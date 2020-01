Boxeurs nord-américains à surveiller

Publié le 16/01/2020

Par: Oliver McManus

Avec chaque semaine qui passe, il y a encore une demi-douzaine de combattants qui font leurs débuts qui semblent valoir la peine d’être surveillés. Les combattants d’Amérique du Nord sont accueillis par une pluralité de promoteurs, de managers et de réseaux qui promettent tous d’en faire une future star du sport. Cela étant dit, voici la liste restreinte des combattants nord-américains de Boxing Insider qui, selon nous, vont décrocher le jackpot.

Jaron Ennis – Poids mi-moyen

L’homme du moment suite à sa brutale répression contre Bakhtiyar Eyubov le 10 janvier: Ennis a haussé les sourcils pendant une période de temps considérable. Les sourcils se haussèrent notamment pour son short toujours flamboyant. Le poids welter de Philadelphie a accumulé 25 victoires depuis qu’il est devenu professionnel en 2016 et n’a parcouru la distance qu’à deux reprises. Il a boxé au galop lors de ses récentes performances, mais il a toujours l’air terriblement destructeur. Contre Demian Fernandez, l’année dernière, Ennis s’est tordu dans chaque coup de poing avec vigueur et vigueur et a incité l’Argentin à se soumettre. Il va être difficile de le comparer de manière productive jusqu’à ce que les gros titres tombent à terre; bravo à toute personne capable de résister à ses performances de pression.

Edgar Berlanga – Poids moyen

Il est difficile d’ignorer un combattant avec 13 victoires et 13 KO au premier tour et c’est exactement ce que revendique Berlanga. Le poids moyen de New York a balayé toutes les oppositions auxquelles il a été confronté depuis ses débuts professionnels en avril 2016. Trois de ses adversaires ont été des débutants et la majorité des autres mieux décrits comme des combattants «gagnant-perdant-perdant», il est donc difficile de jauger un plafond pour Berlanga pour le moment. Le combattant d’André Rozier, avec de solides racines portoricaines, s’est assuré de ne pas traîner et a toujours été destructeur dans sa quête d’un KO. Au cours de 2020, il devrait faire face à des noms plus reconnaissables où nous serons en mesure de mesurer à quel point il est bon. Alerte spoiler: il va probablement encore les assommer.

Otha Jones III – Léger

Le talentueux Toledo poids léger Otha Jones III est sur une mini croisade pour ramener la boxe dans les lumières de l’Ohio. L’année dernière, le joueur de 19 ans a signé un accord avec Matchroom USA et a obtenu une fiche de 4-0 pour l’année civile. Un début au Royaume-Uni l’a vu arrêter Michael Horabin en deux minutes; Horabin est un combattant qui est rarement arrêté. Le combattant à voix douce et conscient de lui-même a tenu à faire connaître son nom dans les médias à un stade précoce de sa carrière: ses performances correspondent au buzz qui entoure son nom. Il n’a pas hésité non plus à propos de ses objectifs et a précédemment déclaré qu’il souhaitait être 11-0 avant la fin de 2020.

Jared Anderson – Poids lourd

Aventurez-vous dans un passé pas trop lointain et il semblait que les États-Unis d’Amérique étaient capables de produire des espoirs de poids lourds à une douzaine de boulangers par semaine. Beaucoup d’entre eux s’éteindraient mais l’attente demeurait; malheureusement, cela ne peut même pas être dit au cours de la dernière décennie. Jared Anderson, aux côtés de talents comme Sonny Conto, semble prêt à corriger ce problème. Anderson a été surnommé «le prochain grand poids lourd de l’Amérique» et il montre un aperçu de cette promesse depuis qu’il est devenu professionnel. 2-0 et avec beaucoup de travail à faire, le double champion national amateur est un autre Ohioan apportant de l’éclat à l’État.

Simon Kean – Poids lourd

Le poids lourd canadien Simon Kean est un de mes projets favoris: je m’intéresse beaucoup à sa carrière depuis plusieurs années. Il fait cette liste en étant dans des combats divertissants malgré un plafond sensiblement inférieur à la plupart des participants. Ce n’est pas un manque de respect parce que Kean a été à l’avant-garde d’une scène de boxe rajeunie au Canada – il a contribué à ramener un peu de glamour à la division nationale des poids lourds. La seule défaite de sa carrière a été pour le compétent Dillon Carman, mais il a accumulé trois victoires au KO depuis. La 31e année est le champion WBC Silver International, alors attendez-vous à ce qu’il figure dans certains combats mineurs et un nom, peut-être, pour Daniel Dubois?

Charles Conwell – Super poids welter

La tragédie a frappé le sport l’année dernière avec la perte tragique d’un certain nombre de combattants. La mort la plus largement couverte a été celle de Patrick Day; Charles Conwell était son adversaire cette nuit-là et a été ouvert sur ses difficultés depuis. La dignité avec Conwell s’est porté est un témoignage du type d’homme qu’il est; un homme dans le sport pour les bonnes raisons. Le joueur de 22 ans a participé aux Jeux olympiques de Rio, mais a perdu au premier tour – sa carrière professionnelle s’est beaucoup mieux déroulée. L’année dernière, le super poids welter a remporté le titre USBA avec une victoire confortable sur Courtney Pennington. Dans ses onze combats professionnels, il a attiré l’attention pour son approche assurée sur le ring et sa personnalité aimable à l’extérieur.

Cody Crowley – Super poids welter

Le résident de l’Ontario, Cody Crowley, a lentement mais sûrement gravi les échelons périphériques. Maintenant à 18-0, vous devriez vous concentrer sur le undercard de Terence Crawford vs Yuriorkis Gamboa (juin 2014) pour ses débuts professionnels. L’approche de 26 ans de son développement semble avoir été sage; il y aura toujours des leçons à apprendre pour tout jeune de 20 ans qui fera ses débuts. Crowley a été sûr de monter au bon moment, sachant que c’était de son côté, et s’est adapté à chaque pas avec un réel confort. L’an dernier, il a défendu le titre national du CPBC à deux reprises et devrait se battre pour de plus gros titres cette année.

Ruben Villa – Poids plume

Le titulaire de la ceinture WBO International Ruben Villa a fait ses débuts professionnels peu de temps après son 19e anniversaire. Le Californien est entré dans les rangs professionnels, en 2016, avec un pedigree amateur crédible: un double champion des Golden Gloves et un record de 166-17. Villa a été guidé par Banner Promotions et Thompson Boxing qui l’ont vu progresser à 17-0 et continuellement occupé. Ses débuts à la télévision auront lieu le 31 janvier lorsqu’il fera la une des journaux de Showtime contre Alexei Collado. Villa est un gaucher lisse qui a combattu pour la ceinture internationale deux fois l’année dernière en remportant les deux avec un style qui le voit parcourir les mouvements et élargir l’écart au fur et à mesure que les rondes progressent.

David Kaminsky – Poids welter

Né en Israël, David Kaminsky est un autre adolescent qui cherche à faire sensation avec un grand soutien. Bob Arum et la cohorte de Top Rank ont ​​investi dans le poids welter avec de grandes ambitions pour le jeune de 19 ans. En tant qu’amateur, il a remporté la médaille d’argent aux Championnats nationaux des États-Unis pour les jeunes, concourant à 165 livres, mais a connu le succès dans plusieurs divisions de poids. Après s’être installé à 154 pour l’avenir prévisible, Kaminsky a rapidement attiré l’attention des spectateurs. Dans son dernier combat, contre Travis Jerig, il a surpris son adversaire au visage avec une main gauche croquante pour arrêter immédiatement le combat.

Saleto Henderson – Poids mouche

Le plus léger de nos combattants à surveiller, Saleto Henderson mérite d’être surveillé dans une scène de poids mouche recevant progressivement plus de sensibilisation. Henderson sera un peu lent, je suppose, avec suffisamment de temps pour compléter ses capacités. Le joueur de 20 ans est passé à 7-0 avec facilité, bien que contre des adversaires non testés, et semble un peu cru à partir de ce qu’il y a. En décembre, il a disputé dix rondes, à la première occasion prévue, contre Jesus Soler pour remporter une ceinture NABF Junior. Compte tenu de sa jeunesse, il y a beaucoup de temps pour que la promesse précoce soit mûrie dans le ring en un produit final poli. Il devra rester occupé, ce qui peut être difficile au poids des mouches, mais sept combats en une année montrent qu’il est pleinement déterminé à apprendre sur le tas.