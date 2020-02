BoxNation reprend le choc des poids lourds à New York et ajoute de nouvelles soirées nationales au calendrier

RINGSIDE 26/02/2020

Trois événements en direct ont été ajoutés au calendrier de BoxNation pour mars, à commencer par une carte PBC mettant en vedette l’éliminateur du titre mondial d’Adam Kownacki la semaine prochaine, le projet de loi VIP Promotions de Steve Wood en direct le 14 mars. C’est le troisième mois d’un nouveau partenariat stratégique passionnant avec Premier Sports

Le poids lourd invaincu Adam Kownacki se bat dans un éliminateur pour le titre mondial IBF d’Anthony Joshua lors du premier des trois spectacles en direct sur BoxNation en mars 2020 – le troisième mois d’un partenariat stratégique passionnant avec Premier Sports.

Kownacki a stoppé 15 de ses 20 ennemis, détenant des victoires sur Charles Martin, Chris Arreola et Artur Szpilka ces dernières années. Le puncheur né en Pologne et originaire de Brooklyn pourrait être en lice pour un tir au titre mondial dans les 18 prochains mois s’il bat Robert Helenius le 7 mars.

Après la victoire de Tyson Fury ce week-end, les fans de boxe des poids lourds voudront se brancher sur le undercard du Barclays Center pour voir de puissants prospects Efe Ajagba (12-0, 10 KO) et Frank Sanchez (14-0, 11 KO) en action.

La boxe britannique revient sur la chaîne une semaine plus tard avec une VIP Boxing Promotions

Événement promu par Steve Wood. Jay Farrell et Damian Chambers entrent en collision pour le titre vacant Central Area Cruiserweight à l’Olympia de Liverpool.

Le 28 mars, nous nous dirigerons vers Magdebourg en Allemagne pour la première défense de Dominic Boesel du titre provisoire mondial WBA contre les lourds Zac Dunn.

Liste des événements confirmés sur BoxNation:

Adam Kownacki v Robert Helenius: dimanche 8 mars à 1h du matin (samedi soir)

Jay Farrell v Damian Chambers: samedi 14 mars à 20h

Dominic Boesel v Zac Dunn: samedi 28 mars à 19h (heure à confirmer)

Bientôt disponible en 2020, BoxNation sera disponible gratuitement pour les clients actuels de Premier Sports sur Sky et Premier Player. Les clients abonnés à BoxNation via Sky bénéficieront automatiquement d’un accès gratuit à Premier Sports 1, 2 et LaLigaTV.

Depuis le début du partenariat avec Premier Sports, BoxNation a retransmis cinq combats pour le titre mondial, avec Gary Russell Jr, Danny Garcia, Caleb Plant, Claressa Shields, Ryan Garcia et Guillermo Rigondeaux sur la chaîne.

Les nouveaux clients qui souhaitent s’inscrire à BoxNation peuvent le faire via https://www.boxnation.com/subscribe/ et vers Premier Sports via https://www.premiersports.com/subscribenow.html.