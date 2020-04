Billy Joe Saunders fait face à l’attente de Canelo en mai 2021, ses rivaux nationaux en jeu

Phil Jay 16/04/2020

World Boxing News comprend que Billy Joe Saunders a peu de chances de se faire vacciner contre Canelo Alvarez en 2021 en raison de l’√©pid√©mie de coronavirus en cours.

Le Britannique avait sign√© un contrat pour faire face √† la superstar mexicaine le 2 mai et √©tait au bord d’une annonce officielle avant le lock-out.

Saunders avait r√©v√©l√© son espoir que le combat pourrait √™tre sauv√© au cours de l’√©t√©, mais cela semble d√©sormais hautement improbable.

Canelo a d√©j√† un combat align√© en septembre avec Gennadiy Golovkin. Cela semble √™tre l’objectif de Canelo avec le r√©seau de t√©l√©vision DAZN.

Le choc de la trilogie avec GGG devrait avoir la priorit√© si les √Čtats-Unis peuvent revenir √† une sorte de normalit√© dans les prochains mois.

Las Vegas, le lieu privilégié, a subi un nombre relativement faible de cas de COVID-19 par rapport à New York, le New Jersey et la Californie.

Cela signifie que si un certain contr√īle, la recherche des contacts et des tests acc√©l√©r√©s peuvent √™tre mis en place, le Nevada pourrait avoir la possibilit√© de rouvrir – m√™me partiellement – dans les nouvelles semaines.

√Ä l’automne, et √† condition que le virus soit supprim√©, Canelo vs Golovkin III pourrait bien se produire – les doigts crois√©s.

Mais c’est √©videmment une mauvaise nouvelle pour Saunders, qui devra attendre un an. Comme Canelo ne nie pas le contrat, il ne fait que retarder, cela ne devrait pas entraver l’accord en place.

DAZN est pr√™t √† prendre le coup sur les Saunders afin que le combat de Golovkin beaucoup plus grand (aux √Čtats-Unis) se poursuive. Plus d’abonnements seraient certainement r√©alisables de Canelo face √† son plus grand ennemi de ces derniers temps.

Alors, o√Ļ va Saunders d’ici?

Il est probable que l’homme de Hatfield, comme de nombreux autres boxeurs, sera forc√© de regarder au pays √† cause de la pand√©mie. C‚Äôest beaucoup plus s√Ľr dans le climat actuel pour √©viter tout voyage.

Cela signifie que Callum Smith, John Ryder et un match revanche avec Chris Eubank Jr. reviennent tous en jeu pour Saunders cette année.

Comme nous le savons tous, la boxe est hors du menu dans un avenir prévisible devant une foule.

“Il est √† esp√©rer que l’organisation d’√©v√©nements restreints √† la maison ou dans des pays moins touch√©s √† travers le monde pourra √©ventuellement se produire d’ici cet √©t√©.

