BoxNation repensé, relance en partenariat avec Premier Sports

Nouvelles de boxe du monde 09/01/2020

Comme World Boxing News l’a révélé pour la première fois plus tôt cette semaine, BoxNation doit se réorganiser et relancer malgré les rumeurs entourant l’avenir du réseau.

Aux côtés de Premier Sports, BoxNation est prêt pour une nouvelle attaque sur le marché britannique de la boxe en direct. Quatre événements ont déjà été confirmés pour ce mois.

LIS: BoxNation pourrait être réorganisé, relancer malgré un avenir incertain

Les informations publiées par BoxNation et Premier Sports ont été transmises à WBN jeudi.

BoxNation et Premier Sports sont ravis d’annoncer aujourd’hui le lancement d’une nouvelle joint-venture passionnante. Il verra les deux chaînes offertes à tous les abonnés de chaque chaîne dans le cadre de leur abonnement existant.

Premièrement, le regroupement des chaînes se fera initialement sur la plateforme Sky. et avec d’autres à suivre.

Quatre événements sont déjà confirmés avec des événements en direct commençant le 11 janvier. Claressa Shields vs Ivana Habazin titre le premier événement de boxe Showtime de 2020.

Deuxièmement, le 18 janvier, BoxNation diffusera la 250e édition de ShoBox In le Main Event en 10 rounds. Vladimir Shishkin (9-0, 6 KOs), le super-poids moyen en pleine croissance actuellement classé comme le prétendant WBC n ° 12, reviendra pour son deuxième test consécutif sur ShoBox contre l’invaincu Ulises Sierra.

Nous sommes également ravis d’annoncer 2 événements en janvier de Premier Boxing Champions (PBC). Tout d’abord le 19 janvier, Julian Williams défend ses titres de 154 livres WBA et IBF dans un combat de retour à Philadelphie contre Jeison Rosario.

La semaine suivante, le 25 janvier, le champion du monde de deux divisions Danny «Swift» García revient sur le ring à son domicile, loin de chez lui, au Barclays Center de Brooklyn. Il affronte le frappeur percutant Ivan «El Terrible» Redkach dans un éliminateur de titre WBC Welterweight de 12 rounds.

Premier Sports cherchera activement à augmenter le contenu en direct sur BoxNation. Des discussions sont en cours pour conclure des accords de production à long terme avec PBC, Top Rank et Golden Boy. Avec un certain nombre de petits promoteurs britanniques de hall.

À partir du début de février, BoxNation sera disponible gratuitement pour les clients actuels de Premier Sports sur Sky, Virgin TV et Premier Player.

Les clients abonnés à BoxNation via Sky et Virgin TV auront automatiquement accès gratuitement à Premier Sports 1, 2 et LaLigaTV.

BoxNation fera toujours partie du pack de chaînes de BT Sport. Également disponible pour tous les clients BT Sport qui s’abonnent via la plateforme Sky. Ce forfait ne permettra pas aux clients actuels d’accéder aux chaînes Premier Sports.

BoxNation a été lancé en septembre 2011 et a présenté certains des meilleurs combats depuis son pays et à l’étranger au cours des 8 années où il a été diffusé.

Les clients ont apprécié de voir la plupart des grands noms de la boxe mondiale de la dernière décennie. Ils comprennent Mayweather, Fury, Wilder, Haye, Golovkin, Khan, Canelo, Lomachenko box on the Channel aux côtés d’une bibliothèque de premier plan de combats historiques classiques.

Les événements marquants présentés sur la chaîne depuis sa création ont inclus: Haye v Chisora, Fury v Chisora, Mayweather v Canelo, Canelo v Khan et Canelo v Golovkin qui était le premier événement PPV de BoxNation.

Premier Sports détient les droits exclusifs en direct du Royaume-Uni sur LaLiga, Serie A, Eredivisie, Scottish Cup Football, Guinness PRO14, NHL et NASCAR. Exploitant trois chaînes, dont Premier Sports 1, 2 et FreeSports, Premier Sports a récemment lancé LaLigaTV via Premier Player et sur Sky à partir du 13 janvier.

George Warren, un actionnaire important de BoxNation, a déclaré: «C’est une excellente nouvelle pour les abonnés de BoxNation. Dans le cadre de leur abonnement mensuel, ils bénéficieront désormais d’un accès aux propriétés fantastiques de Premier Sports. Cela inclut la Serie A, la LNH, la Guinness PRO14 et bien sûr la Liga. Parallèlement à un calendrier amélioré de grands combats en direct du monde entier.

La valeur ajoutée créée pour les clients grâce à l’accord avec Premier Sports signifie que BoxNation continuera de fournir à ses fidèles clients un contenu de boxe en direct fantastique sur la seule chaîne de boxe dédiée au Royaume-Uni. »

Richard Sweeney, PDG de Premier Sports: «Nous sommes ravis de nous associer à BoxNation en 2020. Cela donne plus de valeur ajoutée à nos abonnés qui profitent déjà de LaLigaTV. Ainsi que les autres excellents contenus sur nos chaînes.

“En outre, nous sommes impatients de faire à nouveau de BoxNation une chaîne incontournable pour les fans de combat au Royaume-Uni.”

Liste des événements confirmés sur BoxNation:

• Claressa Shields contre Ivana Habazin: samedi 11 janvier à 02h00 (émission du vendredi soir)

• Vladimir Shishkin v Ulises Sierra: samedi 18 janvier à 03h00 (émission du vendredi soir)

• Julian Williams vs Jeison Rosario: dimanche 19 janvier à 01h00 (samedi soir)

• Danny Garcia contre Ivan Redkach: dimanche 26 janvier à 02h00 (émission du samedi soir)

Les nouveaux clients qui souhaitent s’inscrire à BoxNation peuvent le faire via https://www.boxnation.com/subscribe/ et vers Premier Sports via https://www.premiersports.com/subscribenow.html.

Premier Sports a hâte d’annoncer plus de détails sur la disponibilité de BoxNation en République d’Irlande sur Sky en janvier 2020.