Boxing Insider Notebook: Wilder contre Fury Edition

Ce qui suit est une édition spéciale du cahier de boxe Insider pour le prochain Tyson Fury vs Deontay Wilder Pay Per View Rematch qui aura lieu samedi soir.

Wilder contre Fury II Undercard Media

Photos d’entraînement

Les combattants en compétition sur le Deontay Wilder contre Tyson Fury II

undercard ce samedi 22 février a participé à une séance d’entraînement médiatique mercredi

ils près de leurs confrontations respectives à la MGM Grand Garden Arena de Las

Vegas.

L’entraînement mettait en vedette des combattants en compétition dans le undercard PPV,

dont l’ancien champion des poids lourds Charles Martin et l’ancien titre

challenger Gerald Washington, qui se rencontrent dans l’événement co-principal, WBO Junior

Emanuel «Vaquero» Navarrete, champion du monde poids plume, alias

“The Mexican Iron Man”, et le candidat philippin Jeo Santisima, qui

bataille dans le combat vedette PPV, et super poids welters invaincu Sebastian

Fundora et Daniel Lewis, qui se battent dans le match d’ouverture du PPV à 21 h. ET / 18 h PT.

Les combattants qui entrent également mercredi

l’anneau pour les préliminaires de Wilder contre Fury II commençant à 19 h 30. ET / 16 h 30

PT, y compris le concurrent invaincu et percutant Subriel Matias, qui se bat

Petros Ananyan dans une épreuve de force super légère, ainsi que les prétendants Amir Imam et

Javier Molina, qui se battra dans une attraction super légère.

Les préliminaires débuteront à 19 h 30. ET / 16 h 30 PT sur FS1, ESPNEWS et en espagnol sur FOX Deportes et ESPN3. La couverture d’ESPNEWS passera à ESPN à 20 heures. ET / 17 h PT.

Annonce des officiels de Fury vs. Wilder 2

Comme le dernier combat était serré et s’est terminé par un match nul, il

important pour la Commission sportive de l’État du Nevada de choisir des officiels et des juges

avec une expérience qui peut gérer un gros combat comme celui-ci.

Lors de la dernière audience du NSAC, les juges affectés à Wilder

contre Fury sont Steve Weisfeld, Glen Feldman et Dave Moretti.

L’arbitre désigné sera Kenny Bayless.

Deontay Wilder annonce son premier «combat

pour la paix ”sous Pontifex Scholas Ocurrentes

Champion du monde de boxe poids lourds Deontay “The Bronze

Bomber »Wilder est heureux d’annoncer que son match revanche avec Tyson

“The Gypsy King” Fury en tête d’affiche de l’événement méga PPV historique

Le samedi 22 février du MGM Grand Garden Arena sera son premier «Fight

pour la paix »sous la Fondation Pontifex Scholas Ocurrentes.

Wilder a autorisé sa société BombZquad Promotions and

co-promoteur TGB Promotions fera don de 1 $ de chaque billet Wilder vs. Fury II vendu

à reverser à Scholas Ocurentes.

“C’est un honneur d’être nommé par le Pape François comme

Ambassadeur de la paix », a déclaré Wilder. “Je suis ravi que Wilder contre Fury II

sera le premier match de boxe du programme et je suis heureux de pouvoir

toucher la vie de tant de gens à travers le monde comme le poids lourd WBC

champion. Je veux utiliser ma position pour avoir une influence positive sur la vie

des gens et surtout des enfants parce qu’ils représentent le meilleur de l’avenir

a à offrir. “

Scholas Ocurrentes est une fondation non religieuse, qui a été

créé par le pape François (Jorge Bergolio) alors qu’il était archevêque de

L’Argentine il y a 30 ans. Le principal objectif de Scholas Ocurrentes est de promouvoir

programmes éducatifs pour les enfants à travers l’art, le sport et la technologie, tout en

construire des ponts pour la paix par l’inclusion et l’intégration.

Le pape François a nommé Wilder ambassadeur pour la paix dans le monde

Sports lors d’une audience privée au Vatican à Rome le 13 décembre 2019.

La WBC a l’honneur d’être en charge du programme de boxe

sous Scholas à travers son programme BoxVal (Boxing with Values), qui utilise

boxe pour souligner l’importance du fair-play et de la fraternité.

Le programme «Fight For Peace» est un appel à l’action pour tous

membres de la communauté mondiale de boxe pour rejoindre Scholas et le pape François dans

leurs efforts humanitaires. Tous sont invités à se joindre à nous.

Deontay Wilder et Tyson Fury font

Grands arrivages au MGM Grand

Le champion du monde des poids lourds WBC Deontay «The Bronze Bomber» Wilder

et le champion linéaire des poids lourds Tyson «The Gypsy King» Fury a fait son grand

arrivées mardi après-midi au MGM Grand, le coup d’envoi des événements de la semaine de combat pour la

confrontation des poids lourds la plus attendue en deux décennies.

Fury (29-0-1, 20 KOs) a roulé dans une Ferrari rouge, tandis que Wilder

(42-0-1, 41 KOs) est arrivé peu de temps après dans un SUV Rolls-Royce, tous deux accueillis par

des foules de fans attendent le choc de samedi.

Ils renouvelleront leur rivalité ce samedi 22 février dans un

méga événement PPV historique de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Wilder

a défendu avec succès son titre mondial 10 fois de suite, tandis que Fury est

invaincu en cinq combats depuis son retour d’une mise à pied de près de trois ans en juin

2018.

Les grands arrivants ont également présenté des combattants participant au PPV

undercard au carré, y compris l’ancien champion des poids lourds Charles Martin

et l’ancien challenger en titre Gerald Washington, qui se rencontrent dans le co-événement principal,

Emanuel “Vaquero” Navarrete, Champion du Monde WBO Poids plume Junior,

alias «The Mexican Iron Man», et le candidat philippin Jeo Santisima,

qui se battent dans le combat vedette PPV, et super poids welters invaincu Sebastian

Fundora et Daniel Lewis, qui se battent dans le match d’ouverture du PPV à 21 h. ET / 18 h PT.

Voici ce que les combattants du Main Event avaient à dire mardi:

DEONTAY WILDER

“Le premier combat a été formidable, mais la deuxième fois, nous sommes

obtenir encore plus d’amour. Ce fut un sentiment béni et je suis tellement excité de montrer

ma grandeur est venue samedi soir. »

“Je vais assommer Tyson Fury de façon dévastatrice sur

Samedi soir. Après avoir montré au monde quelle grandeur se trouve en moi, je

continuer d’aller encore plus loin et de faire des choses plus étonnantes dans ce sport. »

“Nous savons tous que la boxe est le métier le plus douloureux et nous avons tous les deux de mauvais

intentions à venir dans ce combat. J’ai hâte de voir nos énergies

entrer en collision et avoir un combat incroyable. “

TYSON FURY

“Las Vegas est la maison des champions, et” The Gypsy King “est ici

pour mettre sur un spectacle. Je frappe ce clochard en deux rounds. Ça va être un

début de nuit.”

“J’ai fait tout ce que je pouvais, et j’ai hâte que le samedi soir soit

ici. La ceinture WBC est le seul titre majeur que je n’ai pas encore remporté. Samedi soir, il

veux tu être mienne.”

“Las Vegas est la nouvelle maison de” The Gypsy King “. C’est mon moment.

Wilder a reçu un cadeau la dernière fois. Cela ne se reproduira plus. Je viens pour le

Assommer.”