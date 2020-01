Box Fan Expo aura lieu le 2 mai à Las Vegas, Nevada

RINGSIDE 09/01/2020

Grande nouvelle pour les fans de boxe et l’industrie de la boxe avec l’annonce de la sixième édition annuelle de Box Fan Expo, qui reviendra à Las Vegas pendant le week-end de Cinco De Mayo.

La très populaire Boxing Expo aura lieu au Cox Pavilion le samedi 2 mai 2020 de 10h à 17h.

Le Box Fan Expo est ravi d’ouvrir ses portes aux fans de boxe du monde entier, ainsi qu’à toutes les grandes entreprises de boxe, aux promoteurs et aux professionnels de l’industrie pendant ce week-end de vacances au Mexique. Traditionnellement, un combat majeur aura lieu à Las Vegas le week-end de Cinco de Mayo.

Les billets pour la Box Fan Expo sont disponibles en ligne sur: https://bitly.com/BoxingExpo2020

L’année dernière, Box Fan Expo a été un autre énorme succès. Plus de 3500 fans de boxe enthousiastes du monde entier ont eu la chance de rencontrer et de saluer certains de leurs combattants préférés, y compris les champions du monde actuels et anciens, les meilleurs combattants d’aujourd’hui et de nombreuses célébrités de la boxe telles que Julio Cesar Chavez, Sugar Ray Leonard , Roy Jones Jr., Juan Manuel Marquez, Thomas Hearns, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Errol Spence Jr., Mikey Garcia, Shawn Porter, Abner Mares, James Toney, Floyd Mayweather Sr., Devin Haney, Claressa Shields, Jessie Vargas , Michael Spinks, Riddick Bowe, Vinny Paz, Anthony Dirrell, Demetrius Andrade, Tevin Farmer.

Ces combattants et d’autres célébrités de la boxe ont pris des photos et signé des autographes pour leurs fans qui ont assisté à la Box Fan Expo

Les fans ont également eu l’occasion d’acheter des marchandises et des souvenirs de combattants et d’entreprises.

Le Box Fan Expo a également accueilli la 2e édition annuelle du «Box Fan Expo Invitational 2019». Ce fut un show amateur incroyable qui a présenté plusieurs boxeurs amateurs américains hautement classés et de haut niveau qui ont affronté les meilleurs de leur division et plus important devant des milliers de fans de boxe qui ont assisté à l’Expo. Ceux qui ont été invités à concourir ont eu la chance d’obtenir une énorme exposition et de se faire remarquer par les meilleures entreprises de boxe ainsi que par les gens de l’industrie qui étaient présents lors de l’événement.

AIDER UNE GRANDE CAUSE

Le spectacle amateur Box Fan Expo Invitational a eu l’occasion de collaborer et d’aider le Center Ring Boxing Club. Center Ring Boxing est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1994 dans la région de Las Vegas, avec pour mission de faciliter les programmes pour les jeunes de 8 à 18 ans et leurs familles. Ils promeuvent et améliorent l’image de la boxe en tant que sport et fournissent des interactions positives qui facilitent les programmes éducatifs, physiques et de mentorat, ce qui est une grande influence positive et une croissance mentale pour les jeunes enfants qui cherchent à améliorer leur estime de soi et leur vie personnelle.

Pour la 2e année consécutive, la compétition amateur sur invitation a été parrainée par Mayweather Promotions.