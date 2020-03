Billy Joe Saunders sur Canelo Alvarez: “Nous avons vu le meilleur de lui”

Publié le 24/03/2020

Par: Hans Themistode

Canelo Alvarez a été appelé de nombreux noms. Un champion, un guerrier, peut-être même une prima-donna. Mais un sous-performant? Jamais.

Quand Alvarez est arrivé sur la scène de la boxe en 2005, il était considéré comme un bon combattant.

Des victoires sur Matthew Hatton et Ryan Rhodes l’ont poussé de bon à très bon. Alors que les victoires sur Carlos Baldomir et Josesito Lopez l’ont poussé dans la grande catégorie.

Début 2013, Alvarez a apparemment atteint son apogée. Il était tout juste sorti d’une victoire contre Shane Mosley et a réussi à unifier la division Super Welterweight avec une victoire serrée sur Austin Trout.

Aussi grand qu’Alvarez était, il semblait temps de le placer parmi les grands de tous les temps. Mais un combat contre Floyd Mayweather a mis fin à cette idée, Alvarez perdant pratiquement à chaque tour.

Une perte aussi embarrassante que celle-là, entraîne souvent de terribles séquelles sur le reste de la carrière d’un combattant.

Autrement dit, une fois que vous avez été dominé de cette façon, il n’est tout simplement pas facile de rebondir.

Pourtant, dans le cas d’Alvarez, c’est exactement ce qu’il a fait. Il a remporté des victoires rapides contre Alfredo Angulo et Erislandy Lara en 2014. Il a ensuite enchaîné avec de meilleures victoires contre James Kirkland et Miguel Cotto.

Mais une drôle de chose s’est produite au cours de ces grandes victoires. Il allait de mieux en mieux.

Le coup de pied que Alvarez a subi aux mains de Mayweather l’a apparemment façonné en un combattant bien meilleur. Certains oseraient même dire qu’il a volé quelques choses à Mayweather et les a placées dans son propre jeu.

Avec des victoires sur Gennadiy Golovkin, Daniel Jacobs et Sergey Kovalev, il est sûr de dire qu’il ne semble pas qu’Alvarez soit un produit fini pour l’instant. Mais selon son prochain adversaire WBO Super Middleweight champion Billy Joe Saunders, c’est une déclaration idiote.

«Pour moi, il s’agit de gagner. Je le note vraiment, je pense que c’est un combattant brillant, il est complet, mais le truc c’est que – je crois que nous avons vu le meilleur de lui. Nous n’avons pas encore vu le meilleur de moi. J’ai vu le meilleur de lui, le combat de Golovkin à deux reprises, le combat de Danny Jacobs, il n’ira pas mieux que ça. “

Dire que Saunders n’est pas exactement le plus grand fan d’Alvarez serait un euphémisme. Pendant des années, il a appelé son homme tous les mauvais mots du dictionnaire, mais ça a marché. Il a trashé son chemin vers le plus grand combat de sa carrière et est maintenant dans une position où il doit sauvegarder ses mots.

Pourtant, même avec tout le mauvais sang entre eux, Saunders n’est pas idiot. La corbeille qu’il a utilisé pour marquer un combat avec Alvarez a payé, mais il sait exactement à quoi il a affaire.

«Je le considère comme le meilleur livre pour livre en ce moment. Pour moi, pour le vaincre, ce n’est pas une question d’argent, ne vous méprenez pas, nous y sommes tous pour l’argent, mais pour moi, s’ils disaient: “ vous allez certainement gagner, mais vous allez rentrer à la maison et vous n’avez pas un sou, je dirais «oui, faisons-le», a déclaré Saunders sur Instagram Live.

«Je crois que ma nuit, tant que tout va bien pour moi, je crois que je suis battu par Canelo Alvarez, mais c’est un brillant champion. Il faut battre le meilleur pour être le meilleur. »

Saunders, contrairement à Canelo, a été considéré comme un peu sous-performant. Une minute, il semble imbattable, tout comme il l’a fait dans ses victoires contre Andy Lee, Willie Monroe Jr et David Lemieux. D’autres fois, comme dans sa terrible performance contre Marcelo Coceres, vous vous demandez comment il a mis la main sur un titre mondial pour commencer.

Les deux Alvarez devaient s’affronter le 2 mai, cependant, le Coronavirus mettant actuellement un terme à tout, leur concours a été repoussé à une date non spécifiée.

Indépendamment du moment où ils entrent dans le ring les uns contre les autres, Saunders devra ressembler à la meilleure version de lui-même s’il s’attend à repartir avec une victoire dans la nuit.