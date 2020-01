Bob Arum veut que Terence Crawford contre Conor McGregor dans The Ring and Octagon

Publié le 25/01/2020

Par: Hans Themistode

Titulaire du titre WBO Welterweight Terence Crawford est un boxeur professionnel depuis 12 ans maintenant. Il a réussi à remporter des titres mondiaux dans trois catégories de poids différentes et est universellement considéré comme l’un, sinon le meilleur du monde livre pour livre.

Pourtant, avec tout ce que Crawford a réalisé sur le ring, son CV de boxe est parmi les plus faibles, quelle que soit la catégorie de poids.

La compétition de Crawford est toujours en question, mais ne lui en voulez pas. En termes simples, certains des meilleurs combattants du monde ne sont pas exactement pressés de marcher avec lui dans le ring. Crawford (36-0, 27 KOs) a passé la grande majorité de sa carrière à appeler pour faire face aux meilleurs mais aucun n’a répondu à l’appel.

Crawford a affirmé à plusieurs reprises que son absence d’un grand adversaire n’a pas été frustrant. Si personne de marque ne décide de lui faire face, il continuera simplement à dominer ceux qu’ils placeront devant lui.

La frustration n’a pas encore frappé Crawford, mais il semble qu’elle ait affecté son promoteur Bob Arum. Bien qu’il ait contacté à peu près tout le monde pour faire correspondre son combattant vedette avec un adversaire de grand nom, il semble que Arum ait décidé d’aller dans une autre direction.

Faire attention à chaque sport est extrêmement difficile. Pourtant, même les fans les plus dévoués de la boxe, du football ou même du tennis qui ne font pas attention au monde des arts martiaux mixtes (MMA) connaissent un seul nom. Conor McGregor.

Le 18 janvier, la superstar du MMA a fait un travail rapide de Donald Cerrone dans leur concours au MGM Grand à Las Vegas, Nevada. McGregor, bien sûr, a perdu son premier et unique match de boxe contre Floyd Mayweather en août 2017. McGregor est maintenant à la recherche d’un rachat contre Mayweather. S’il ne peut pas assurer ce concours, il serait très intéressé par un affrontement contre le champion du monde de huit divisions Manny Pacquiao.

Bob Arum, d’autre part, a une autre idée en tête. Que diriez-vous de McGregor tourner son attention vers Crawford. Dans le cas de Mayweather et de Pacquiao, McGregor serait obligé de leur faire face sur le ring.

Dans un combat contre Crawford cependant, Arum veut voir son étoile face à McGregor dans le ring et dans l’octogone.

“Vous avez un boxeur d’élite à Terence Crawford qui combat un gars d’élite MMA à Conor McGregor selon les règles du MMA”, a déclaré Arum. “Vous ne pensez pas que ce serait intéressant et quelque chose que le public voudrait voir? Je pense que c’est très réaliste. Chaque fois qu’ils sont prêts, nous sommes prêts », a déclaré Arum, faisant référence au président de l’UFC, Dana White et McGregor. “Nous ferions le combat MMA en premier si c’est ce qu’ils veulent.”

Réaliste? Oui.

Dangereux? Oui aussi.

Fou? Putain, oui.

Crawford est un grand combattant. Peut-être même le meilleur du monde, mais le MMA est un animal complètement différent. L’histoire est toujours la même quand il s’agit de ces confrontations croisées. Si cela a lieu dans le ring, le boxeur gagnera. Si cela se fait à l’intérieur de l’octogone, le combattant MMA remportera la victoire.

C’est peut-être le moment de penser à ces scénarios normalement, mais Crawford est tout sauf normal.

“Je suis un combattant en premier”, a déclaré Crawford. «En tant que combattant, je le divertirais. Je dois juste avoir le temps de me préparer. Ce serait un peu plus qu’un entraînement de boxe. Je n’y suis pas allé [wrestling] l’environnement depuis longtemps, mais je pense vraiment que je peux rivaliser avec n’importe qui ayant le temps de s’entraîner du côté MMA, étant donné que j’ai une formation en lutte. McGregor se serait également inquiété de mon match de stand-up. Ce serait intéressant. Il a de bons coups de pied et il est fort. Je devrais me préparer à ces choses, mais je pense que j’irais bien. Beaucoup de gens peuvent dire que si Terence entre dans l’Octogone, il sera écrasé, mais ils ne me connaissent pas. “

Un combat avec McGregor donnerait à Crawford plus d’argent qu’il ne peut en compter, mais ce n’est pas dans l’esprit de Crawford. Le genre d’attention qu’un combat avec McGregor pourrait apporter au champion des poids mi-moyens est ce qu’il désire. Si personne d’autre ne veut le combattre, il est temps de faire preuve de créativité.

“Je ne peux obtenir aucun de ces meilleurs poids welters sur le ring pour me battre, alors quoi que ce soit d’intelligent”, a déclaré Crawford. “Je suis avec tout ça.”

Si ce méga-événement a effectivement lieu, le résultat évident devrait être que Crawford gagne dans le match de boxe et McGregor remporterait la victoire dans le match MMA. Mais, selon Arum, McGregor n’a certainement aucun coup sur le ring, mais vous ne devriez pas dormir sur Crawford dans l’octogone.

“Lutter contre Crawford serait formidable pour McGregor parce qu’il n’a aucune chance dans un match de boxe, sauf pour ramasser un chèque”, a déclaré Arum. «Dans un match de MMA, il serait le favori, mais Crawford aurait une chance parce qu’il est un mec dur et parce qu’il a une formation en lutte. Je pense que Crawford est le seul boxeur qui peut rivaliser avec un élite MMA selon les règles du MMA. Nous ferions deux combats afin de pouvoir uniformiser les règles du jeu en combattant dans les deux disciplines. Mayweather et Pacquiao ne se battraient jamais selon les règles du MMA. Crawford le ferait. “