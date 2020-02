Bob Arum explique pourquoi l’unification Tyson Fury vs Kubrat Pulev est possible

Nouvelles de boxe du monde 04/02/2020

📾 Showtime

Le président de haut rang, Bob Arum, a révélé que Tyson Fury vs Kubrat Pulev pourrait se produire plus tard en 2020 pour la couronne incontestée des poids lourds.

Les deux boxeurs, qui ont signĂ© avec son entreprise, sont sur une trajectoire de collision pour une bataille interne s’ils peuvent tous les deux surmonter leurs prochains dĂ©fis.

Fury affronte Deontay Wilder le 22 février pour le bracelet WBC. Pulev se bat contre Joshua pour les autres ceintures proposées, potentiellement au Royaume-Uni en mai prochain.

En ratifiant les termes du contrat existant, que WBN a expliquĂ© en dĂ©tail prĂ©cĂ©demment, Fury doit d’abord battre Wilder suffisamment bien pour que l’AmĂ©ricain s’Ă©loigne d’une trilogie stipulĂ©e.

“Le contrat stipule maintenant que le perdant du combat (Wilder vs Fury II) peut exiger un troisiĂšme combat, mais il doit ensuite prendre quarante pour cent”, a expliquĂ© Arum sur The AK and Barak Show via Sirius XM Radio. «Le vainqueur du deuxiĂšme combat obtient 60%. Mais c’est au perdant de dĂ©brancher la (deuxiĂšme (revanche) », a-t-il soulignĂ©.

Lorsqu’on lui a demandĂ© si si Fury battait Wilder, il chercherait Ă combattre Anthony Joshua ensuite, Arum a dĂ©clarĂ© que Pulev, deuxiĂšmement, mettrait un terme Ă ces pensĂ©es.

Le Temple de la renommĂ©e a dĂ©clarĂ©: «Si Wilder, qui dans ce cas est le perdant, dĂ©cide d’aller dans une autre direction. Alors absolument Fury combattra Pulev, qui aura Ă©liminĂ© Anthony Joshua. »

JOSHUA vs PULEV

Joshua vs Pulev est actuellement en pourparlers, avec le promoteur rival Eddie Hearn tenant tous les as – comme d’habitude. Bien que Pulev ait rĂ©vĂ©lĂ© son dĂ©sir d’un lieu neutre, le Bulgare sait que la meilleure affaire pour lui se situerait en Grande-Bretagne.

Offrir le confort Ă domicile Ă AJ apporte des revenus supplĂ©mentaires Ă la carte sur le marchĂ© britannique. Cela signifie que l’hĂ©bergement Ă Londres domine les enjeux de la mise en scĂšne aux États-Unis.

À un moment donnĂ©, Joshua veut exorciser ses dĂ©mons de la dĂ©faite d’Andy Ruiz Jr. Ă New York. Mais aprĂšs des combats aux États-Unis puis en Arabie Saoudite, un retour aux sources a du sens pour le Britannique.

Quant Ă Fury, ‘The Gypsy King’ prĂ©dit un travail de dĂ©molition Ă deux tours sur Wilder, qui serait de la musique aux oreilles d’Arum.

Fury vs Pulev serait alors fermement sur les cartes de la couronne incontestĂ©e et ouvrirait un monde de possibilitĂ©s en vue d’un futur affrontement.

La seule façon pour Joshua et Hearn d’arrĂȘter le plan directeur d’Arum serait de quitter un des titres au prĂ©alable.

Le blockbuster interne d’Arum devient alors une unification.