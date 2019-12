Mal et Jason discutent de la conclusion de la trilogie de la suite, Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker, en explorant comment le film invoque la résurrection, en examinant les régions inconnues, en partageant huit de leurs idées et observations préférées du film, et en attribuant le Médaille de bravoure au lien central au cœur de la trilogie.

