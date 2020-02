BoxNation annonce un trio de grandes nuits de combat pour le line-up de février

Ringside 05/02/2020

BoxNation, dans sa nouvelle fonction liée à Premier Sports, a annoncé une couverture en direct des premiers champions de boxe et des spectacles Golden Boy pour février.

Les champions du monde et les étoiles montantes figurent à ce jour sur la programmation de février.

Ces trois événements en direct ajoutés au calendrier de BoxNation pour février, incluent Gary Russell Jr défendant son titre mondial de poids plume ce samedi en Pennsylvanie.

Les nouveaux spectacles marquent le deuxième mois d’un nouveau partenariat stratégique passionnant avec Premier Sports.

8 FÉV

Étoile poids plume Gary Russell Jr défend son titre mondial WBC lors du premier des trois événements en direct à venir sur BoxNation en février 2020, le deuxième mois d’un nouveau partenariat stratégique avec Premier Sports.

Russell Jr est considéré comme l’un des meilleurs du secteur et samedi soir, il affrontera Tugstsogt «King Tug» Nyambayar, médaillé d’argent olympique en 2012, dans ce qui pourrait être l’un de ses tests les plus difficiles. Le double médaillé d’or olympique Guillermo Rigondeaux vise à remporter la couronne des poids coq WBA dans le combat de soutien en chef.

14/15 FÉV

Les abonnés de BoxNation peuvent s’attendre à un double en-tête le week-end suivant.

Ça commence par une étoile montante Ryan Garcia (19-0, 16 KO) tête d’affiche d’un projet de loi Golden Boy contre Francisco Fonseca le vendredi 14 février. Ancien champion du monde de trois poids Jorge Linares boîtes sur le undercard.

Le 15 février, Super-Middleweight invaincu Usine de Caleb défend sa ceinture IBF dans un combat de retour contre le challenger obligatoire allemand Vincent Feigenbutz. Le challenger affiche un taux de KO de 85%.

Liste des événements confirmés sur BoxNation

Gary Russell Jr contre Tugstsogt Nyambayar: dimanche 9 février à 2h du matin (samedi soir).

Ryan Garcia v Francisco Fonseca: samedi 15 février, heure à confirmer (émission du vendredi soir).

Caleb Plant v Vincent Feigenbutz: dimanche 16 février à 1h du matin (samedi soir).

MARS

En mars, BoxNation sera disponible gratuitement pour les clients actuels de Premier Sports sur Sky et Premier Player.

Les clients abonnés à BoxNation via Sky bénéficieront automatiquement d’un accès gratuit à Premier Sports 1, 2 et LaLigaTV.

Les nouveaux clients qui souhaitent s’inscrire à BoxNation peuvent le faire via https://www.boxnation.com/subscribe/ et vers Premier Sports via https://www.premiersports.com/subscribenow.html.