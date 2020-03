Billy Joe Saunders obtient une suspension de licence et est déchiré par Heather Hardy et Claressa Shields

Publié le 30/03/2020

Par: Hans Themistode

Pendant près de quatre ans, le champion WBO Super Middleweight Billy Joe Saunders a passé la grande majorité de son temps à appeler Canelo Alvarez. Après des années à utiliser les mêmes tactiques, Saunders a finalement réalisé son souhait. Un rendez-vous avec Alvarez le 2 mai avec le titre Saunders WBO en jeu.

Maintenant, ironiquement, Saunders a utilisé ses mots pour décrocher le plus grand combat de sa carrière. Mais maintenant, ses paroles vont lui coûter cher.

Avec le monde entier apparemment en quarantaine grâce à la pandémie de coronavirus, Saunders a pensé qu’il serait drôle de partager une vidéo de ce que les hommes devraient faire à leurs femmes si elles se mettaient trop en colère pendant l’isolement.

Saunders a rapidement découvert qu’il était le seul dans la pièce à rire.

La violence domestique a toujours été un sujet brûlant. Trop d’athlètes se sont retrouvés en difficulté pour n’avoir simplement pas gardé les mains sur eux. Saunders n’a peut-être pas vraiment mis la main sur une femme, mais tout le monde, y compris son promoteur Eddie Hearn, secoue la tête.

«J’étais vraiment consterné», a déclaré Hearn. «C’était tellement idiot, c’était tellement frustrant parce que je connais bien Billy. C’est un très bon enfant, avec un très bon cœur… mais de temps en temps il fait les choses les plus stupides. “

“Il est inacceptable que Joe Bloggs en bas de la rue le fasse. C’est beaucoup plus inacceptable pour un boxeur champion du monde de le faire. Les gens qui sont dans des relations abusives regardent cette vidéo. Vous ne pouvez pas le faire, c’est inacceptable. “

Malheureusement, la violence domestique est un phénomène courant. Pourtant, vous pourriez être prêt à parier qu’une femme n’a jamais eu à y faire face. Ce serait sans doute la meilleure boxeuse au monde, Claressa Shields. Avec deux médailles d’or, des titres mondiaux dans trois catégories de poids différentes et un record invaincu, il faudrait être fou pour même penser à mettre la main sur Shields.

Bien qu’elle ne soit pas inquiète pour elle-même. Elle a offert un petit conseil à toutes les dames dans des relations abusives.

Brutal? Oui.

Nécessaire? Oui aussi.

Un autre combattant qui a décidé de sauter partout Billy Joe Saunders est l’ancien champion WBO Featherweight Heather Hardy.

“Ce n’est pas drôle”, a écrit Hardy dans un Tweet qu’elle a depuis supprimé. “Je ne peux pas imaginer le nombre de personnes mises en quarantaine dans des espaces abusifs et dangereux en ce moment, et ce stupide morceau de merde fait une blague sur” comment frapper votre femme ennuyeuse. “

Les mots de Hardy, Shields et Hearn étaient tranchants, mais Saunders l’a vraiment ressenti lorsque sa licence de boxe a été suspendue.

“Après avoir pris en considération les commentaires de Billy Joe Saunders sur les réseaux sociaux”, a déclaré le BBBofC dans un communiqué, “nous avons suspendu son permis de boxeur en attendant une audition en vertu du règlement sur les fautes professionnelles du conseil d’administration, à un moment et un lieu à confirmer le plus tôt possible. “

Saunders a toujours été connu comme ayant une peau épaisse et sans excuses. Mais cette fois-ci, il a remarqué qu’il avait fait une énorme erreur.

Pour ce que ça vaut, la communauté de boxe a apparemment apprécié les excuses. Même Hardy est venu et semble vouloir balayer les choses sous le tapis.

Quelle bouffée d’air frais, entendre quelqu’un reconnaître, s’excuser et tenter de rectifier. 👏🏼 Merci Billy et je suis désolé de t’avoir appelé une stupide tête de bite. https://t.co/IklvSQpzF1

– Heather Heat Hardy (@HeatherHardyBox) 30 mars 2020

Bien que Hardy ne pense peut-être pas que Saunders est une «tête de bite», le reste du monde peut toujours le ressentir. Il a toujours été perçu sous un jour défavorable et cette situation n’aide certainement pas.

Si Saunders espère entrer dans les bonnes grâces de tout le monde, il devra prendre encore plus d’actions. Cela impliquerait de devenir un défenseur social de la violence domestique.

Quant à son concours avec Canelo, à moins qu’il ne puisse récupérer sa licence, il a peut-être perdu le plus grand combat de sa carrière avant même qu’il ne commence.