Boxe mensuelle 1989 – 2020: le magazine respecté se termine après 31 ans

Phil Jay 31/03/2020

Le magazine de boxe mensuel est malheureusement devenu la dernière lecture imprimée à succomber à la génération Internet après plus de 30 ans.

La publication respectée basée au Royaume-Uni faisait partie intégrante de l’amour d’une génération avec le sport dans les années 1990 et 2000.

Après l’explosion en ligne de 2010, le boxe mensuel a continué jusqu’à la triste mort de l’éditeur Glyn Leach en 2014.

Visionary Leach avait mené la marche aussi longtemps qu’il le pouvait dans un climat de nouvelles en constante évolution jusqu’à passer le flambeau au retour de Graham Houston.

Aux côtés de Mark Butcher, la paire a continué un combat galant jusqu’à 2020 frappé comme une bombe.

L’écriture était sur le mur pour Boxing Monthly et la sombre décision a été prise de fermer.

Exprimant leurs remerciements aux fans pour leur soutien continu, Butcher et Houston ont fait des déclarations distinctes mardi.

«Je veux juste remercier tout le monde pour leurs aimables paroles et leurs souhaits. Un magazine sportif mensuel ne devrait pas exister à l’ère d’Internet. Mais depuis le décès prématuré de Glyn Leach en août 2014, nous avons travaillé sans relâche sans équipe éditoriale à plein temps et sans frais généraux ridiculement bas pour donner aux aficionados de la boxe un magazine axé sur les fonctionnalités et porter le flambeau dans la mémoire de Glyn.

«Juste avant son décès, Glynn m’a dit qu’il avait donné à BM deux ans de haut. Il se préparait déjà à la vie après la boxe.

«Je pense / j’espère qu’il serait fier que nous ayons dépassé ce délai. Il se souciait tellement de BM. Pour moi, la survie continue était toujours à propos de lui et de ce qu’il représentait. RIP mate. ” – Mark Butcher.

“Quand une publication meurt, pour certains lecteurs, c’est comme si une petite partie de leur vie manquait maintenant. D’après les réponses reçues, il semble que beaucoup pensent de la mort de Boxing Monthly.

«À tous nos fidèles lecteurs, merci du fond du cœur.» – Graham Houston.

INSPIRÉ

WBN s’inspire de BM depuis de nombreuses années et leurs nombreuses couvertures emblématiques au fil des ans ne seront jamais oubliées.

Partie intégrante de la création de World Boxing News en 2010, le Boxing Monthly était un incontournable pour tout fervent supporter.

Le changement dans la circulation de l’information est la seule vraie raison pour BM de faire le point, certainement rien à voir avec la qualité de l’offre.

En 2019, Houston a été à juste titre nommé le dernier récipiendaire du prix Nat Fleischer pour l’excellence en journalisme de boxe décerné par la Boxing Writers Association of America.

Houston et Butcher, qui ont porté BM ces dernières années, trouveront, espérons-le, une nouvelle résidence permanente. Quelque chose qu’ils méritent tous les deux de faire.

Tout chez WBN vous salue.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay