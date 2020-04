Boxe et foules de capacités: l’énigme du coronavirus

Phil Jay 15/04/2020

World Boxing News, comme d’habitude, se tient au courant des dernières nouvelles concernant l’épidémie de COVID-19 et quand notre sport peut être en mesure de reprendre pleinement.

À l’heure actuelle, août est prévu pour la possibilité potentielle et graduelle de boxe ayant lieu dans une certaine mesure. Mais en ce moment, les endroits bondés ressemblent de plus en plus à un point sensible.

L’espoir que les États-Unis tentent d’ouvrir certains États au cours des prochaines semaines devrait être suivi par le Royaume-Uni de même à la mi-mai.

Cela signifie que certains travailleurs essentiels pourront reprendre les emplois que les gouvernements respectifs avaient exclus lors de la pandémie.

Il est également question de permettre à certaines des tranches d’âge les moins exposées de consolider la main-d’œuvre dans les deux pays. Les États-Unis et le Royaume-Uni étant deux des pays les plus touchés, ces modèles devraient pouvoir être appliqués dans d’autres pays avant cette date.

Malgré l’espoir qu’un mouvement vers la normalité soit sur les cartes pour l’été, cela va être un processus extrêmement lent – en particulier pour la boxe.

Le besoin de personnel médical lors des événements nécessitera des patients de promoteurs, les petits organisateurs de salle devraient être les plus touchés. Cela pourrait devenir une guerre d’enchères pour l’attention des ambulanciers paramédicaux lors des spectacles, ce qui place ceux qui ont le plus d’influence dans la meilleure position pour aller de l’avant.

Mais même alors, août ou septembre est toujours le moment le plus réaliste pour tout ce qui se concrétise – par événement.

Une fois que la société aura commencé à émerger de leurs maisons, ce coronavirus aura presque certainement changé la perception de la sécurité de chacun autour d’eux.

Les gens voudront-ils même être à la même proximité est une question? – Que les gouvernements autorisent réellement cela est une autre histoire.

Donald Trump a clairement indiqué qu’il souhaitait que les choses reprennent leur pleine capacité dès que possible. Il y a d’énormes inconvénients à cela, selon de nombreuses attentes scientifiques.

À l’heure actuelle, la crainte est que les actions du président américain prolongent la présence de la maladie aux États-Unis. Il poussera par la suite les émissions américaines dans d’autres États moins touchés.

ÉTATS

La Floride veut montrer la voie sur ce point. Mais accueillir les goûts de Tyson Fury vs Deontay Wilder III dans le Sunshine State est un événement improbable à ce stade.

Tout dépend de la façon dont Las Vegas, New York et la Californie se relâchent pour lever les limitations actuelles. Cela pourrait prendre plusieurs mois avant que l’un des trois grands soit prêt à accueillir des événements avec une foule de capacité.

Vegas a un peu plus de trois mille cas de virus et est certainement l’un de ces États mentionnés par Trump pour sa réouverture prochaine. Pas seulement pour le bien de l’économie américaine.

Mais les experts disent que permettre ce type de proximité à une telle masse à ce moment pourrait provoquer une rechute à l’échelle de New York.

Pour le Royaume-Uni, il est fort probable que Londres devra rester sous contrôle strict – au moins jusqu’à l’automne (automne). Même dans ce cas, la mise en scène d’une émission payante à la vue de 70 000 ou 90 000 stades de stade semble ne pas commencer en 2020.

Encore une fois, au début de 2021, lorsque le monde évoluera vers un contrôle universel de COVID-19 avec des tests, la recherche des contacts et la mise en quarantaine, quelque chose comme une «vie normale» sera facilement disponible.

Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’un vaccin. Et jusqu’à ce moment, nous jouons tous au jeu de l’attente.

ÉTATS-UNIS DE GRANDE HORAIRE DE BOXE

PIRE AFFECTÉ (au 15 avril 2020)

New York – 200 000+ cas

New Jersey 68 000+ cas

Californie 25 000+

Texas 15 000+

Nevada 3000+

