Dans le match 4 des demi-finales de la Conférence de l’Ouest 2007, Robert Horry a vérifié Steve Nash à la hanche dans ce qui est devenu l’une des fautes les plus célèbres de l’histoire de la NBA. Steve Nash, ancienne légende des Phoenix Suns, a rejoint HBO et Bill Rmons de The Ringer pour discuter de ce jeu, de ses ramifications, de Mike D’Antoni et de ce que les Suns signifiaient pour la ligue à l’époque.