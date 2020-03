Bob Arum espère prendre le contrôle de la division des poids lourds avec Pulev Upset

Publié le 03/10/2020

Par: Sean Crose

Bob Arum est dans le jeu de combat depuis longtemps. Maintenant dans la quatre-vingt, le promoteur vétéran va toujours fort. Peut-être l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du jeu, Arum a actuellement l’homme largement considéré comme le roi de la division des poids lourds sous sa tente. Tyson Fury, qui est représenté par Arum et Frank Warren, a battu solidement Deontay Wilder dans leur match revanche WBC très médité le mois dernier. Non seulement Fury détient maintenant le prestigieux bracelet vert WBC, mais il est également reconnu comme le champion du monde des poids lourds linéaires (l’homme qui a battu l’homme qui l’a battu).

Pourtant, un autre poids lourd anglais, un Anthony Joshua, détient la grande majorité des principaux titres des poids lourds. Cela pourrait tout changer, cependant, si Kubrat Pulev, un autre combattant d’Arum, devenait meilleur Joshua lorsque les deux hommes se rencontreront pour les ceintures de Joshua le 20 juin au Tottenham Hostpur Stadium dans la Grande-Bretagne natale de Joshua. Alors que Joshua est clairement le favori, une victoire bouleversée signifierait que les combattants Arum détiennent les ceintures WBA, IBF et WBO, ainsi que les titres WBC et linéaire. De plus, il serait facile pour Arum de se battre en interne entre Pulev et Fury pour le championnat incontesté des poids lourds.

Cependant, Pulev doit faire face à Joshua sur le ring. À 23-1, Joshua, 30 ans, est récemment revenu d’une défaite éclatante aux mains gantées d’Andy Ruiz. Après avoir été choqué par le remplaçant de dernière minute Ruiz en juin dernier à New York, le Londonien est revenu pour remporter un match revanche en décembre contre son ancien conquérant en Arabie saoudite, retrouvant avec succès ses ceintures de titre. Joshua a brillamment combattu dans le match revanche, remportant la victoire en boxant plutôt qu’en s’engageant. L’homme a essentiellement ajouté à son répertoire.

Cela signifie que Pulev, 38 ans, affrontera un Joshua qui a ajouté quelques rides à son jeu. Après la perte de Ruiz l’année dernière, il est difficile de croire que Joshua prendra à la légère Pulev, un concurrent de longue date qui s’est déjà battu pour un titre une fois. Ajoutez au fait qu’une grosse bataille d’argent avec Fury (ou Wilder) est en jeu, et il est sûr de dire que Joshua entrera sur le ring de son mieux. Pourtant, certains pensent que Pulev a une chance de choquer le monde – pour une bonne raison.

La seule défaite de Pulev est survenue à Wladimir Klitschko en 2014. Depuis lors, le combattant bulgare a remporté huit victoires consécutives, dépassant Derek Chisora, Samuel Peters et Hughie Fury. Bien qu’il ne soit pas connu pour être un artiste à élimination directe, le 28-1 Pulev est un vétérinaire qualifié qui se rend probablement compte que c’est probablement sa dernière chance de se glorifier des poids lourds. Arum n’a exprimé que de la confiance en son homme dans la perspective du combat. Peut-être qu’il avait de bonnes raisons de le faire.