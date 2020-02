Bob Arum salue les réseaux et la WWE pour avoir aidé à construire la marque américaine Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 11/02/2020

Le patron de Top Rank, Bob Arum, a donné des accessoires à ESPN, aux premiers champions de boxe et à World Wrestling Entertainment pour leur part dans la promotion de Tyson Fury aux États-Unis.

Fury est devenu un énorme succès aux États-Unis depuis qu’il s’est lancé dans une vague de publicité à la suite d’un match nul avec Deontay Wilder en décembre 2018.

“The Gypsy King” est intervenu là où la plupart ont peur de marcher. Fury a pris le Wilder invaincu et a presque bouleversé.

Arum a déménagé en seulement quelques semaines en raison des performances honorables de Fury et a dit au gestionnaire britannique Frank Warren de ne pas tenir un match revanche convenu.

Wilder vs Fury 2 devait initialement avoir lieu le 18 mai 2019. C’était jusqu’à ce qu’Arum ait convaincu toutes les parties de promouvoir le choc plus longtemps.

Le Temple de la renommée était certainement convaincu que les numéros à la carte pourraient être quadruplés s’ils attendaient et Fury est désormais un nom reconnu aux États-Unis.

Vétérans de la mise en scène de combats qui capturent l’imagination d’une population plus large en dehors de la fraternité de boxe, Arum se croit lui-même et Frank Warren sont sur un autre gagnant qui aura le monde à l’écoute.

“Grâce à ESPN, il a été construit pour être une grande personnalité dans le sport”, a déclaré Arum. «Wilder a également fait beaucoup de campagne.

«Je pense que cela va à un événement qui va toucher bien plus de deux millions de foyers en pay-per-view. Cela valait certainement le temps passé à le construire aux États-Unis.

«Je ne peux pas croire que Fury aurait la popularité et la notoriété qu’il a maintenant sans l’accumulation sur ESPN. De plus, ce qu’il a fait avec la lutte de la WWE a certainement aidé!

«Il y aura désormais la promotion continue de Fury-Wilder à travers les réseaux. C’est quelque chose que nous n’avons jamais eu auparavant.

«Le public là-bas a une durée d’attention très courte, vous devez donc retourner au puits à chaque fois. Frappez-les avec lui à maintes reprises pour rafraîchir leur esprit. »

