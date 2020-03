Billy Joe Saunders pourrait être déchu du titre WBO malgré un engagement caritatif

Nouvelles de boxe du monde 31/03/2020

Le président de l’Organisation mondiale de boxe, Paco Valcarcel, envisage une action contre le champion des super-moyens Billy Joe Saunders.

La sanction possible vient du dos du British Boxing Board of Control suspendant la licence de 30 ans pour un récent article sur les réseaux sociaux.

Saunders a depuis juré d’aider une organisation caritative contre la violence domestique après une farce vidéo qui a horriblement mal tourné.

«Je voudrais aborder la situation actuelle. Permettez-moi tout d’abord de m’excuser. Il n’y a aucune excuse pour mes actions », a déclaré Saunders.

«C’était une très, très, très mauvaise plaisanterie de goût. Je suis un homme qui craint Dieu et je ne tolère en aucun cas la violence domestique.

«Quand j’ai créé la vidéo de mauvais goût, je n’ai jamais réfléchi à la façon dont les gens pourraient l’interpréter et j’ai plutôt essayé de faire la lumière sur la situation très stressante dans laquelle nous nous trouvions tous et sur les émotions accrues des familles confinées dans la société de l’autre.

«Cela ne m’est pas venu à l’esprit de la réalité de la violence domestique et de ses victimes et la seconde où j’ai réalisé que cela pouvait provoquer des bouleversements, j’ai rapidement retiré la vidéo, mais malheureusement, comme les médias sociaux fonctionnent, elle s’est propagée comme une traînée de poudre.

«Je ne peux pas changer cela, je me suis excusé de tout cœur.

«Je ne peux que prendre des mesures pour aider les gens. Je vais donc faire un don de mon prochain sac à main à un organisme de bienfaisance britannique pour la violence domestique pour aider les victimes et prévenir les futures victimes de violence domestique. »

J’animerai également des ateliers et des séminaires sur l’autodéfense pour les survivants et les victimes actuelles ou potentielles de violence domestique.

“Malheureusement, je ne peux pas reprendre la vidéo, mais je peux faire ma part pour aider les personnes qui souffrent ou ont souffert et qui font partie de la voix du public pour prévenir la violence domestique et changer les attitudes des générations futures et c’est ce que je m’engage à faire.”

WBO

Valcarcel a déclaré qu’il travaillerait maintenant avec le BBBofC et suivrait toutes les directives.

«Les actions récentes de Billy Joe Saunders sont inacceptables. Avec sa conduite, il a laissé tomber sa famille, ses amis et ses fans », a déclaré Valcarcel.

«La WBO suivra attentivement l’enquête du British Boxing Board of Control avant de prendre toute autre mesure.

Si le BBBofC suspend Saunders pendant six mois ou plus, l’homme Hatfield serait presque certainement déchu de son statut de détenteur du titre mondial.

Un combat contre Canelo Alvarez, déjà contracté pour 2020, est désormais fermement en jeu.