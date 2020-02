Bob Arum révèle la porte Wilder vs Fury II attendue pour les numéros en circuit fermé de MGM Grand

Phil Jay 19/02/2020

Le président de haut rang, Bob Arum, est aussi excité que quiconque alors que le temps presse pour le plus grand combat des poids lourds en deux décennies cette semaine.

Le Temple de la renommée, âgé de 88 ans, a contribué à faire de Deontay Wilder vs Tyson Fury II l’événement qu’il est aujourd’hui, ayant fait une offre énorme à ce dernier au début de 2019.

L’accord d’Arum a été conclu par Fury «ressuscité des morts» au douzième tour de la première réunion. C’était l’une des plus grandes histoires d’outsider depuis des années en décembre 2018.

Cela sonnait vrai avec Arum. Il a immédiatement vu l’opportunité de faire de Wilder vs Fury II le combat le plus lucratif de la planète.

Arrêter un retour initialement convenu le 18 mai a été un coup de maître d’Arum, qui a persuadé Frank Warren, Shelly Finkel, Jay Deas et Al Haymon de tenir le feu.

Cette attente de neuf mois, couplée à la réputation accrue de Fury en raison d’apparitions à la télévision américaine et à la WWE, et Wilder a trouvé sa position élevée dans le marché.

De superbes victoires à élimination directe sur Dominic Breazeale et Luis Ortiz (à nouveau) ont fait de Wilder le meilleur joueur à 200 livres et plus.

📸 Mikey Williams

C’est maintenant à Fury de remporter la couronne WBC. Dans ce que dit Arum, il y aura un revenu à huit chiffres au MGM Grand Garden Arena ce samedi soir.

Ajoutez à cela les chiffres payant 100 $ pour regarder le combat sur les écrans des hôtels et jusqu’à 80 dollars pour PPV. C’est une grosse affaire pour Wilder vs Fury II.

“Personne n’aurait rêvé que nous aurions cette masse de publicité déployée par ESPN et FOX”, Arum exclusivement dit World Boxing News.

«Je veux dire, FOX a donné au combat deux publicités de trente secondes sur le Super Bowl. Aux États-Unis, cela a été observé par 125 millions de personnes. Cela ne s’est jamais produit avant un grand combat.

«Nous avons tous les sièges vendus. Nous installons donc 20 000 sièges dans divers hôtels en circuit fermé. La porte devrait être de plus de 16 millions de dollars pour ce combat.

“Je pense juste que tout le monde dit que c’est le plus grand combat des poids lourds depuis très, très longtemps.”

PRÉDICTION

Lorsqu’on lui a demandé une prédiction sur la bataille imminente après que Fury soit parti pour un arrêt du deuxième tour, Arum était inébranlable dans sa réponse.

“Je ne connais pas le deuxième tour. Je ne sais pas pour le troisième tour. Je ne connais pas le quatrième tour. Mais je regarde vraiment Tyson Fury assommer Wilder », a-t-il déclaré.

La semaine de combat Wilder vs Fury se poursuit avant la pesée vendredi. Suivi de la première sonnerie du Pay-Per-View le samedi après-midi, heure du Pacifique.

