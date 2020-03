Bob Arum cherche à mettre de futurs combats dans des environnements de studio à Vegas au milieu d’une pandémie de coronavirus

Publié le 15/03/2020

Par: Hans Themistode

Tout comme tous les autres sports, la boxe s’est complètement arrêtée en raison du Coronavirus. Mais le promoteur Bob Arum essaie de jouer son rôle pour le faire recommencer.

Lorsque la nouvelle du Coronavirus ou de Covid-19 a éclaté, mettant fin à pratiquement tous les sports du monde, les fans pouvaient à peine y croire. Arum, comme beaucoup d’autres promoteurs, a été contraint de mettre plusieurs de ses spectacles sur glace.

Le champion des poids plume de la WBO, Shakur Stevenson, et le concurrent des poids plume Michael Conlan devaient jouer leurs propres cartes les 14 et 17 mars au Madison Square Garden de New York. Mais plus maintenant. Avec deux des spectacles Arums déjà exclus, le promoteur de 88 ans cherche des moyens uniques de récupérer les quelques cartes restantes qu’il a déjà réservées sur le calendrier de boxe.

“Nous allons essayer de créer une atmosphère de studio à Vegas, donc nous pourrons peut-être faire des combats”, a déclaré Arum lors de l’épisode de vendredi de “The Ak & Barak Show” sur SiriusXM. “Vous savez, ESPN, malheureusement pour eux, n’a pas de contenu. Ils n’ont pas de NBA, ils n’ont pas de basket-ball universitaire, ils n’ont pas de tournoi féminin. Donc, ils vont avoir besoin de contenu. Et nous pouvons fournir du contenu. Nous avons parlé à la commission sportive ici [in Nevada], faisant des combats dans un studio. Mais nous devons faire les tests. Nous devons obtenir suffisamment de tests ici, afin de pouvoir tester les combattants avant les combats, afin de pouvoir montrer qu’ils n’ont pas le virus. Ou, s’ils ont le virus, ils ne peuvent pas se battre. C’est ce sur quoi nous travaillons. “

Le premier spectacle d’Arum qui se dirigerait vers un décor de studio serait son 28 mars, événement qui devait avoir lieu au Centre Vidéotron de Québec, Canada. La tête d’affiche de cette carte serait le champion unifié des poids lourds Artur Beterbiev (15-0, 15 KOs) et le challenger obligatoire IBF Meng Fanlong (16-0, 10 KOs).

La prochaine étape du classement Top Rank est une épreuve de force du 25 avril entre l’étoile livre pour livre et la championne unifiée des poids coqs Naoya Inoue (19-0, 16 KO) et le détenteur du titre WBO John Riel Casimero (29-4, 20 KO). Une semaine plus tard, le champion des poids légers unifié Josh Taylor (16-0, 12 KO) était prêt à faire ses débuts dans le Top Rank contre Apinun Khongsong (16-0, 13 KO).

Avec les deux événements les plus susceptibles d’être reportés, Arum espère qu’il pourra toujours présenter des spectacles pendant que cette pandémie est en cours de règlement.

Plus récemment, l’UFC a maintenu son événement en vie en interdisant aux fans d’entrer dans l’arène. La boxe pourrait suivre ces mêmes traces. Ce n’est peut-être pas idéal ou amusant pour les combattants impliqués mais à ce stade, c’est mieux que rien.