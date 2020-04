Bob Arum dit à la radio d’initiés de boxe “Nous sommes dans des situations identiques” en tant que Dana White

Bob Arum dit à la radio de boxe «Nous sommes dans des situations identiques» en tant que Dana White

Publié le 04/12/2020

COVID-19, peut-être nous a forcés à l’intérieur de nos maisons, mais grâce à Boxing Insider Radio, vous pouvez toujours rester à jour sur tout ce qui concerne la boxe. Au lieu d’avoir des spectacles une fois par semaine, les fans peuvent s’attendre à attraper l’équipage plusieurs fois par semaine pendant cette quarantaine. Pour écouter le spectacle, abonnez-vous simplement à Boxing Insider Radio sur Spotify, iTunes ou sur Boxinginsider.com

Les sports sont tous différents. En aucun cas, ne dribble un ballon de basket, même à distance, de lancer un ballon de football. Pousser une rondelle de hockey sur la glace est complètement différent de taper dans un ballon de soccer sur un terrain gazonné.

Pourtant, peu importe à quel point chaque sport est différent les uns des autres, en ce moment, ils sont tous analogues.

Grâce à COVID-19, tous les sports ont été contraints d’annuler ou de reporter leurs saisons jusqu’à nouvel ordre. Alors que chaque sport est assis et attend jusqu’à ce qu’on lui donne le feu vert pour revenir à l’extérieur, le président de l’UFC, Dana White, a décidé de passer par le feu rouge.

Le 14 mars, au cœur de cette pandémie mondiale, White a réalisé sa carte Fight Night 170 devant aucun fan. Ceux qui voulaient se plaindre ont choisi de ne pas le faire, car beaucoup étaient simplement heureux d’avoir quelque chose d’autre à regarder. Les trois émissions de White qui ont suivi ont cependant été forcées d’annuler en raison du virus.

Au lieu de jeter l’éponge, White a décidé de faire preuve de créativité. Son idée était simple, louer une île et y héberger ses combats. «Fight Island» est devenu à la fois accrocheur et une réalité. Mais cela a également été de courte durée, car les hauts responsables d’ESPN ont décidé de suspendre l’événement. Une décision que le promoteur Bob Arum a approuvée.

“ESPN et Disney sont des citoyens responsables de notre pays et de l’État de Californie”, a déclaré Bob Arum lors d’une récente interview téléphonique avec la radio Boxing Insider. «Ils ont décidé que cet événement mettrait en danger les citoyens de Californie. Ils ont donc décidé contre l’événement. Je pense que c’était approprié. »

Avec White ressemblant à un idiot complet alors qu’il tentait de se frayer un chemin autour de cette pandémie, le moment était venu pour Arum de se faufiler en lui. Dire que les deux ne se sont pas aimés au fil des ans serait un euphémisme.

En 2017, White n’a pas retenu ses mots pour Arum après avoir pu officiellement faire le méga-combat Floyd Mayweather contre Conor McGregor.

“Cela montre simplement ce qu’est un trou du cul Bob Arum”, a déclaré White. “C’était facilement l’un des combats les plus faciles que j’aie jamais faits.”

Plus tard cette année-là, Arum avait ses propres mots de choix pour White.

“Il est une merde. Il a un UFC qui cratère et il a besoin de boxe pour se sauver. “

L’ouverture était là pour qu’Arum puisse prendre une autre photo de White, et beaucoup pensaient que cela aurait été justifié. Mais au lieu de cela, Arum a choisi de prendre un itinéraire différent et beaucoup plus poli.

«Maintenant, en ce qui concerne Dana White, il est d’une poursuite politique complètement différente de la mienne. Je pense que beaucoup de gens qui pensent comme lui ont tendance à minimiser le risque de Coronavirus. Et donc je pense que ce qu’il faisait était irresponsable. Mais il le regarde comme bon, nous devons revenir à la normale et j’ai hâte de revenir à la normale, donc je vais le prendre en main. Eh bien, je ne suis pas d’accord avec cela, mais je ne vais pas attaquer ses motivations. Il pense évidemment beaucoup différemment que moi. »

Pour le coup que White a tiré en essayant de mettre en scène ses événements au milieu d’une pandémie, il a été considéré comme égoïste et irresponsable. Mais en réalité, il avait un peu d’argent en tête.

Lorsque White et l’UFC ont signé leur accord avec ESPN en 2018, ils auraient été obligés de présenter environ 42 émissions par an. Mais avec cette pandémie n’ayant pas de date de fin en vue, il est sûr de dire que White manquerait une cargaison d’argent.

Avidité? Peut être.

Mais White n’est pas le seul dans une situation désespérée à mettre la main sur l’argent ridicule qui lui a été promis par ESPN.

«Nous sommes dans des situations identiques parce que nos contrats sont similaires, je crois en termes de résultats. Mais la façon dont vous gérez cette situation est une fois que les choses se sont ouvertes et que vous pouvez faire des événements de manière responsable avec ou sans spectateurs, puis vous organisez trois ou quatre événements en une semaine. »

“Mais nous rattraperons et ferons tous les événements que ESPN nous demande de faire et je suis sûr que l’UFC fera la même chose. Mais la solution n’est pas de précipiter les événements lorsque nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais pour comprendre comment nous allons organiser et organiser ces événements lorsque nous le pourrons, de manière responsable. “