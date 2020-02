Bob Arum révèle que Fury vs Wilder PPV achète plus près de 1,2 m

Phil Jay 28/02/2020

📸 Mikey Williams

Un chat WBN exclusif avec le Temple de la renommée Bob Arum jeudi soir a inclus une mise à jour sur les chiffres rapportés de Pay-Per-View pour Tyson Fury vs Deontay Wilder II.

Les suggestions initiales que le blockbuster des poids lourds a réalisé avec moins d’un million de ventes ont été corrigées par Arum, qui dit que les achats numériques n’ont pas été pris en compte.

Par conséquent, la victoire spectaculaire de Fury sur Wilder devant une foule à guichets fermés au MGM Grand à Las Vegas a en effet atteint plus d’un million de ventes.

“En ce qui concerne le Fury vs Wilder (II) Pay-Per-View, ils n’ont pas encore les numéros numériques. Le numérique représente bien plus de 300 000 achats, »Arum a déclaré exclusivement à World Boxing News.

“Il est probablement en quelque sorte exact (les 850 000 signalés). Mais ensuite, vous ajoutez le numérique en plus de cela. Donc trois cent et un changement (à 850 000). C’est plus proche de 1,2 million. “

Une fois officiellement croqués, ces décomptes finaux seront un retour solide au grand moment pour la boxe poids lourd aux États-Unis.

Depuis l’époque de Lennox Lewis, Evander Holyfield et Mike Tyson, il n’y a pas eu un tel buzz autour de la première division du plus grand marché.

Arum semblait heureux de la façon dont tout s’est déroulé, ayant initialement prévu environ deux millions d’achats PPV pour l’événement.

Ce qui se passe maintenant, c’est que Fury et Wilder y reviendront certainement cet été (également confirmé par Arum). Ceci malgré les mouvements de l’équipe d’Anthony Joshua pour tenter de faire rompre son contrat avec Wilder pour un troisième combat.

PULEV

Joshua doit faire face à un mandataire obligatoire contre Kubrat Pulev, lui-même de premier rang. Arum a déclaré que Joshua vs Pulev n’était même pas encore d’accord, contrairement aux informations de Fresno – où Hearn a tenu une conférence de presse.

“Quiconque parle d’un combat d’Anthony Joshua avec Tyson Fury est très prématuré”, a déclaré Arum exclusivement à World Boxing News.

«Joshua doit combattre Pulev et nous avons un gros problème avec le site. Pour Pulev et Joshua, le British Board n’est pas très coopératif.

“Pulev va maintenant aller en bourse parce qu’il ne veut pas se battre au Royaume-Uni.”

Interrogé sur pourquoi – Arum a simplement déclaré: «Nous n’allons tout simplement pas combattre au Royaume-Uni. Parce que nous n’avons pas de règles du jeu équitables. “

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay