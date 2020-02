Bob Arum: “Fury va assommer Wilder avant le huitième round”

Publié le 19/02/2020

Par: Hans Themistode

Chacun a une manière différente de traiter les informations. Il y a une raison pour laquelle il n’y a pas deux personnes identiques. C’est tout simplement parce que tout le monde a un regard unique sur certaines choses de la vie.

Pourtant, si vous aviez demandé à plusieurs personnes qui allait gagner le concours de 1990 entre James «Buster» Douglas et le champion unifié invaincu des poids lourds Mike Tyson, tout le monde vous aurait donné la même réponse.

Tyson, par arrêt brutal.

À ce moment-là, le simple fait de sortir du premier tour contre Tyson était une victoire en soi. Mais retirer le bouleversement semblait pratiquement impossible. Eh bien, comme par hasard, Douglas continuerait non seulement à gagner ce combat, mais aussi par KO.

Ce concours a peut-être eu lieu il y a plus de 30 ans, mais il est toujours considéré comme le plus grand bouleversement de l’histoire du sport.

Dans sa jeunesse, Mike Tyson était un homme parmi les garçons et en vieillissant, un monstre parmi les hommes. À aucun moment, quiconque n’aurait affronté Tyson alors qu’il était encore à son apogée. L’incroyable course que Tyson a effectuée a laissé beaucoup de gens l’appeler “l’homme le plus méchant de la planète”.

Avance rapide de 15 ans depuis son dernier combat, et maintenant un autre champion poids lourd a pris son surnom et l’a fait sien. Ce ne serait autre que la liste des titres WBC Deontay Wilder.

Grâce à 43 combats en carrière, Wilder a un record presque impeccable de 42 victoires contre zéro défaite. 41 de ces victoires ont à portée de main. Et bien sûr, un tirage.

Le 22 février au MGM Grand à Las Vegas, Nevada, Wilder aura sa chance de compenser son petit défaut dans la colonne des tirages lorsqu’il affrontera Tyson Fury dans leur revanche très attendue.

Comme mentionné au tout début, à peu près tout le monde regarde les choses différemment, et cette revanche entre Wilder et Fury est une preuve claire de cette déclaration.

Si 20 personnes différentes se posaient la question de savoir qui gagnera le match revanche entre Fury et Wilder, vous recevrez probablement 20 réponses différentes. Mais il semble qu’il y ait un processus de pensée dominant à travers tout cela.

Si Wilder gagne, ce sera via un arrêt. Si Fury, d’autre part, part avec la main levée, ce sera parce qu’il a sorti Wilder et a gagné une décision sur les tableaux de bord des juges.

Avec la capacité de Wilder à éliminer pratiquement tous ses adversaires et Fury montrant des compétences de boxe d’un autre monde dans le ring, cela a du sens pour tout le monde.

Eh bien, tout le monde sauf le promoteur de boxe Bob Arum. Il comprend parfaitement pourquoi ce scénario s’est déroulé, mais il n’est tout simplement pas d’accord avec cela.

“La fureur n’est pas comme n’importe quel autre combattant”, a déclaré Arum lors d’une récente conférence de presse. «Il y a quelque chose de magique en lui. Le 22 février, je vais faire une prédiction parce que j’ai regardé Tyson Fury s’entraîner dans mon gymnase à Las Vegas et je pense que ce ne sera pas une décision cette fois. Je pense que Fury va assommer Wilder avant le huitième round. »

Beaucoup auraient tendance à être en désaccord avec la déclaration d’Arum. Si ce concours devient simplement une lutte contre l’incendie, alors il n’y a tout simplement pas beaucoup de boxeurs dans l’histoire du sport qui apportent plus de chaleur à un concours que Wilder.

“Il a cette seule arme et c’est cette énorme main droite qui pour moi ressemble à la main droite qui frappe le plus fort que j’ai vue. Certainement depuis George Foreman. »

À un moment donné, Foreman était également considéré comme le plus gros frappeur de toute la boxe. Son combat contre Muhammad Ali en 1974 a partagé de nombreuses similitudes avec le concours qui aura lieu ce samedi soir également.

Le contremaître dans un sens, était Deontay Wilder. Un puncheur fort et puissant. Alors qu’Ali, d’autre part, n’était rien d’autre qu’un boxeur. Tout comme Wilder, le chemin de Foreman vers la victoire passe par l’arrêt. Et un peu comme Fury, Ali avait besoin de boxer, boxer, boxer et boxer un peu plus.

Pourtant, c’est Ali qui a senti le sang et a mis fin au concours au huitième tour. Le même tour, Arum vient de prédire que Fury ferait le travail contre Wilder.

Coïncidence? Probablement pas.

Lors de leur première rencontre, peu importe ce qui a été dit, Fury a secoué Wilder plusieurs fois. Cette fois-ci, Arum attend pleinement de son homme qu’il tue.

«Ce n’est pas comme le premier combat lorsque Wilder a eu des ennuis à quelques reprises dans ce combat. Fury ne le laissera pas décrocher. Il va aller pour le KO et le finir cette fois. “