Bob Arum RANT hante Eddie Hearn après la farce de Julio Cesar Chavez Jr.

Les paroles prononcées par le Temple de la renommée Bob Arum dans la perspective de la nuit de combat de samedi soir à Pheonix peuvent maintenant résonner aux oreilles de son rival Eddie Hearn.

Le patron de Top Rank a demandé que la licence de Hearn soit retirée AVANT que Julio Cesar Chavez Jr. ne soit impliqué dans un événement grotesque en face de Daniel Jacobs.

Quelques jours avant que Chavez ne baisse de poids, Ă©tant amarrĂ© Ă 1 million de dollars, se retirant du combat aprĂšs cinq rounds et ensuite bombardĂ© de hot-dogs et de biĂšre avant de citer un coup de tĂȘte, des coudes et des problĂšmes respiratoires avant de demander une revanche, Arum avait fustigĂ© l'ensemble progression de l'implication du Mexique.

Refusant de passer un test de dépistage de drogue au Nevada, Chavez a d'abord été interdit de boxe. Hearn a ensuite déplacé le combat de «Sin City» en Arizona.

Le combat n'a jamais été entiÚrement confirmé malgré la vente de billets jusqu'à la semaine du spectacle. Cela était dû au fait que le NSAC avait donné son feu vert et avait mis fin aux poursuites contre lui.

Hearn a depuis pris une énorme quantité de flak en raison de la façon dont le principal événement s'est déroulé lorsqu'une émeute a éclaté et que les fans ont jeté tout ce qu'ils pouvaient sur Chavez, Jacobs et le pauvre annonceur Michael Buffer.

Les cartes d'anneau ont été utilisées comme boucliers pour aider ceux qui se couvraient à sortir de l'arÚne en toute sécurité. Certains blùment désormais fermement la porte de Hearn.

Arum avait déjà donné son point de vue sévÚre sur ce qui se passait lors d'une interview le 11 décembre.

"(Eddie Hearn et Matchroom sont) dans une position forte au Royaume-Uni oĂč les fans achĂštent vraiment des billets", a dĂ©clarĂ© Arum aux journalistes, y compris FightHype qui a capturĂ© la diatribe en vidĂ©o. "Mais il tombe sur le cul aux États-Unis parce qu'il ne comprend pas le marchĂ©. Et (il) dit des choses stupides.

"Et ce qu'il fait maintenant avec Chavez, se mettant en danger avec la Commission du Nevada, est insensé.

«Tout promoteur qui essaie de se battre avec un combattant suspendu par une commission aux États-Unis devrait se voir retirer sa licence et ne pas ĂȘtre autorisĂ© Ă promouvoir.

"Si nous ne respectons pas les lois. Nous ne respectons pas la loi Muhammad Ali, alors nous n’avons rien. Je me fiche de savoir d'oĂč vient ce gars.

«Son excuse peut ĂȘtre qu'il est hors du pays. Mais il devrait connaĂźtre les rĂšgles. Vous ne prenez pas un combattant suspendu par une commission, puis vous l'emmenez dans une autre commission ou ailleurs pour obtenir une licence. Vous ne faites pas ça ou sinon, vous dĂ©truisez le sport.

«Une fois le combat annoncé, la Commission du Nevada est compétente pour tester un chasseur. Beaucoup de combattants prennent des médicaments améliorant la performance, puis nettoient leur systÚme lors de la conférence de presse. Donc, si vous attendez la conférence de presse, vous regretterez qu'ils aient pris des médicaments améliorant les performances.

«Le NSAC a envoyĂ© un agent de la VADA au camp de Chavez au Wild Card. Le gars a attendu toute la journĂ©e et Chavez a refusĂ© de se faire tester. VoilĂ des motifs de suspension. C’est ce que la Commission du Nevada a fait.

«Ce qu'Eddie Hearn essaie de faire, en faisant le tour de la Commission du Nevada et en l'amenant Ă la Commission de l'Arizona – ce qui est une violation de la loi fĂ©dĂ©rale en essayant de lui obtenir une licence, est une honte. Tous ceux qui se soucient de la boxe devraient intensifier leurs efforts et faire entendre leur voix.

"Il ne comprend pas les lois des États-Unis. Il est totalement indiffĂ©rent. Et c'est un gars qui a opĂ©rĂ© sous le British Boxing Board of Control. Ce n'est pas un organisme gouvernemental.

"C'est une organisation mise en place par les promoteurs et ils ont des rĂšgles et des normes diffĂ©rentes de celles des États-Unis, qui sont des agences gouvernementales."

Sur la tendance actuelle avec DAZN à donner des sacs à main massifs aux combattants, comme les millions que Chavez a gagnés pour un combat solitaire, Arum n'a pas fini par un coup de loin.

«DAZN n'a pas rĂ©ussi aux États-Unis», a-t-il soulignĂ©. "Ils n'ont pas eu de mot pour parler avec tous les millions qu'ils ont dĂ©pensĂ©s pour leur boxe aux États-Unis, Ă l'exception d'un gars, et c'est Canelo Alvarez.

«Canelo a rĂ©alisĂ© des chiffres extraordinaires. Les gens qui dirigent DAZN, au-dessus d'Eddie Hearn, ce ne sont pas des boxeurs. Et qu'est-ce que cela leur dit? – Que Canelo obtient tous les abonnĂ©s de DAZN.

«Donc (à cause de ce fait), ils doivent sortir et chercher des Hispaniques. Obtenez des Hispaniques proéminents qui déplacent l'aiguille

"Vous savez et je sais que Chavez s'est déjà déshonoré auparavant, qu'il a combattu Canelo et n'a pas donné un coup de poing. Et que la plupart des gens de la boxe le voient comme une blague.

«Tu le sais et je le sais. Mais il parle espagnol, alors prenons-le pour Daniel Jacobs », a-t-il conclu.

RÉPONSE

Arum est un slater de longue date du travail de Hearn outre-Atlantique, mais a depuis vu de la boue rejetée par-dessus la clÎture.

"Merci tout le monde. Merci aux ennemis et merci Bob Arum! », A déclaré Hearn lors de la conférence de presse Jacobs vs Chavez Jr. «Il avait beaucoup à dire. J'ai vu ses commentaires.

"Il est plus propre que propre, non? C'est un gars qui voulait emmener Antonio Margarito dans un autre état aprÚs avoir trouvé du ciment dans ses bandages. »

