Bob Arum serait intéressé à vendre le meilleur classement

Posté le 20/02/2020

Par: Sean Crose

Si la boxe est un jeu de jeune homme, quelqu’un a oublié de le dire à Bob Arum. Le super promoteur est un joueur reconnu dans le sport depuis près d’un demi-siècle et n’a pas manifesté beaucoup d’intérêt pour le ralentissement. En fait, l’homme est l’une des principales forces derrière le match revanche du titre des poids lourds de ce week-end entre le champion WBC Deontay Wilder et son rival Tyson Fury. Pourtant, alors que l’octogénaire est connu pour soulever les sourcils au fil des ans avec certaines de ses déclarations, Arum a certainement attiré l’attention des gens lorsqu’il a récemment déclaré à Business Insider qu’il envisageait de vendre son entreprise, Top Rank Promotions.

“Tout est à vendre”, a-t-il déclaré. Bien qu’Arum ait clairement indiqué qu’une future vente n’est pas une garantie, Business Insider rapporte que: “Arum courtise apparemment un accord similaire à celui qui a vu l’UFC vendu à WME-IMG, maintenant connu sous le nom d’Endeavour, il y a quatre ans.” En d’autres termes, les meilleurs joueurs de Top Rank resteraient probablement ses meilleurs joueurs si l’entreprise vendait. «Dana White reste à l’avant-garde de l’UFC», ajoute Business Insider, «tandis que de nombreuses personnes occupant des postes clés avant la vente continuent de remplir des rôles importants pour l’entreprise aujourd’hui.»

Top Rank s’avérerait probablement être une mine d’or pour quiconque l’achèterait. Ici, après tout, est une entreprise qui possède certains des plus grands noms de l’entreprise, comme Fury, Terence Crawford et Vasyl Lomachenko. Il a également, comme le souligne Business Insider “des images d’un premier Muhammad Ali et d’autres matériels de combat qu’il loue”. Arum a apparemment révélé qu’Endeavour, Liberty Global et le service de streaming DAZN ont tous exprimé leur intérêt pour l’achat de Top Rank. Une vente à l’une de ces sociétés, en particulier DAZN, pourrait modifier le paysage de la boxe contemporaine.

Succès, impétueux, divertissant et acariâtre, Arum est un incontournable de la boxe depuis aussi longtemps que la plupart des fans de combat, sinon la plupart, sont en vie. Diplômé de la Harvard Law School, Arum a travaillé pour le département de justice de Robert Kennedy avant de passer à la boxe. Au cours de sa longue carrière, il a travaillé avec des gens comme Muhammad Ali, Ray Leonard, Marvin Hagler, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao et apparemment d’innombrables autres. Avec Al Haymon et De La Hoya, Arum reste l’un des hommes les plus puissants du sport, l’un avec une longue histoire de combats majeurs et de talent majeur sur son CV.