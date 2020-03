Bob Arum explique pourquoi Kubrat Pulev éliminera Anthony Joshua: «Il n’a pas de menton»

Publié le 22/03/2020

Par: Hans Themistode

La division des poids lourds a une liste quelque peu arbitraire. Mais à peu près tout le monde voit le haut de la catégorie de poids de la même façon. L’ancien titlist WBC Deontay Wilder, le détenteur actuel de la ceinture WBC et le champion Lineal Tyson Fury et le champion unifié Anthony Joshua sont tous au sommet.

Un nom qui n’est jamais mentionné parmi ces trois est le concurrent Kubrat Pulev. En fait, oubliez les trois premiers, Pulev n’est pas considéré comme l’un des cinq premiers poids lourds. Et atteint rarement le top 10. C’est exactement pourquoi la plupart envisagent le prochain match d’Anthony Joshua contre Pulev comme un cadeau.

Enfin presque. Si cet affrontement avait eu lieu il y a un an au début de 2019, alors personne n’y penserait beaucoup.

À l’époque, Joshua était au sommet du monde. Il était tout juste sorti d’une victoire par KO contre Alexander Povetkin et avant cela, il a facilement devancé l’ancien champion Joseph Parker. Pour résumer le tout, il semblait imparable. Il mesurait six pieds six pouces et il semblait que vous auriez besoin de mains en acier pour le mettre KO. Si quelqu’un avait une aura d’invincibilité, c’était Joshua. Mais les choses ont rapidement changé quand il a été battu et arrêté par Andy Ruiz Jr.

Rendez hommage à Joshua, il est revenu six mois plus tard et a remporté le match revanche immédiat. Mais quand même, promoteur de Pulev, Bob Arum ne l’achète pas.

«Il n’a pas de menton. Je connaissais Andy Ruiz avant son premier combat avec Joshua. Chacun des combats de Ruiz sauf celui précédent [Alexander Dimitrenko] a été promu par nous. Nous sommes donc des experts d’Andy Ruiz. Nous savons à quel point il est bon, ce qui lui manque, nous savons qu’il a des mains rapides, un très bon menton, mais ce n’est pas un KO », a déclaré Arum.

«Faites-moi confiance, regardez son dossier. Il a combattu beaucoup de jambon et d’eggers et il ne pouvait pas les assommer. Le fait qu’il ait assommé Joshua comme il l’a fait m’indique que le menton de Joshua est très, très suspect. Si vous comparez Ruiz avec Pulev, Pulev est un bien meilleur combattant qu’Andy Ruiz. Par conséquent, ce que j’ai dit, c’est que si Ruiz peut assommer Joshua, Pulev a encore plus de chances de le mettre KO. “

À un moment donné, les paroles de l’Arum de 88 ans seraient considérées comme un évangile. S’il a dit que son homme allait gagner, c’est ce qui va se passer. Maintenant, cependant, il semble être sur une île à lui tout seul, car les décideurs du monde entier ont fait de Joshua un énorme favori. -1100 pour être exact. Cela signifie que vous devrez risquer 1 100 $ juste pour rapporter 100 $. Pulev, d’autre part, rapporterait 700 $ aux parieurs pour ce même pari de 100 $.

Les deux doivent s’affronter le 20 juin, mais avec cette pandémie mondiale causée par le coronavirus, leur combat a été repoussé. Quand cela aura-t-il lieu? Mais quand c’est le cas, Arum s’attend pleinement à une victoire par élimination directe de Pulev.