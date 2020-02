Blair Cobbs discute face à Samuel Kotey ce vendredi soir

RINGSIDE 11/02/2020

Le champion invaincu du poids welter de la NABF, Blair «The Flair» Cobbs (14-0-1, 10 KO), a organisé un entraînement médiatique à Las Vegas samedi en préparation de son prochain combat contre Samuel Kotey (23-2, 16 KO) qui aura lieu vendredi février. 14 au Honda Center à Anaheim, en Californie.

Cobbs, qui est dirigé par Greg Hannely de Prince Ranch Boxing et promu par Golden Boy Promotions, fera ses débuts en 2020 dans le cadre de la carte de Ryan Garcia contre Francisco Fonseca, qui sera diffusée en direct sur DAZN à 19 heures. ET / 16 heures PT.

Voici ce que Cobbs avait à dire samedi du Nevada Boxing Hall of Fame à Las Vegas:

BLAIR COBBS

«Ce camp a été incroyable. Je n’ai eu que les meilleurs partenaires d’entraînement pour me préparer pour ce prochain combat. Mon entraîneur Brandon Woods a affûté mes outils et je suis prêt à faire de mon mieux le soir du combat. Tout le monde peut s’attendre à voir les meilleurs Cobbs Blair «The Flair» possibles. C’est un sport plein de divertissement et je m’appelle “l’homme le plus excitant de la boxe”.

“Le jour de la Saint-Valentin, je vais voler la vedette et tous les fans qui regardent sur DAZN verront une performance incroyable de ma part. Mon adversaire, Samuel Kotey, est un hombre coriace qui vient de gagner, mais j’ai d’autres projets pour lui. Il ne peut rien faire qui puisse surpasser mes compétences et mon désir de gagner ce combat. »

«Ce fut une expérience merveilleuse d’avoir les fans mexicains derrière moi, car ils savent que c’est là que j’ai appris à boxer pour la première fois lorsque j’ai fui à Guadalajara, au Mexique. Ce fut un sacré voyage de retour aux États-Unis depuis le Mexique, où j’ai appris à combattre le style mexicain, en lançant toujours de gros coups pour divertir les fans. Combattre chez les amateurs au Mexique, c’est comme combattre chez les pros. Parfois, nous n’utilisions pas de couvre-chef. C’était fou, mais cela a fait de moi le combattant que je suis aujourd’hui. »