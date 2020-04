Biographie et interview de Tommy Morrison

Phil Jay 26/04/2020

Tommy Morrison (deuxième prénom David) est né le 2 janvier 1969 à Gravette, Arkansas, USA. Un garçon impressionnable est tombé amoureux de la boxe à l’âge de sept ans.

Au cours de sa carrière amateur, Tommy a combattu plus de 200 fois et n’en a perdu que 20 sur son chemin pour remporter le titre des Kansas Golden Gloves Heavyweight en 1988.

Il a finalement perdu en finale nationale sur une décision partagée.

Tommy a participé aux essais olympiques la même année, perdant juste contre Ray Mercer qui a finalement remporté la médaille d’or.

En raison de sa déception à Séoul ’88, Tommy s’est retourné et s’est étiqueté ‘The Duke’ en hommage à John Wayne. Le célèbre acteur est en fait une relation de Tommy.

Faisant ses débuts en novembre 1988, Tommy a éliminé Will Muhammad au tout premier tour.

Ses dix adversaires suivants seraient tous éliminés – neuf d’entre eux dans les deux premiers tours, alors que Tommy déchirait lançait facilement le début de sa carrière. Il se battait en moyenne toutes les trois semaines.

Tommy a remporté deux victoires par décision au milieu de 1989 avant de revenir à deux tours de démolition lors de ses six prochains combats. Cela a amélioré son dossier à 19-0 avec dix-huit coups de grâce et tout s’est passé dans l’année suivant son virage professionnel.

Dans l’une de ces performances à élimination directe, Tommy a attiré l’attention de la légende par intérim Sylvester Stallone, qui coulait pour son dernier épisode de la franchise Rocky.

Tommy s’est finalement vu offrir un rôle dans «Rocky V» et a pris six mois de congé pour le tournage après deux victoires de points dans la dernière partie de 1989. Représentant Tommy Gunn sans aucune expérience d’acteur, Morrison a été largement reconnu pour le rôle et a été une célébrité instantanée .

Bien que le film n’atteigne pas les sommets des précédents films Rocky, il fait toujours de lui l’un des boxeurs les plus célèbres de la planète.

Reprenant sa carrière de boxeur en juin 1990, Charles Woolard est stoppé en deux rounds. Tommy a enchaîné avec trois autres victoires à élimination directe.

Cela a conduit à un match avec l’ancien champion du monde Pinklon Thomas, qui a eu lieu en février 1991.

Tommy avait une fiche de 25-0 à ce stade et un record de KO dévastateur a attiré l’attention de tout le monde.

Pinklon Thomas était sur le point de disputer huit manches avec Riddick Bowe, et à 33 ans, il n’était pas encore au-dessus de la colline. Mais Morrison avait beaucoup trop pour le vieillissant Thomas et l’a battu pendant les trois premières minutes. Finalement, l’attaque a mené au coin de Thomas le retirant après seulement un tour.

Tommy entrait dans la course au titre mondial, et après deux autres victoires par élimination directe, le titre WBO était en vue. Le champion et ancien adversaire amateur Ray Mercer était dans le coin opposé lorsque la paire a échangé des coups à Atlantic City à la fin de 1991.

Mercer était également invaincu à l’époque et a marqué un arrêt brutal au cinquième tour. Morrison a été battu pour la première fois de sa carrière.

Après quatre mois hors du ring, Tommy est revenu blitzer ses quatre prochains adversaires avant d’affronter le gaucher Joe Hipp au Casino Bally à Reno, Nevada en juin 1992.

Morrison avait le plus vieil Hipp en bas dans le cinquième et encore plus tard sur le chemin d’un TKO de neuvième ronde. Sur le plan négatif, Tommy s’est cassé la mâchoire et la main dans le combat tandis que Hipp a subi une fracture de la pommette.

Tommy a ensuite traversé ses trois prochains adversaires pour se mériter une nouvelle chance au titre WBO. Cette fois, son adversaire serait l’ancien champion du monde incontesté «Big» George Foreman.

Dans l’une de ses meilleures performances, Tommy a dominé le contremaître de 44 ans pour remporter une victoire à l’unanimité de points et son premier titre mondial à l’âge de 24 ans.

Il s’est défendu avec succès contre Tim Tomashek à Kansas City avant d’affronter Michael Bentt peu connu en Oklahoma, qui ne combattait que dans son onzième combat.

Après un superbe début de première manche, il semblait que Morrison sortirait Bentt tôt. Mais tout en essayant de terminer le New-Yorkais né à Londres, Tommy a marché sur un tir et ne s’est jamais complètement remis. Il a ensuite été renversé trois fois dans la manche et a perdu sa couronne lors d’un choc.

Tommy a pris encore quatre mois avant de revenir avec trois victoires en trois mois. En juillet 1994, il a engagé Ross Puritty.

Morrison a été renversé encore deux fois sur le chemin du dessin avec Puritty, un homme qui avait déjà perdu huit fois.

Il est revenu à la victoire avec trois KO avant une autre victoire accrocheuse, cette fois contre Donovan ‘Razor’ Ruddock. Cela lui a valu un éliminateur du titre WBC contre le formidable Lennox Lewis.

Lewis a tenu Morrison à distance tout au long du combat avec son coup de patte et Tommy ne pouvait pas vraiment se rapprocher suffisamment pour lancer ses gros coups. Après un mauvais cinquième round, Tommy a été renversé deux fois au sixième, ce qui a conduit l’arbitre Mills Lane à annuler le combat.

En 1996, Morrison devait alors boxer Arthur Weathers, mais quelques jours avant le combat, Tommy aurait été testé positif au VIH lors d’un test obligatoire. Le combat a été annulé et une annonce a été faite que Morrison avait échoué au physique.

Un deuxième test est également revenu positif, selon la Commission du Nevada, conduisant la commission de boxe à suspendre Tommy indéfiniment.

Tommy a annoncé qu’il aimerait un autre combat avec le produit de la vente à un organisme de bienfaisance lié au sida. Il a remporté le combat non sanctionné contre Marcus Rhode par KO au premier tour à Tokyo, au Japon.

Après dix ans loin du ring et quelques problèmes personnels, Tommy a annoncé en 2006 qu’il avait fait plusieurs tests de dépistage du VIH depuis son diagnostic en 1996 et qu’ils étaient tous revenus négatifs.

Au début de 2007, un commissaire de boxe de l’État de l’Arizona a regardé Tommy faire un test sanguin et recevoir personnellement les résultats – qui sont également revenus négatifs.

Tommy était convaincu que quelque chose n’allait pas avec les premiers tests en 1996 et qu’il n’était peut-être jamais séropositif au départ.

En février 2007, Tommy a programmé son premier combat en 11 ans. même s’il n’avait pas été autorisé par un médecin à se battre. Une licence a été accordée par la West Virginia Athletic Commission au motif qu’elle n’exige pas d’analyse sanguine pour vider un boxeur.

Après de longues délibérations, le WVAC a demandé qu’un test ait lieu et était satisfait des résultats. Tommy a dûment éliminé John Castle au deuxième tour sur le circuit de course du Mountaineer Casino pour reprendre sa carrière en beauté.

En février 2008, Tommy a battu Matt Weishaar via un TKO de troisième ronde à Guanajuato, au Mexique, dans ce qui s’est avéré être son dernier combat à ce jour.

Tommy a renouvelé sa demande de licence à plusieurs reprises. En août 2010, il a obtenu une licence de la Washington State Boxing Commission mais ne reviendrait jamais sur le ring.

Morrison a écrit un livre sur ses expériences, intitulé Tommy: My Boxing Career, ce qui en fait une lecture très intéressante.

WBN Q & A avec Tommy de 2011

(TOUR 1) Comment avez-vous commencé la boxe Tommy?

“Je suis allé voir mon oncle Freddie faire des courses de stock-cars mais il a plu alors ils ont annulé les courses, nous avons donc décidé d’aller regarder des matchs de boxe à la place et une semaine plus tard, j’ai commencé à boxer moi-même, j’avais sept ans.”

(TOUR 2) Quel était votre record amateur?

“222 victoires et 20 défaites.”

(TOUR 3) Qui vous a influencé en tant que jeune boxeur?

“Il y en avait quelques-uns, Rocky Marciano, Sugar Ray Leonard, Floyd Patterson et Ali, bien sûr.”

(TOUR 4) L’adversaire le plus dur que vous ayez affronté?

“Le diable.”

(TOUR 5) Qui voudriez-vous combattre à l’avenir?

“Wladimir Klitschko et Mike Tyson”

(TOUR 6) Sur quel combat les gens vous demandent-ils le plus?

“Contremaître, Hipp et Mercer, bien sûr.”

(TOUR 7) Le meilleur combat que vous ayez vu?

“Plein d’action Ray Mancini et Duk-Koo Kim.”

(TOUR 8) Pensez-vous que jouer dans “Rocky V” a aidé ou entravé votre carrière?

«Facile, la norme de commercialisation était un énorme avantage. Si je n’avais pas eu 19 ans, je n’aurais pas pu prendre six mois de congé. »

(TOUR 9) Quelle est votre motivation?

«Pour avoir combattu? J’aimerais voir mon sport nettoyé et mettre en place un régime de retraite pour mes idoles. »

(TOUR 10) Que changeriez-vous en boxe?

«Les règles de gouvernance sont en place… la boxe a besoin d’un nouveau visage! Et son nom est Tommy Morrison. “

(TOUR 11) Avez-vous un message à transmettre à tous vos fidèles fans?

“Merci pour votre soutien, merci de ne pas m’abandonner … et je suis reconnaissant à moi-même de ne pas m’avoir abandonné.”

“Si Dieu ne m’avait pas appelé pour le faire, je ne le ferais pas.”

(TOUR 12) Dites-nous quelque chose que nous ne savons pas sur Tommy Morrison.

“En voici quelques-uns …

“J’ai un grand sens de l’humour. Je suis un chrétien très dévot. Je prie tous les jours et je suis très en phase avec les problèmes du monde et les signes des temps.

«De plus, je peux mâcher du chewing-gum et marcher en même temps!

«Je sais comment utiliser un Blackberry! Et cette fois, je suis plus personnellement impliqué dans ma carrière. Je garderai juste un petit cercle d’amis.

«J’aime quand mes fans restent en contact avec moi, cela m’inspire de savoir qu’ils suivent mon histoire.

“Je suis amoureux d’un” cupcake anglais “(Trish). Nous avons une formidable amitié et elle est mon âme sœur pour la VIE! – Aka la duchesse. “

«J’ai l’impression d’avoir certains des fans les plus fidèles du sport.»

Tommy: Ma carrière de boxe. Vous pouvez le commander sur mon site Web tommythedukemorrison.com

