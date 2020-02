Bob Arum prévoit plus de 2 millions d’achats à la carte pour Wilder vs Fury 2

Posté le 22/02/2020

Par: Hans Themistode

Depuis un certain temps maintenant, la boxe est considérée comme un sport à l’extérieur. Un joueur de ligue mineure si vous voulez.

Le baseball, le basket-ball et le football sont au premier plan de l’esprit de la plupart des amateurs de sport. La plupart des téléspectateurs de ces sports susmentionnés peuvent identifier les plus grands noms qui leur sont associés en un clin d’œil.

Qui a remporté le championnat NBA la saison dernière? Les fans se lèveraient rapidement pour dire les Raptors de Toronto. Qui est considéré comme le meilleur joueur de baseball du jeu en ce moment? La plupart diraient Mike Trout. Qui est censé être le plus grand quart-arrière de la NFL de tous les temps? Tom Brady serait très probablement la réponse.

Crédit photo: compte Twitter Top Rank Promotions

Le fait est que, pour ces différents sports, les fans savent exactement qui ils sont et n’hésiteraient pas à répondre à une question triviale.

Pourtant, dans le cas de la boxe, les choses ne semblent tout simplement pas aller comme ça. Lorsqu’on lui pose une question de boxe, la plupart des fans auront du mal à y répondre. En bref, la boxe a apparemment pris un siège arrière à ses rivaux les plus connus.

Ça n’a pas toujours été comme ça. Savoir qui était le champion du monde des poids lourds ou tout autre boxeur notable, quel que soit son statut de champion, était toujours une question facile à répondre. Plus maintenant.

D’autres ligues sportives à travers le monde ont apparemment dépassé la boxe.

Mais les choses sont sur le point de changer.

Ce samedi soir au MGM Grand de Las Vegas au Nevada, le titlist WBC Heavyweight Deontay Wilder et le champion Lineal Tyson Fury ramèneront la boxe au premier plan. Pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde.

“Les gens parlent de ce combat dans tout le pays”, a déclaré le promoteur Bob Arum. «Et l’un des grands sujets est de savoir comment ESPN et FOX en font la promotion. … Personne n’a jamais rien vu de tel. Je veux dire, je suis là depuis le premier Super Bowl. Il n’y a jamais eu de publicité pour un match de boxe dans un Super Bowl – jamais. »

Autrement dit, vous ne pouvez pas allumer votre téléviseur ni naviguer sur Internet sans une sorte de publicité faisant la promotion de ce que beaucoup croient être le plus grand combat de championnat des poids lourds au cours des 50 dernières années.

Alors pourquoi le buzz autour de ce combat est-il si énorme? C’est facile.

Wilder (42-0-1, 41 KO) a le genre de pouvoir que vous ne pouvez tout simplement pas enseigner. Quoi qu’il touche, il semble se casser en un tas de poussière. Fury (29-0-1, 20 KOs), d’autre part, possède certaines des meilleures compétences de boxe que la division ait jamais vues. Un autre scénario séduisant est ce qui s’est passé la première fois que ces deux hommes se sont rencontrés.

C’était le 1er décembre 2018, devant une foule bondée au Staples Center de Los Angeles, en Californie, où Wilder et Fury se sont rencontrés pour la première fois. Fury a encerclé Wilder pendant une grande partie du concours et était sur le point de prendre une décision claire. Pourtant, sorti de nulle part, Wilder a décroché ses meilleurs clichés de la nuit et a laissé tomber Fury dans la ronde finale. Pourtant, même si le combat semblait terminé, Fury réussit à se remettre sur ses pieds.

Il en est résulté un match nul très contesté. Maintenant qu’ils recommencent et avec le soutien d’ESPN et de FOX, le promoteur Bob Arum s’attend à ce que le match revanche soit l’un des pay-per-views les plus vendus de tous les temps.

“Je croyais vraiment quand j’ai découvert très tôt, avant même que nous ayons eu une annonce, comment FOX et ESPN allaient faire cela, c’est pourquoi j’ai prédit deux millions”, a expliqué Arum. “Maintenant, pour prédire deux millions, si c’était à l’époque de HBO et Showtime, ça aurait été fou. Mais à cause de ces deux réseaux, j’ai toujours pensé que nous avions un coup égal ou supérieur à deux millions d’achats. Et je suis plus que jamais confiant. “

Seulement quatre fois dans l’histoire de la boxe, un événement a dépassé ce nombre. Et à chaque fois, ils avaient une chose ou une personne en commun.

2007: Floyd Mayweather contre Oscar De La Hoya (2,4 millions)

2013: Floyd Mayweather contre Canelo Alvarez (2,2 millions)

2015: Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao (4,6 millions)

2017: Floyd Mayweather contre Conor McGregor (4,3 millions)

Non, Floyd Mayweather n’apparaîtra pas sur cette carte. Mais il est susceptible d’être présent pour regarder. Néanmoins, avec le genre d’attention et de promotion que cet événement a suscité, Arum pourrait très bien avoir raison sur son hypothèse initiale.

“Suis-je inquiet de la façon dont ça va se passer? Bien sûr. Je suis un homme d’affaires. Mais je dis que tout le travail préparatoire a été si formidable, grâce à ces deux réseaux et à l’exemple qu’ils ont montré. »