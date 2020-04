Bob Arum cherche à organiser des combats au WWE Performance Center

Publié le 17/04/2020

Par: Hans Themistode

Les choses deviennent sombres à ce stade.

Nous venons d’atteindre plus d’un mois sans sport, et les fans du monde entier sont coincés à l’intérieur de leurs maisons, rafraîchissant constamment leur navigateur Web dans l’espoir d’une mise à jour positive. Mais aucun n’est encore arrivé. Au moins en termes de retour des sports.

Le basket-ball ne semble pas être de retour bientôt, le calendrier du tennis a déjà annulé des tournois pour les prochains mois, et même la saison de la NFL semble être mise en doute à ce stade.

Mais même avec le chaos créé par COVID-19, la WWE a poursuivi ses opérations dans la sécurité de son centre de performance en Floride. Que vous considériez la lutte professionnelle comme un sport ou non, cela pourrait devenir le pont dont le monde de la boxe a besoin pour revenir à une sorte de normalité.

Dans une note de service récente du gouverneur de la Floride Ron DeSantis, les travailleurs du sport et les employés de la production médiatique étaient jugés aussi importants que d’autres travailleurs comme le personnel de santé et les policiers. Maintenant, même si cela semble un peu exagéré, au cours des dernières semaines, tout le monde a remarqué à quel point le monde a changé avec le sport hors de vue.

«Les employés d’une production professionnelle de sports et de médias avec un public national – y compris les athlètes, les artistes, l’équipe de production, l’équipe de direction, l’équipe des médias et toute autre personne nécessaire pour faciliter, y compris les services soutenant une telle production. Seulement si l’emplacement est fermé au grand public. »

Les sports considérés comme «essentiels» sembleraient un peu exagérés, étant donné que la Floride est le seul État au monde à le croire. Mais leur raisonnement est simple.

“Ils sont essentiels à l’économie de la Floride”, a déclaré un travailleur du bureau de la Floride.

Avec la Floride et plus particulièrement la WWE, apparemment une bouée de sauvetage pour la boxe, le promoteur Bob Arum veut explorer cette option.

“C’est très, très intéressant, et nous allons être en contact avec eux. Il est possible d’utiliser leur installation pour peut-être organiser des événements sans foule. »

Alors que des combats tels que Naoya Inoue vs John Riel Casimero et Shakur Stevenson vs Miguel Marriaga seraient possibles en raison de l’absence d’un prix élevé, les combats que les fans veulent vraiment voir tels que Deontay Wilder vs Tyson Fury 3, seraient presque impossibles sans aucun fan.

«Fury and Wilder, la porte était proche de 17 millions de dollars, et cela vient du public qui achète des billets pour le combat. Comment remplacez-vous cela? Eh bien, si vous ne le remplacez pas – alors quelqu’un doit manger ça. “

Arum n’a jamais été du genre à se plaindre de l’argent, même Oprah aurait-elle un problème avec manger 17 millions de dollars? Probablement.

Bien que les chances qu’Arum réussisse des compétitions en Floride pourraient très bien être infinitésimales, il pense que la boxe reviendra non seulement avec les fans dans l’arène, mais beaucoup plus tôt que les experts de la santé ne l’ont prédit.

“Je suis très optimiste que nous organiserons des événements pour le public au cours des trois derniers mois de l’année. Suis-je sûr? Non. Mais c’est dans mon esprit que je le calcule. “