu qui a pris de gros coups et est limité pourquoi ferait-il cela à ce stade quand il a été dans un plus grand combat

«La lecture du combat de Dave Allen a été corrigée. S’il vous plaît, arrêtez de parler s *** », a déclaré le détenteur du titre mondial en double. «Les gens essaient toujours de faire descendre les gens dans ce monde.

«Il a gagné son combat juste et carré contre un adversaire de jeu qui a pris quelques gros coups et est limité. Pourquoi ferait-il cela à ce stade où il a été dans un plus grand combat? “

TITLE FIGHT

Avec sa récente victoire, Allen est de retour dans le championnat national après avoir été battu contre David Price.

Le joueur de 27 ans avait été invité à repenser sa carrière après le meurtrier de l’O2 Arena. Allen a décidé de revenir et d’abaisser ses cibles.

Une fissure à la ceinture de Lonsdale est maintenant possible. Seulement une fois que Daniel Dubois ou Joe Joyce ont quitté plus tard dans l’année.