Boxing Insider classe ESPN “Greatest Fights Of All Time”

Publié le 19/04/2020

Par: Sean Crose

De toute évidence, la liste ESPN des «plus grands combats de tous les temps» est très subjective. Peu importe. Il y a des matchs incroyables que le réseau montre aujourd’hui. En fait, ESPN diffuse ces classiques toute la journée et la nuit. Bien qu’il soit vrai que ESPN se concentre sur les combats après la Seconde Guerre mondiale entre des combattants légendaires, cela vaut la peine de se sentir à l’aise et de profiter de sports de qualité pendant cette ère d’auto-quarantaine. Lequel de ces grands combats est vraiment le plus grand, cependant? Quel combat domine tous les autres? Consultez notre propre liste hautement subjective et découvrez!

Douze: Mike Tyson contre Larry Holmes

En janvier 1988, Mike Tyson n’était pas seulement le combattant le plus populaire de la planète, il était sur le point de devenir une célébrité internationale, un personnage aussi connu que le président Reagan et la reine d’Angleterre. Cependant, il n’avait pas encore combattu un grand nom. Entrez Larry Holmes, l’un des plus grands champions poids lourds à avoir jamais vécu. Bien au-delà de son apogée, le lion vieillissant a donné un match contre «Iron Mike», mais la marée avait tourné, l’ère avait changé et Holmes s’était retrouvé sur le dos. On ne peut que se demander comment un combat entre les deux hommes dans leur prime se serait déroulé.

Onze: Mike Tyson contre Trevor Berbick

S’il y a jamais eu un combattant coincé entre deux époques, c’est bien Berbick. Car c’est Berbick qui a battu le grand Muhammad Ali lors du dernier combat de la légende de la colline. Berbick était également l’homme dont Mike Tyson a remporté le premier titre des poids lourds. Bien qu’il ait soulevé la ceinture WBC du très qualifié Pinklon Thomas, Berbick s’est avéré être du fourrage aux canons lorsqu’il a affronté Tyson en novembre 1986. Le joueur de 20 ans a complètement effacé la liste des titres en titre en moins de deux tours, devenant le plus jeune champion poids lourd. de manière écrasante.

Dix: Evander Holyfield contre George Foreman

Holyfield avait déjà prouvé la précision de son surnom, «The Real Deal», quand il avait remporté le championnat incontesté des poids lourds en éliminant James «Buster» Douglas environ six mois plus tôt. Tout le monde savait que Holyfield serait un fleuron pour Tyson tôt ou tard. Tout d’abord, cependant, il a dû passer outre, grassouillet chanceux, ancien champion Foreman – qui avait 42 ans à l’époque. Travail facile. Sauf que non. Le vieil homme n’a peut-être pas retrouvé le titre qu’il détenait une fois (du moins pas ce soir-là), mais il a également prouvé que parfois l’âge n’est vraiment pas beaucoup plus qu’un chiffre. Ce fut un bon.

Neuf: Oscar De La Hoya contre Julio Caesar Chavez 1

Cette bataille de 1996 s’est avérée être une relève de la garde. De La Hoya était connu comme le «Golder Boy» pour une raison. Hautement qualifié, beau et déjà très accompli, le joueur de 23 ans était en passe d’être l’une des plus grandes stars du sport. Chavez, cependant, était une légende. Il était également le champion WBC junior poids welter en titre. Pourtant, dans ce – son 99e combat – le guerrier de 33 ans s’est retrouvé mal coupé et s’est arrêté au quatrième sur les conseils du médecin du ring.

Huit: Muhammad Ali contre Joe Frazier 2

Il n’y a rien de tel qu’un mauvais combat entre Ali et Frazier. De leur trilogie classique, cependant, c’est la moins bien considérée. Considérez cela comme un espace réservé entre deux chapitres incroyablement brutaux. Non pas qu’il n’y ait pas beaucoup de boxe de haut niveau dans cette affaire de 1974. Un titre n’était pas en jeu dans celui-ci, et il a été dit qu’Ali a bénéficié d’un traitement préférentiel en raison de sa détention et du fait que les juges ont décidé de lui accorder la décision. Pourtant, qu’est-ce qui pourrait être faux de regarder deux légendes au sommet de leur jeu pour le mettre dans le cercle carré?

Sept: Oscar De La Hoya contre Felix Trinidad

Parlant de controversé, ce repli de septembre 1999 en inquiète encore beaucoup. De La Hoya et Trinidad étaient les principaux détenteurs de ceinture. Tous deux étaient des poids welters invaincus. Tous deux avaient du talent à brûler. De plus, les deux étaient extrêmement populaires. Leur combat, cependant, semblait être celui de De La Hoya – jusqu’à ce qu’il décide de jouer prudemment et de retirer le pied du gaz. Trinidad a par la suite fait suffisamment de progrès pour gagner la décision – du moins c’est ce que les juges pensaient. Regardez le combat et n’hésitez pas à être en désaccord – ou d’accord – avec la décision officielle.

Six: Mike Tyson contre Michael Spinks

Les combats ne deviennent pas beaucoup plus gros que ce monstre à partir de juin 1988. Tyson était le champion incontesté du monde des poids lourds. Pourtant, Michael Spinks détenait le titre linéaire qu’il avait remporté en battant l’homme qui avait battu l’homme – Larry Holmes – en 1985. Il était temps pour la clarté – et Tyson a rendu les choses parfaitement claires en éliminant Spinks en environ un demi-tour. Après, il n’y avait aucun doute sur qui était le roi de la boxe en ce moment.

Cinq: Muhammad Ali contre George Foreman

Bien sûr, ce combat est un classique divertissant, mais il faut saisir l’histoire derrière le combat pour apprécier pleinement ce qui s’est passé au Zaïre ce soir-là en octobre 1974. Foreman était un jeune homme imposant à l’époque, celui qui avait gagné le titre des poids lourds en détruisant absolument Joe Frazier, le même Joe Frazier qui avait battu Ali en 1971, et qu’Ali n’avait battu que par décision controversée des mois plus tôt. Pour ajouter l’insulte à la blessure, Ali avait 32 ans à l’époque et n’était clairement plus le combattant rapide de la légende. Pourtant, Ali avait une stratégie pour son combat contre Foreman – peut-être le plus célèbre de l’histoire. En permettant à Foreman de se donner un coup de poing, Ali a pu capitaliser sur son ennemi épuisé et assommer Foreman au huitième tour. Le plus grand, en effet.

Quatre: Muhammad Ali contre Joe Frazier 1

Cette bataille de 1971 est peut-être le match de boxe le plus célèbre de l’histoire. Ali avait été contraint de rester sur la touche pendant plus de deux ans – en raison de son opposition au projet – avant de finalement revenir et finalement obtenir une fissure au titre des poids lourds qu’il avait gagné à Sonny Liston en 1964. Le champion en titre, ce le temps, cependant, s’est avéré être l’ennemi juré d’Ali. Car Frazier n’était pas impressionné par le train hype d’Ali. De plus, il avait un style agressif, frénétique et nerveux qui a donné à Ali des crises. Le combat était une étude brillante. C’est la gauche qui a laissé tomber Ali au quinzième et dernier tour, cependant, qui a raconté l’histoire. Frazier a remporté la victoire de décision, donnant à Ali sa première défaite dans le processus.

Trois: Cassius Clay contre Sonny Liston

Deux points rapides. Premièrement, il n’était pas Muhammad Ali à l’époque. C’était Cassius Clay. Deux, Sonny Liston, alors champion du monde des poids lourds, faisait peur. Découvrez ses deux combats contre Floyd Patterson si des preuves sont nécessaires. Pourtant, le jeune Clay n’était rien sinon confiant quand il s’est battu pour la première fois pour le titre des poids lourds. De plus, sa performance éblouissante contre Liston est une merveille absolue à voir. Liston a fini par s’arrêter sur son tabouret, donnant ainsi naissance à une légende. Ceux qui pensent que la boxe n’est pas un sport seraient bien avisés de regarder ce combat de février 1964. La performance de Clay est une étude de l’athlétisme de haut niveau.

Deux: Muhammad Ali contre Joe Frazier 3

Ce combat est si brutal, c’est presque dérangeant à regarder. Et ainsi de suite ça continue, encore et encore ces deux foils se battent. Un visionnement de ce combat d’octobre 1975 devrait amener tous ceux qui ressentent un retour à quinze matches à reconsidérer. Pourtant, ce combat marque également un point culminant dans la compétition sportive et la détermination. Le regarder est une affaire presque épuisante. On ne peut qu’imaginer comment les combattants ont enduré ce qu’ils ont fait. La décision de l’entraîneur de Frazier, Eddie Futch, de mettre fin au combat après le quatorzième round est – ironiquement – l’un des plus grands actes du coin d’un combattant de l’histoire. Il y a plus de drames dans ce match que dans les films Rocky.

Un: Marvin Hagler contre Thomas Hearns

Un récent article de Boxing Insider s’est concentré sur ce match de 1985, donc pour cette liste, un seul mot suffira: Guerre. Pur. Guerre sans faille. Il y a plus d’action en moins de neuf minutes ici que dans tout un Super Bowl. C’est en haut de cette liste pour une raison.