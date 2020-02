Bob Arum ne s’attend pas à ce que Tyson Fury vs Anthony Joshua se produise en 2020

Phil Jay 27/02/2020

ūüďł Mikey Williams

L’hyst√©rie de masse a √©clat√© depuis l’impressionnante victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder alors que la clameur commence pour un super-combat britannique avec Anthony Joshua.

Fury a s√©par√© Wilder en sept manches pour remporter le titre des poids lourds WBC. Dans le processus, ‚ÄėThe Gypsy King‚Äô est devenu le num√©ro un de la division.

Conform√©ment au contrat d’avant-combat, Fury a √©galement mis en place un troisi√®me combat avec Wilder plus tard cette ann√©e. Un point qui semble avoir √©t√© ignor√© dans certains milieux.

Le co-manager de Wilder, Shelly Finkel, a déclaré mercredi soir à WBN que la trilogie est ce que les Américains veulent. Que cela arrivera certainement ensuite.

Ajoutez à cela le fait que Joshua a déjà accepté de combattre Kubrat Pulev le 20 juin et que Fury ne combat certainement pas encore son ennemi britannique.

Mais ce qui a été complètement contourné dans cette situation, ce sont les chances de Pulev.

Pulev est le concurrent num√©ro un de l’IBF. Le v√©t√©ran exp√©riment√© n’a qu’une seule d√©faite √† son actif face √† Wladimir Klitschko.

Maintenant corrigez-moi si je me trompe, mais Joshua n’avait pas l’air trop chaud dans sa derni√®re d√©fense de titre. Et Pulev n’est pas en surpoids avec trois pierres non plus.

Par conséquent, AJ a un challenger en direct sur les mains lorsque la première cloche sonne à Londres au Tottenham Stadium le 20 juin.

WBN comprend que la date devrait être finalisée prochainement. Et avant la victoire de Fury a été mis à jour sur la situation par le promoteur de Pulev, Bob Arum.

“En ce qui me concerne et en repr√©sentant Pulev, nous avons eu une r√©union des esprits avec Eddie sur le combat de Joshua”, Arum exclusivement dit World Boxing News.

¬ęJe pense qu’Eddie ne tient pas √† le finaliser. C’est jusqu’√† ce qu’il se d√©cide s’il veut que le combat aille au stade Tottenham Spurs ou au stade Arsenal.

“Je suppose qu’il n√©gocie. Mais en ce qui nous concerne, ce sera √† Londres. Cela ne fait aucune diff√©rence dans quel stade le combat a lieu ¬Ľ, a-t-il ajout√©.

FURY vs PULEV

Arum a également donné sa prédiction, et contrairement à beaucoup de discussions publiques en cours, le patron du Top Rank ne voit pas Joshua passer par la brute bulgare.

Cela signifie que le Temple de la renomm√©e de 88 ans ne s’attend pas √† ce que Fury vs Joshua d√©passe m√™me la ligne cette ann√©e.

Si son propre aveu doit être considéré comme un évangile, Arum voit Fury face à Pulev après Wilder III.

¬ęSi Wilder, qui dans ce cas est le perdant, d√©cide d’aller dans une autre direction (ou lui fait face avant la chute). Alors absolument Fury combattra Pulev, qui aura √©limin√© Anthony Joshua ¬Ľ, a d√©clar√© Arum.

Il y a une √©norme quantit√© de pouces de colonne donn√©e √† un combat qui ne peut et ne peut probablement pas se produire de sit√īt. Et qui ne le sera pas – si le propre promoteur de Fury est correct.

