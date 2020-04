Black & White par Brian Dobbs – Un nouveau livre passionnant pour les fans de boxe

RINGSIDE 07/04/2020

La nouvelle histoire de la boxe, Black & White: The Birth of Modern Boxing, de Brian Dobbs, vient d’être publiée sous forme d’e-book sur Amazon, Kobo et Google Play.

À travers ses 900 pages richement illustrées, Dobbs recrée les années extraordinaires du début du XXe siècle lorsque la boxe est passée de l’obscurité au sport le plus populaire au monde. Des recherches minutieuses sur des dossiers, des dossiers et des journaux oubliés depuis longtemps révèlent un sport plein de controverses et défiguré par des préjugés raciaux.

Dobbs capture les triomphes et les catastrophes de Britanniques comme Jimmy Wilde, Jim Driscoll et Ted Kid Lewis, et d’Américains comme Jack Dempsey et Jack Johnson.

Il n’esquive pas les questions importantes: la boxe est-elle vraiment légale? Comment se fait-il que les boxeurs noirs aient été officiellement interdits de combats pour le titre britannique? Qu’est-ce qui a fait éclater des grandes villes américaines? Que signifiait la boxe pour les minorités ethniques et les communautés d’immigrants?

Des politiciens et des officiels éminents du Royaume-Uni et des États-Unis se sont-ils comportés de manière déshonorante face à la popularité sans précédent de ce sport? Un soutien à la boxe pourrait-il priver un homme d’une nomination présidentielle? Comment se fait-il que le monde entier soit venu pour suivre les grands combats? Qui étaient ces combattants qui sont devenus des noms familiers?

Le célèbre historien de la boxe, Elliott J Gorn, auteur du texte classique The Manly Art: The Lives and Time of the Great Bare-knuckle Champions écrit à propos du livre: «Si vous êtes un fan de boxe ou un étudiant du sport, ce livre est pour vous. Brian Dobbs a consacré toute une vie de recherche à sa splendide nouvelle étude.

«Dobbs se concentre sur l’âge d’or des combats de prix, entre les règnes de Jack Johnson et Jack Dempsey, lorsque le ring est devenu le sport prééminent du monde anglophone. En cours de route, Dobbs nous montre comment les règles de la boxe sont passées des anciens jours à mains nues à l’ère des gants modernes, comment la race et l’ethnicité ont toujours été présentes dans l’alchimie du ring, et comment les combats de prix sont devenus les grands spectacles du début XXe siècle. La boxe a toujours attiré certains des meilleurs écrits sportifs, et le noir et blanc est un ajout digne. “

À propos de l’auteur: Brian Dobbs est l’auteur d’un certain nombre de livres sur le sport et d’autres sujets. Il a été rédacteur artistique de World Sports et a écrit pour plusieurs magazines et journaux. Sa connaissance de la boxe a commencé quand il est resté avec son père pour entendre Freddie Mills, Bruce Woodcock et Joe Louis se battre à la radio.