Billy Joe Saunders s’entraîne à travers les craintes du coronavirus, confirme le choc de Canelo

Nouvelles de boxe du monde 17/03/2020

📸 Amanda Westcott / Mark Robinson

Billy Joe Saunders a confirmé pour la première fois son combat contre Canelo Alvarez. Le seul problème pour arrêter le concours est l’épidémie de coronavirus.

L’Anglais a fait l’objet de rumeurs pendant des semaines après que World Boxing News soit devenu le premier point de vente à confirmer Saunders comme favori à la fin janvier.

Canelo avait donné le feu vert au champion du monde à deux poids aux promoteurs Golden Boy et au réseau de télévision DAZN à l’époque.

Des offres ont été faites à la fois à Saunders et à son rival Callum Smith, bien que ce dernier aurait voulu plus d’argent et ait finalement perdu.

Prévu pour avoir lieu le 2 mai, Saunders a maintenant admis que l’événement du week-end de Cinco de Mayo pourrait être repoussé en raison des craintes de COVID-19.

«Le spectacle doit continuer à un moment donné. Si c’est mai, ou chaque fois que Dieu nous donne le feu vert. Je suis prêt. Restez bénis », a déclaré Saunders alors qu’il s’entraînait dans les installations de haut rang lors du verrouillage.

Le spectacle doit continuer à un moment donné si c’est le cas ou chaque fois que Dieu nous donne le feu vert, je suis prêt. Restez bénis 👏🏻👍🙏 @ MTKMarbella @Canelo pic.twitter.com/jYU38hZnEe

– billyjoesaunders (@bjsaunders_) 17 mars 2020

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Une annonce officielle sur le super-combat de 168 livres était due il y a des semaines, bien que le coup de cette nouvelle infection ait tout ralenti.

Las Vegas, la Californie, New York et d’autres villes ferment leurs portes, laissant des semaines d’incertitude à travers la planche de boxe.

VIRUS

Top Rank, où Saunders est actuellement situé en restant aussi occupé que possible jusqu’à la confirmation de Canelo, a rejoint le reste des principaux promoteurs en abandonnant tous les combats jusqu’en mai.

“En raison de la pandémie de COVID-19, Top Rank a reporté tous les événements prévus pour mars et avril”, ont-ils déclaré. “

Nous suivons la situation de près et nous reprogrammerons les émissions dès que cela sera sûr et raisonnable.

“La santé et la sécurité de nos combattants, de notre personnel et de l’incroyable équipe de production d’ESPN est la chose la plus importante dans la planification de nos prochaines étapes”, a ajouté le président de Top Rank, Bob Arum.

“Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons apporter à nos fans fidèles une boxe de classe mondiale, mais faire preuve de prudence est la chose la plus prudente à faire en ce moment.”

Cela signifie que Canelo vs Saunders pourrait se faufiler pour la première semaine de mai. Mais dans l’état actuel des choses, une extension des mesures en place ne peut être exclue.

Les scientifiques prédisent un pic de juin pour le virus, ce qui signifie que les dates ultérieures devront certainement être prises en compte.