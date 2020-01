Billy Joe Saunders réagit au feu vert de Canelo pour le 2 mai

Phil Jay 22/01/2020

ūüďł Amanda Westcott

Le champion des super-moyens de la WBO, Billy Joe Saunders, a confirmé à la firme WBN son intérêt particulier à affronter Canelo Alvarez le 2 mai à Las Vegas.

Invaincu Saunders est fermement disposé à mettre son titre en jeu après avoir appris exclusivement de WBN le feu vert du Mexique en tant qu’adversaire potentiel.

Aux c√īt√©s de Gennadiy Golovkin et de quelques autres consid√©rations, Saunders est maintenant dans le chapeau pour √™tre impliqu√© dans un √©v√©nement massif sur Cinco de Mayo.

WBN comprend également que Saunders a été choisi comme premier choix par Canelo lui-même.

Une fois que le champion du monde des quatre poids rencontrera son équipe pour discuter des options, Saunders sera un candidat de choix pour décrocher la machine à sous.

S’adressant bri√®vement √† WBN cette semaine, Saunders a m√™me r√©v√©l√© qu’il y avait peut-√™tre d√©j√† eu des contacts de Golden Boy Promotions avec le promoteur Eddie Hearn.

“Je n’ai encore rien entendu parler de Canelo. Je pense qu‚ÄôEddie l‚Äôa fait, ¬Ľ exclusivement dit World Boxing News.

¬ęJ’ai d√©j√† achet√© mon billet pour la loterie (d’atterrir un combat massif avec Canelo). Je vais donc devoir v√©rifier mes num√©ros.

“A cent pour cent, nous verrons de quoi je suis fait si nous r√©ussissons ce combat”, a-t-il ajout√©.

GOLOVKIN

Canelo vs Golovkin III est un grand danger pour la chance du Britannique d’√™tre choisi. Le r√©seau DAZN, qui d√©tient les droits sur les √©v√©nements de Canelo, a fait de la trilogie l’une de ses principales priorit√©s pour 2020.

La construction d’un nouveau stade sur la c√©l√®bre bande peut √©galement aider Saunders dans sa mission. Canelo esp√®re √™tre la premi√®re t√™te d’affiche l√†-bas en septembre. Le Cinnamon a besoin d’un adversaire de profil sup√©rieur pour n’importe quelle date sur le site de 70 000 capacit√©s.

C’est l√† que Golovkin pourrait entrer en jeu. Tout accord d’automne laisserait Saunders en libert√© √† la prochaine date.

Parmi les autres candidats, on compte Demetrius Andrade de Matchoom et Dmitry Bivol. Plus la camarade de classe Jaime Munguia. Et comme d’habitude, celui qui d√©tient une ceinture et un d√©fi pour Canelo.

Cependant, Saunders a plus de chances que jamais d’√™tre dans le coin oppos√© du ma√ģtre de 29 ans.

Plus sera d√©voil√© d’ici la fin du mois. Le gestionnaire de Canelo, Oscar De La Hoya, aime g√©n√©ralement faire avancer les choses pour le week-end mexicain avant le d√©but de la saison en f√©vrier.

