Billy Joe Saunders suspendu par British Board, Canelo se bat dans les airs

Nouvelles de boxe du monde 30/03/2020

📾 Mark Robinson

Une lutte massive pour Billy Joe Saunders contre Canelo Alvarez plus tard dans l’annĂ©e est maintenant sous un nuage suite Ă une vidĂ©o sur les rĂ©seaux sociaux publiĂ©e par le Britannique.

Saunders a Ă©tĂ© critiquĂ© pour avoir sorti un clip de lui-mĂȘme en donnant en plaisantant des conseils aux hommes sur la façon de traiter leurs femmes ou leurs petites amies pendant la quarantaine.

Les militants de la violence domestique ont été scandalisés, ce qui a conduit Saunders à présenter des excuses pour ses actes.

“Je ne tolĂ©rerais jamais la violence domestique et si je voyais un homme toucher une femme, je le briserais moi-mĂȘme”, a dĂ©clarĂ© Saunders dans un post sur Twitter. “Toutes mes excuses si j’ai offensĂ© une femme, restez bĂ©nie.”

Malgré ses excuses à la suite du contrecoup, le BBBofC a confirmé une suspension pour Saunders.

«Le British Boxing Board of Control a pris en compte les commentaires de Billy Joe Saunders sur les réseaux sociaux. Ils ont suspendu son permis de boxeur en attendant une audition en vertu du rÚglement de la Commission sur les fautes professionnelles, à un moment et un lieu à confirmer dÚs que possible », ont-ils déclaré.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous Ă YOUTUBE.

📾 Amanda Westcott / Mark Robinson

L’interdiction restera en vigueur jusqu’Ă ce que cette audience puisse ĂȘtre organisĂ©e.

En raison de l’Ă©pidĂ©mie de coronavirus, une explication vidĂ©o peut ĂȘtre recherchĂ©e afin d’accĂ©lĂ©rer le processus.

Canelo devait ĂȘtre l’adversaire de Saunders le 2 mai. On espĂšre que la bataille de Las Vegas aura lieu cet Ă©tĂ©.

GOLDEN BOY

Le promoteur Golden Boy n’a pas encore prĂ©cisĂ© quand leur Ă©vĂ©nement pourrait reprendre aprĂšs la crise du COVID-19.

“Ce matin, nous avons Ă©tĂ© informĂ©s par la California State Athletic Commission que tous les Ă©vĂ©nements sportifs combatifs ont Ă©tĂ© annulĂ©s pour le mois de mars en raison de prĂ©occupations concernant COVID-19”, a dĂ©clarĂ© Oscar De La Hoya au dĂ©but du mois.

«Par conséquent, nos événements du 19 et 28 mars, qui étaient prévus respectivement à Avalon Hollywood et au Forum, ont été officiellement reportés.

«Nous travaillerons avec les autoritĂ©s nationales et locales. Ainsi que notre lieu et nos partenaires de diffusion pour dĂ©terminer la meilleure ligne de conduite en ce qui concerne ces Ă©vĂ©nements et d’autres Ă venir. En Californie et ailleurs.

«La santĂ© et la sĂ©curitĂ© de nos combattants, fans, employĂ©s, officiels et partenaires sont de la plus haute importance pour nous. Nous les remercions pour leur soutien. Et leur comprĂ©hension pendant cette pĂ©riode. Nous communiquerons d’autres plans le moment venu. »