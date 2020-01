Boxing Connected annonce le premier spectacle de Doncaster le 21 février

RINGSIDE 30/01/2020

Trois prospects invaincus en vedette dans les débuts à Doncaster de Boxing Connected

La tenue promotionnelle montante, Boxing Connected, a dévoilé son tout premier spectacle à avoir lieu dans la ville de Doncaster, mettant en vedette trois prospects locaux invaincus.

Le duo d’armthorpes Josh Padley et Ryan Stevenson est rejoint par Cameron Kaihau de Warmsworth à l’Holiday Inn Hotel le vendredi 21 février. Le trio talentueux a une fiche de 13-0 entre eux.

Un espoir invaincu en poids léger Josh Padley (3-0) affrontera Jordan Ellison (11-27-2), prétendant au titre dans la région du Nord, en six manches en poids léger.

‘Baby J’ Ellison, 24 ans de Seaham, est aussi grosse qu’une peau de banane. Il a battu six espoirs invaincus au cours de sa carrière de cinq ans et l’un d’entre eux était Luke Gibb, boxeur connecté, qui a été invaincu en trois combats jusqu’à ce qu’il passe à huit rounds contre un Ellison enthousiaste.

Lors de son dernier combat, quelques jours seulement avant Noël, il a tenu le «Hitman» de Manchester Adam Hague (16-1) à un match nul 57-57 en six manches au super-léger, ce qui fournira au Padley un test difficile.

Entraîné par Ian Alcock à la Doncaster Boxing Academy, Padley, 24 ans, a grésillé lors de son premier concours de six rounds en novembre dernier à la North Notts Arena de Worksop alors qu’il se dirigeait vers une victoire de 60-53 points. Le promoteur Joe Elfidh a félicité Josh comme «le combattant hors concours de la nuit».

C’était en août 2019 lorsque «Paddy» a signé des contrats avec Boxing Connected, car Elfidh avait promis qu’il présenterait des spectacles dans sa ville natale et a tenu cet engagement très rapidement.

Le coéquipier de Padley, Ryan Stevenson (7-0), le rejoint dans l’émission, ce qui en fait deux boxeurs d’Armthorpe sur le projet de loi.

Armthorpe est le berceau de la légende du football Kevin Keegan, de l’International anglais Peter Swan et de l’un des managers anglais les plus titrés de tous les temps, George Raynor. Stevenson et Padley sont déterminés à mettre la boxe sur la carte dans leur village local pour la première fois de son histoire.

Le poids welter de 26 ans a déclaré: «Nous cherchons certainement à devenir certains des noms à succès de notre région et à aller le plus loin possible.»

Stevenson aura son deuxième six rounds contre un adversaire à confirmer. Son premier pas jusqu’à six rounds a eu lieu lors de son sixième combat, mais il n’est allé qu’à mi-chemin alors qu’il mettait KO son adversaire, Dan West (5-5-2), à mi-chemin du troisième round avec un superbe crochet gauche à la tête. Il reste sa seule victoire d’arrêt de sa carrière de deux ans.

Le poids welter de six pieds de haut alignera une chance sur le titre de la zone centrale en 2020, a-t-il confirmé: “Je veux le titre de la zone cette année, c’est le plan.”

Le titre des poids mi-moyens de la zone centrale est actuellement vacant mais sera disputé le lendemain le 22 février à seulement six kilomètres au Doncaster Dome entre Lewis ‘2Smooth’ Booth (11-0) et Tom Young (8-1).

Stevenson prévoit de repérer son prochain adversaire potentiel. “Je n’assisterai pas au spectacle, mais je garderai un œil attentif et rattraperai le combat plus tard sur YouTube, je suis sûr.”

Le plus local des trois, Cameron Kaihau (3-0), formé par son père Simon à Mexborough ABC, était un champion amateur régional et finaliste de l’ABA Novice, et est jusqu’à présent invaincu en tant que pro.

Kaihau a une riche histoire de boxe dans sa famille, son père était un boxeur amateur et son grand-père, Alani, a boxé professionnellement entre 1958-1964.

Le super poids welter de 26 ans affrontera le vétéran de 230 combats Kevin McCauley (15-202-12) en quatre manches dans un lieu qui est littéralement à deux pas.

“Oui, c’est juste au coin de la rue pour moi”, a-t-il ri. “Il me faudrait au maximum cinq minutes pour y aller à pied!”

Cameron a partagé ses plans pour l’année à venir: «Je veux juste continuer à écouter mon père – qui est aussi mon entraîneur – continuez à le combattre combat par combat et j’espère avoir encore quatre combats environ cette année, en restant invaincu. Je cherche peut-être à passer au sixième tour et à faire connaître mon nom. »

Joe Elfidh a ajouté: «J’ai dit à ces gars quand ils ont signé que je les construirais dans leur ville natale et c’est ce que je fais.

“Ryan [Stevenson] est déjà prêt pour un tir au titre de la zone centrale, donc je vais le proposer pour cela après ce prochain combat.

«Josh est un vrai talent, il est à surveiller. Ils mettent tous les deux la boxe sur la carte à Armthorpe et j’espère que leur village les soutiendra vraiment pour ce prochain spectacle. Ils sont entraînés par Ian Alcock à la Doncaster Boxing Academy, qui est un très bon entraîneur que je tiens en haute estime. En tant qu’équipe, nous choisirons les bons combats pour eux au bon moment pour les placer dans les positions de titre.

«Cameron a une excellente configuration, s’entraînant avec son père. Il va aller loin, il est très dévoué, et je l’ai choisi comme surveillant cette année. »